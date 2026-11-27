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▶ Escuchar Resumen Con 246 votos afirmativos, la Cámara baja dio media sanción a una modificación de la Ley 24.467 que reconoce expresamente a las cooperativas dentro de las empresas alcanzadas por el régimen. COOPERAR destacó el amplio consenso político y el avance para facilitar el acceso al certificado MiPyME.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 246 votos afirmativos, una modificación al artículo 2° de la Ley 24.467, que establece el marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas, para incorporar expresamente a las cooperativas dentro de la definición de las unidades económicas que pueden ser encuadradas como MiPyMEs. La iniciativa busca dar mayor certeza jurídica a estas entidades y simplificar su acceso al certificado MiPyME, una herramienta necesaria para acceder a programas de asistencia, financiamiento e incentivos destinados al sector.

El proyecto obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales. Surgió de la unificación de propuestas presentadas por los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas y Argentina Federal. Tras la aprobación en Diputados, deberá ser tratado por el Senado para completar el trámite legislativo.

La modificación establece que la autoridad de aplicación deberá definir las características de las empresas, “incluidas las cooperativas”, que podrán ser consideradas MiPyMEs, contemplando las particularidades de cada actividad y región del país. Para determinar esa categorización podrán tomarse como referencia variables como la cantidad de personal ocupado, el volumen de ventas y el valor de los activos destinados al proceso productivo.

El cambio apunta a eliminar obstáculos administrativos que dificultan el acceso de las cooperativas a la certificación y garantizar que puedan ser consideradas como unidades económicas independientes al momento de su categorización. De esta manera, busca evitar que las particularidades de su estructura jurídica y asociativa se conviertan en una barrera para acceder a herramientas previstas para las pequeñas y medianas empresas.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, el santafesino Pablo Farías, defendió la iniciativa como un reconocimiento de derechos para el sector. “No es más que poder darles algo que por derecho le corresponde al sector cooperativo, que cuando están conformados como una empresa que reúne todas las características de las PyMEs o microPyMEs se les otorga el certificado correspondiente. Certificado que es imprescindible para obtener ciertos ‘beneficios’ no solo del sector público, sino también privado”, sostuvo.

COOPERAR había destacado el consenso político en favor de las cooperativas

En diálogo con ANSOL en octubre pasado, el gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR), César Basañes, había calificado como “muy, muy importante” el avance parlamentario, especialmente por el nivel de acuerdo alcanzado entre los distintos espacios políticos.

“Es enorme el consenso que hubo en la modificación de la ley PyME, un consenso que abarcó desde Unión por la Patria, La Libertad Avanza, pasando por Provincias Unidas y el resto de los bloques”, señaló Basañes al referirse al proceso que permitió reunir las distintas iniciativas en un texto común.

El dirigente recordó que uno de los primeros proyectos había sido presentado por el diputado Eduardo Toniolli, con el acompañamiento de legisladores vinculados al cooperativismo, como Carlos Heller y Germán Martínez, entre otros.

Posteriormente se incorporaron dos propuestas de Provincias Unidas: una impulsada por la diputada Carolina Basualdo y otra por Pablo Farías. Finalmente, se sumó una iniciativa de Argentina Federal presentada por la diputada Yamila Ruiz.

Basañes destacó especialmente el papel de Farías, como presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, en la promoción del debate y la construcción de los acuerdos necesarios para alcanzar el dictamen. “Se fue multiplicando el consenso que finalmente llevó como cosa también importante a sumarse a La Libertad Avanza”, explicó.

Para el gerente de COOPERAR, el alcance de la modificación va más allá de resolver una dificultad administrativa para obtener el certificado. “El resultado es muy bueno en el sentido de que finalmente explícitamente la ley PyME dirá que las cooperativas son parte de las empresas, lo cual parece absurdo tener que explicarlo, pero fue necesario”, afirmó.

La aprobación en Diputados representa así un avance para el reconocimiento de las cooperativas dentro del universo de las pequeñas y medianas empresas. Si el Senado convierte el proyecto en ley, la autoridad de aplicación deberá establecer los criterios de encuadramiento contemplando las características propias de estas entidades y de las actividades económicas que desarrollan.