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▶ Escuchar Resumen En el marco del 25N, el Comité Regional de Equidad de Género de Cooperativas de las Américas reflexiona sobre la brecha entre los derechos reconocidos y las condiciones materiales necesarias para ejercerlos, destacando la urgencia de abordar las violencias de género y la organización social de los cuidados desde la economía social y solidaria.

En Primera Persona

Tan solo un par de días antes del 25N me preguntaron por qué en pleno 2026 seguimos hablando de los derechos de las mujeres. Existe una gran distancia: una cosa es tener derechos reconocidos (algo que todavía no ocurre en todos los países del mundo) y otra muy distinta es que existan las condiciones reales para ejercerlos.

Avanzamos mucho en materia normativa, pero entre otros tantos desafíos, tenemos dos que debemos encarar desde nuestras organizaciones: las violencias por motivos de género y la organización social de los cuidados. Ambos problemas deben analizarse dentro del contexto económico y social que atravesamos. Aunque parezca mentira, todavía tenemos que salir a explicar que si una mujer le pega a su pareja no es violencia por motivos de género, o que el feminismo no es el machismo al revés.

Autonomía económica y el impacto de la crisis en los cuidados

Esta semana, ONU Mujeres y la UNODC dieron a conocer que durante 2025 alrededor de 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares en todo el mundo. A ese dato extremo se suman las múltiples manifestaciones de violencia que forman parte de la vida cotidiana de millones de mujeres y que muchas veces ni siquiera logramos identificar.

Cuando los ingresos de una familia no alcanzan para cubrir el alquiler, los servicios, la alimentación o los gastos vinculados a los cuidados, el impacto de la crisis no se reparte por igual. Las desigualdades en el acceso al empleo, las brechas salariales y la mayor carga de tareas de cuidado que asumimos las mujeres hacen que el ajuste comprometa directamente nuestra autonomía económica y profundice la vulnerabilidad frente a las violencias. La CEPAL viene estudiando justamente en la Argentina esta relación directa entre el endeudamiento femenino y las responsabilidades de cuidado.

Pensemos qué posibilidades tiene una mujer de salir de un hogar violento cuando no cuenta con ingresos propios, está endeudada, tiene hijos o personas mayores a su cuidado y no tiene resuelto el acceso a una vivienda. Es en esas circunstancias concretas donde se mide si los derechos conquistados se pueden ejercer o quedan solo en el papel.

El rol de nuestras cooperativas y mutuales en otro 25N

En los últimos años, las entidades de la economía social y solidaria venimos trabajando en herramientas de formación, en la elaboración de protocolos de prevención y abordaje de las violencias y el acoso, y en el mapeo de recursos en cada territorio. Como sector, por nuestra presencia y arraigo comunitario, muchas veces tomamos conocimiento de primera mano de las situaciones que atraviesan las familias.

Tenemos que estar preparados para escuchar, contener y orientar tanto a una compañera de trabajo como a una asociada que esté atravesando una situación de violencia. Para lograrlo hace falta capacitar a los equipos de trabajo y a la dirigencia, pero también conocer y fortalecer las redes institucionales de cada localidad.

No se trata de asumir funciones que son indelegables del Estado ni de reemplazar a los equipos profesionales especializados, sino de mejorar nuestra capacidad de articulación con ellos. Frente a los vaivenes de la política y los cambios de prioridades en la gestión pública, nuestras organizaciones permanecen en el territorio y pueden sostener redes de contención y derivación a lo largo del tiempo.

Desde nuestra propia actividad económica tenemos mucho para aportar a la autonomía de las mujeres: la generación de trabajo genuino, el acceso al financiamiento y a los servicios públicos, y el desarrollo de soluciones cooperativas y mutuales que ayuden a resolver las necesidades de cuidado son herramientas concretas con las que ya contamos.

Gisela Wild, presidenta de FESCOE. Archivo.

Este 25 de noviembre, desde el Comité Regional de Equidad de Género de Cooperativas de las Américas, nos sumamos a la convocatoria de Naciones Unidas para garantizar el acceso a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad.

Prevenir las violencias también es construir paz social. Desde el movimiento cooperativo y mutual tenemos la responsabilidad y, sobre todo, la capacidad instalada para generar las condiciones económicas y sociales que permitan que los derechos de las mujeres se ejerzan de verdad.