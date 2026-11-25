SEGUINOS EN Google News

▶ Escuchar Resumen Con motivo del 25N, el Comité de Equidad de Género de Cooperar reclamó justicia, políticas públicas y cuestionó la abstención argentina en la ONU. La mirada de su presidenta, Marta Gaitán ( IMFC ) y de Sofía Imeroni ( FECOOTRA ).

El Comité de Equidad de Género de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) convocó en el marco del 25N a sumarse a los 16 Días de Activismo de la ONU, alertó sobre el recorte de políticas públicas y cuestionó la abstención argentina en Naciones Unidas. En diálogo con ANSOL, dos representantes del sector desde Cooperar, aportan su mirada.

La presidenta del Comité de Cooperar y de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Marta Gaitán, denunció la escalada de violencias, la falta de perspectiva de género en la justicia y el desmantelamiento estatal. La vicepresidenta de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), Sofía Imeroni, por su parte, destacó el rol de las cooperativas de trabajo para fortalecer la autonomía económica de mujeres y diversidades.

El pronunciamiento de Cooperar por el 25N

En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, el Comité de Equidad de Género de Cooperar adhirió a la campaña de las Naciones Unidas de los 16 Días de Activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, bajo el lema «ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas: Garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad».

Desde la confederación señalaron que la violencia de género afecta a una de cada tres mujeres y afirmaron que, desde los valores de la ayuda mutua, la solidaridad, la equidad y la justicia social, no existen comunidades verdaderamente democráticas mientras persistan las violencias y la impunidad en hogares, trabajos, espacios públicos y entornos digitales.

Asimismo, el documento advirtió que los marcos normativos no resultan suficientes si el acceso a la justicia sigue siendo inalcanzable, y expresó preocupación por los recortes y el debilitamiento de políticas públicas y organizaciones territoriales que restringen el acceso a asesoramiento legal, salud, apoyo psicosocial y refugio, en particular para mujeres rurales, indígenas y con discapacidad, así como para las diversidades LGBTIQ+.

En el cierre, el comité convocó en el 25N a entidades asociadas y a la sociedad a redoblar esfuerzos y lamentó profundamente la abstención de Argentina en una votación en la ONU, al sostener que construir paz social implica prevenir las violencias.

La mirada del cooperativismo de trabajo: autonomía económica

En sintonía con la jornada del 25N, Sofía Imeroni, integrante de FECOOTRA (y con participación articulada junto a CONARCOOP y Cooperar), subrayó a ANSOL la necesidad de seguir visibilizando que una de cada tres mujeres en Latinoamérica sufre violencias (ya sea física, psicológica, simbólica, sexual, económica, política y vicaria) y remarcó que los femicidios continúan ocurriendo en Argentina con cifras preocupantes detrás de las cuales hay familias atravesadas por el dolor y vidas arrebatadas.

Al analizar la coyuntura actual, Imeroni advirtió que «todas estas violencias y estas desigualdades se han profundizado en estos tiempos por la falta de políticas de cuidado, de prevención y de acompañamiento», señalando el impacto de la reducción casi total del presupuesto para políticas de género, el cierre de programas, la ausencia de organismos nacionales específicos y los discursos de odio y negacionismo.

Frente a ese escenario, sostuvo que el cooperativismo ofrece herramientas concretas, ya que las cooperativas de trabajo generan empleo digno y promueven la organización colectiva, lo que fortalece la autonomía económica de mujeres y diversidades para proyectar vidas libres de violencias y avanzar hacia el buen vivir.

IMFC Córdoba: escalada de violencias, justicia sin perspectiva de género y reclamo de políticas públicas

Como máxima representante del Comité y referente del IMFC, Marta Gaitán, advirtió a ANSOL sobre la gravedad del contexto actual y llamó en este 25N a sostener la organización colectiva frente a la violencia machista. «En este escenario atravesado por desigualdades y múltiples formas de violencia, resulta urgente denunciar la proliferación de discursos de odio que estigmatizan, vulneran derechos y atentan contra nuestras vidas; por eso hoy nos encontramos en las calles, porque creemos que la salida es colectiva, organizadas y con la lucha feminista como bandera contra el silencio y la impunidad», sostuvo Gaitán.

Al dar cuenta de la magnitud de la problemática, la dirigente precisó que entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026 en Argentina se registró un femicidio cada 29 horas y 788 intentos de femicidio, mientras que en Córdoba ocurrieron 14 femicidios en lo que va del año y 12 intentos en la última semana, uno de ellos frente a una comisaría. Para Gaitán, esta situación evidencia que «estamos ante un poder judicial sin perspectiva de género, que perpetúa la violencia, la desprotección y el negacionismo; un sistema que es garante de la impunidad y cuyas respuestas tardías se cobran la vida de mujeres, infancias y diversidades».

En esa línea, cuestionó la demora discrecional de causas, los beneficios judiciales para agresores, la revictimización de quienes denuncian y el argumento de las denuncias falsas. «No hay denuncias falsas, faltan denuncias», enfatizó al reclamar justicia por todas las víctimas de femicidios de 2026, junto con la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y el funcionamiento de fiscalías especializadas. Finalmente, apuntó contra el desmantelamiento de políticas públicas nacionales, como los programas Potenciar Trabajo y Acompañar, y el recorte de la línea 144, y resumió el reclamo del movimiento: «Frente al odio y la crueldad, exigimos más Estado, más democracia, más derechos y más feminismos».