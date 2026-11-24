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▶ Escuchar Resumen La Resolución 2401/2026 alcanza a 2.975 entidades que habían sido suspendidas por incumplimientos en la presentación de documentación institucional y contable. De ese total, 2.957 recibieron la sanción de retiro de autorización, 17 fueron eximidas pero mantienen la suspensión y una recuperó su estado vigente.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso el retiro de autorización para funcionar de 2.957 cooperativas, en el marco de un procedimiento sumarial iniciado por incumplimientos en la presentación de documentación asamblearia y estados contables. La medida quedó establecida mediante la Resolución 2401/2026, publicada este martes 24 de noviembre, que comprende a un total de 2.975 entidades de todo el país.

La decisión se inscribe en el proceso de reordenamiento del padrón nacional de cooperativas y mutuales que lleva adelante el INAES y que tuvo una nueva etapa en octubre con las resoluciones 2076/2026 y 2237/2026. Sin embargo, la Resolución 2401/2026 corresponde a un procedimiento sumarial específico, iniciado a partir de la Resolución 3208/2024, sobre cooperativas que permanecían suspendidas por incumplimientos en la presentación de documentación institucional y contable.

La resolución contempla tres situaciones diferentes. De las 2.975 cooperativas alcanzadas por el procedimiento, 2.957 recibieron la sanción de retiro de autorización para funcionar; otras 17 fueron eximidas de esa sanción, aunque mantienen la suspensión de su autorización mientras el organismo evalúa la documentación presentada; y una entidad fue eximida de sanción, levantó la suspensión y recuperó su estado vigente.

El universo comprendido corresponde a cooperativas que habían sido suspendidas por no cumplir con la presentación de documentación institucional y contable exigida por la Ley 20.337. En esta nueva etapa, el INAES avanzó sobre las cooperativas que mantenían suspendida su autorización y que habían sido inscriptas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. El procedimiento se sustanció de acuerdo con la normativa vigente y contempló instancias de notificación y presentación de descargos.

La distribución de las cooperativas por provincia

La medida tiene alcance federal y comprende entidades de las 24 jurisdicciones del país. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de cooperativas alcanzadas, con 917 casos. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 199; Tucumán, con 174; Jujuy y Santiago del Estero, con 171 cada una; Santa Fe, con 164; y Salta, con 131.

También se registraron 116 entidades en Chaco; 105 en Córdoba; 104 en Chubut y Misiones; 93 en Entre Ríos; 78 en San Juan; 77 en Formosa; 71 en Corrientes; 53 en Mendoza; 44 en Santa Cruz; 41 en Neuquén; 40 en La Rioja; 38 en Río Negro; 37 en Catamarca; 33 en Tierra del Fuego; ocho en San Luis y seis en La Pampa.

En cuanto al resultado del procedimiento, las 2.957 sanciones de retiro de autorización se distribuyen en todas las jurisdicciones. Las 17 cooperativas eximidas de esa sanción, pero que continúan suspendidas, corresponden a Buenos Aires (seis), Chubut (cuatro), Córdoba, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán (una en cada caso), y La Pampa (una). La única entidad que recuperó su estado vigente está radicada en Santiago del Estero.

Notificaciones y situaciones contempladas

Entre los antecedentes administrativos, la resolución detalla que, sobre el total de 2.975 entidades sumariadas, 965 fueron notificadas mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD). Para las 2.010 cooperativas restantes, respecto de las cuales no fue posible concretar la notificación por esa vía, se recurrió a la publicación de edictos en el Boletín Oficial, entre el 13 y el 18 de agosto de 2026.

El organismo también informó que algunas entidades se presentaron a realizar descargos o comunicaron que se encontraban en proceso de normalización. En ese marco, 17 cooperativas, por sí mismas o a través de los órganos locales competentes, remitieron documentación que demuestra su interés en adecuarse a las normas. Por ese motivo, fueron eximidas de la sanción de retiro de autorización, aunque la suspensión se mantiene hasta que el área de Fiscalización Cooperativa evalúe si corresponde levantarla.

El único caso en el que se dejó sin efecto la suspensión fue el de la Cooperativa de Trabajo por el Desarrollo de Arraga Limitada, de Santiago del Estero, matrícula 64.224. Según la resolución, la entidad cumplimentó la remisión de la documentación adeudada y actualmente se encuentra en estado vigente.

Para las cooperativas comprendidas en el artículo 1 de la resolución, el INAES dispuso dar intervención a los organismos correspondientes, entre ellos los órganos locales competentes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También instruyó realizar las gestiones tendientes a determinar la existencia de remanentes patrimoniales.

La norma establece, además, las vías administrativas y judiciales disponibles para las entidades alcanzadas. Entre ellas figuran los recursos de revisión, reconsideración, aclaratoria y alzada, así como el recurso judicial directo previsto en la Ley 20.337.

La Resolución 2401/2026 representa una nueva instancia del proceso de ordenamiento y fiscalización del padrón cooperativo que lleva adelante el INAES. Su alcance vuelve a poner en primer plano la importancia de mantener actualizada la documentación institucional, contable y asamblearia de las entidades, tanto para cumplir con las obligaciones legales como para sostener su situación registral ante el organismo de control.