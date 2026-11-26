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▶ Escuchar Resumen El encuentro se desarrolla este viernes 27 de noviembre en la UNSAM y en la Municipalidad local. Durante la jornada se presentará el primer dossier de la Federación de Cooperativas de Medios Digitales y habrá un panel sobre estrategias para fortalecer el periodismo.

Agenda

La Red de Medios Digitales llevará adelante este viernes una nueva edición del Foro por la Soberanía Comunicacional en el partido bonaerense de San Martín. La actividad, que tendrá doble sede en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y en el palacio municipal, reunirá a trabajadores y trabajadoras de prensa, comunicadores, docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales.

La jornada dará continuidad a los encuentros realizados durante 2026 en La Plata y San Juan, con el objetivo de consolidar espacios de intercambio, reflexión y articulación federal en el sector de la comunicación autogestiva y cooperativa.

Sobre el alcance de esta tercera convocatoria anual, Yair Cybel, presidente de la federación Red de Medios Digitales, destacó la continuidad del proceso organizativo: «Es un evento muy especial, el tercer foro que organizamos este año. Demuestra que de fondo hay organización y una ponderación de lo colectivo que va más allá de la capacidad de juntar influencers o personalidades para eventos puntuales. Es la evidencia de que hay un músculo militante dispuesto a ponerle el cuerpo a las transformaciones de fondo necesarias en el campo de la comunicación soberana».

Presentación del primer dossier de la Red de Medios Digitales

El cronograma comenzará a las 14 horas en la sede de la UNSAM (25 de Mayo y Francia), donde se desarrollará el Foro y se presentará oficialmente el primer dossier de la entidad, titulado «Lo común en disputa: organizarse para la soberanía comunicacional». La publicación busca aportar al debate sobre los desafíos actuales de los medios cooperativos y las herramientas de organización colectiva frente a la concentración mediática.

En esa línea, Bianca de Toni, secretaria de la Federación, subrayó el carácter intersectorial de la propuesta: «Los foros son una apuesta política por el encuentro con otros: trabajadores de prensa y de la comunicación de medios, de organismos del Estado y de organizaciones sociales, docentes, investigadores y estudiantes. Nos interesa poner en común las problemáticas que atravesamos en nuestra cotidianeidad, reconocer los desafíos que compartimos y delinear estrategias colectivas para construir soberanía comunicacional».

Hacia el fortalecimiento del periodismo

El cierre de la jornada se trasladará a las 17.30 horas a la Municipalidad de San Martín (Belgrano 3747), con un panel dedicado a analizar iniciativas concretas para el sostenimiento y la proyección del oficio periodístico frente al escenario económico y tecnológico actual.

Al respecto, Facundo Nívolo, referente de la Red, planteó la necesidad de disputar la agenda pública y tecnológica desde los territorios: «Necesitamos que la dirigencia política y social argentina entienda que hay otros modelos de comunicación posibles, que hay sectores que resistimos y nos modernizamos a pesar de los ajustes y ataques de gobiernos antidemocráticos. Y estos mismos colectivos de periodistas, de comunicadores y comunicadoras además de sostener nuestros espacios también tenemos propuestas para fortalecer la comunicación. Y esto es una forma de revitalizar democracia y disputar un discurso propio, argentino, de nuestras provincias y nuestros municipios. No vamos a ser meros espectadores de la explotación y la concentración de las grandes plataformas y empresas de la inteligencia artificial».

Cronograma de actividades – Viernes 27 de noviembre

14:00 hs: Foro por la Soberanía Comunicacional y presentación del dossier «Lo común en disputa: organizarse para la soberanía comunicacional». Lugar: Universidad Nacional de San Martín (25 de Mayo y Francia, San Martín).

17:30 hs: Actividad sobre iniciativas para fortalecer el periodismo. Lugar: Municipalidad de San Martín (Belgrano 3747, San Martín).