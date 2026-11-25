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▶ Escuchar Resumen La Confederación realizó su Asamblea General Ordinaria, aprobó la Memoria y el Balance del ejercicio LXX y designó a las autoridades que conducirán la organización durante el próximo período. Lucas Magnano seguirá en la Presidencia, acompañado por representantes de distintas federaciones cooperativas.

Lucas Magnano, productor agropecuario de Villa Trinidad, Santa Fe, y representante de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), continuará como presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), luego de ser ratificado en el cargo durante la Asamblea General Ordinaria de la entidad realizada este miércoles.

El encuentro se realizó en la sede de la confederación y contó con la participación de presidentes y delegados de las federaciones que la integran. Durante la jornada se presentó y aprobó la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio LXX, se repasaron las actividades desarrolladas durante el año en defensa de las economías regionales y de los productores cooperativistas, y se establecieron los principales ejes de trabajo para el próximo período.

Además de la continuidad de Magnano en la Presidencia, la Asamblea designó un nuevo Comité Ejecutivo, integrado por representantes de distintas organizaciones del cooperativismo agropecuario argentino.

Comité Ejecutivo de CONINAGRO 2026-2027

La conducción quedó conformada de la siguiente manera: Lucas Magnano (ACA), presidente; Enrique Funes (Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas, FECOAR), vicepresidente; Miguel Laurencena (Federación Entrerriana de Cooperativas, FEDECO), secretario; Orlando Stvass (FEDECOOP Corrientes), tesorero; Alberto Candelero (UNCOGA), síndico titular; y Roberto Buser (FEDECOOP Misiones), síndico suplente.

Funes, quien ocupará la Vicepresidencia, es consejero de la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) y representa a la Cooperativa Arrocera de San Salvador (CASS). Por su parte, FECOAR es una de las federaciones agropecuarias que integran CONINAGRO.

Al comunicar la renovación de autoridades, la confederación agradeció a quienes integraron el Comité Ejecutivo saliente por su trabajo y compromiso con el movimiento cooperativo, y felicitó a los nuevos representantes que asumirán la tarea de expresar los intereses de los productores cooperativistas agropecuarios de todo el país.