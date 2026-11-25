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▶ Escuchar Resumen Creado desde Rosario por el comunicador y cooperativista tecnológico Manuel Leiva, el título propone un recorrido por las distintas etapas de la vida del astro argentino. A seis años de su partida, "El Diego" se desarrolló sin publicidad ni fines de lucro, y ya se encuentra disponible en la web y en tiendas móviles.

En el marco de un nuevo aniversario del paso a la eternidad de Diego Armando Maradona, este 25 de noviembre se presentó oficialmente «El Diego», un videojuego gratuito desarrollado desde el sector tecnológico cooperativo que invita a recorrer la vida, las hazañas deportivas y las frases célebres del ídolo popular.

La iniciativa fue impulsada por Manuel Leiva, comunicador social, expresidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) y asociado a Redjar, una de las cooperativas de desarrollo de software más grandes del país, con sede en Rosario.

«Sabiendo que el 25 de noviembre es una fecha muy especial por varias razones, pero una tiene que ver con el homenaje al más grande de todos los tiempos, se ocurrió poder hacer un pequeño homenaje para devolver un poco de la alegría que nos dio a todos y a cada uno de nosotros», explicó Leiva en diálogo con este medio.

Tecnología libre y memoria popular

Lejos de cualquier lógica comercial, el proyecto de «El Diego» se diseñó bajo los principios del software libre y el acceso abierto, poniendo el foco en la apropiación cultural y afectiva de la figura de Maradona. Según detalló su creador, el juego recorre toda la trayectoria del futbolista «sin publicidades, de forma gratuita, con sus mejores momentos, con sus hazañas, con sus frases célebres y con todo lo que nos fue dejando y cultivando en el corazón».

«Para nosotros, El Diego no es solamente una forma de devolver esa pequeña alegría, sino también de poder recordarlo de buena manera y como nos gusta recordarlo a nosotros: haciendo feliz a la gente jugando a la pelota, siendo compañero, acompañando a sus seres queridos y, sobre todo, pensando cómo mejorar las cosas», destacó el referente de FACTTIC.

En esa misma línea, Leiva subrayó que el lanzamiento responde a la identidad del ecosistema cooperativo: «No lo hacemos por rédito económico ni por rédito de reconocimiento bajo ningún aspecto, sino que lo hacemos como hacemos tecnologías todos los días: de manera libre, compartiendo y poniendo a disposición todo para que los que podemos hacer un poquito de tecnología también le pueda llegar a todas las personas, para que puedan recordar y vivir de otra manera».

Manuel Leiva, durante su participación en el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales.

Cómo jugar a «El Diego»

El título cuenta con una estética clásica de arcade que repasa distintos hitos de la vida de Maradona, desde los potreros de Villa Fiorito hasta su paso por Boca, Europa, la Selección Argentina y su etapa como entrenador, permitiendo a los usuarios interactuar con anécdotas y escenas emblemáticas.

«El Diego» ya se encuentra habilitado para jugar de manera directa y gratuita a través de su sitio web oficial (eldiego.ar) y también puede descargarse en dispositivos móviles mediante la Play Store de Google.