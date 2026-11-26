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▶ Escuchar Resumen FEDETUR realizará su Tercera Jornada Nacional del 3 al 5 de diciembre en Santiago del Estero. Su presidente, Roberto Liska, explicó a ANSOL que el objetivo es ampliar los acuerdos con municipios, provincias y sindicatos para que los asociados puedan acceder a vacaciones con precios accesibles durante la temporada de verano 2027.

Agenda

En la antesala de las vacaciones de verano 2027 y en un contexto económico que afecta al turismo interno, la Federación de Turismo de Argentina (FEDETUR), integrada por cooperativas y mutuales, buscará fortalecer su red de convenios para ampliar las opciones de alojamiento, excursiones y servicios a precios accesibles. Con ese objetivo, realizará su Tercera Jornada Nacional de Turismo entre el 3 y el 5 de diciembre en Santiago del Estero, con actividades en la capital provincial, La Banda y Termas de Río Hondo.

“El momento es complicado, pero logramos avances a través de los convenios que vamos logrando para que los socios puedan vacacionar en cualquier región del país, con precios accesibles, alojamiento y excursiones incluidas”, señaló a ANSOL el presidente de FEDETUR, Roberto Liska, quien conduce la entidad desde hace un año y cuenta con más de 35 años de trayectoria en el movimiento mutual.

La estrategia de la federación apunta a construir acuerdos con gobiernos provinciales y municipales, además de articular con organizaciones sindicales y otras entidades del sector. “Es un momento muy especial en el que llega el encuentro, por la situación que está pasando el país, en todas las provincias, y por eso buscamos hacer convenios con municipios y gobiernos provinciales, para ofrecer mejores servicios para la temporada que se viene”, explicó Liska.

En esa línea, recordó que hace tres meses FEDETUR alcanzó acuerdos con la Rueda de Turismo Sindical y que luego avanzó en la posibilidad de firmar convenios con cada uno de los gremios. “FEDETUR no compite con el sector privado ni sindical, por eso hacemos convenios, para llegar a todos lados con nuestros asociados”, remarcó.

La federación también proyecta ampliar su articulación con el sistema educativo. Según adelantó su presidente, la intención es cerrar el año con la firma de un convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero para evaluar la posibilidad de crear una carrera de nivel terciario vinculada al turismo mutual y cooperativo.

Una red nacional de cooperativas y mutuales

FEDETUR reúne actualmente a 60 cooperativas y 130 entidades mutuales, con una base de alrededor de 285.000 afiliados en todo el país. Su integración está compuesta en un 70% por cooperativas y en un 30% por mutuales, con una organización regionalizada por zonas y reconocida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La conducción y los equipos de trabajo tienen representación en distintas provincias, entre ellas La Rioja, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Misiones y Buenos Aires, junto con entidades cooperativas y mutuales de otros puntos del país. La jornada nacional busca consolidar esa articulación y generar nuevas herramientas para que los servicios turísticos de las entidades puedan estar disponibles para asociados de distintas regiones.

“Ya hicimos tres congresos nacionales, el primero en Chaco, luego en La Rioja y ahora viene el de Santiago del Estero. Se convoca a nivel nacional”, contó Liska. En esta edición, la federación prevé firmar convenios con el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual de Santiago del Estero y con la Subsecretaría de Coordinación de la Jefatura de Gabinete provincial. También habrá acuerdos con los municipios de La Banda y Termas de Río Hondo.

“Estos convenios sirven para poder promocionar el turismo local y que cada provincia nos haga visibles”, explicó el titular de FEDETUR. La programación incluirá exposiciones en las que mutuales presentarán su estructura y su infraestructura hotelera, con el propósito de poner esos servicios a disposición de asociados de todo el país y ofrecer alternativas a precios más accesibles.

Turismo social, discapacidad e integración regional

La Tercera Jornada Nacional comenzará el jueves 3 de diciembre en Santiago del Estero, con una actividad presencial de la Comisión de Discapacidad de FEDETUR en la Mutual Capital y la firma de un convenio con la Municipalidad de La Banda.

El viernes 4, en la Sala Anexo del Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se realizará la apertura formal, habrá exposiciones y se firmarán nuevos acuerdos. Uno de los principales objetivos será la creación de la Mesa Nacional y del MERCOSUR de Mutuales y Cooperativas de Turismo Social y Solidario.

La iniciativa regional se apoya en los vínculos que FEDETUR mantiene con organizaciones mutuales de Uruguay y Paraguay. “Tenemos convenios firmados con el mutualismo uruguayo y paraguayo, por lo que vamos a firmar un acta para crear la Mesa del MERCOSUR del Turismo mutual y cooperativo. Con ambos países venimos trabajando hace años”, indicó Liska.

El sábado 5, las actividades se trasladarán a Termas de Río Hondo, donde se firmará un convenio con el municipio, se recorrerán establecimientos hoteleros y se desarrollará una ronda de negocios turísticos.

La agenda también contempla capacitaciones sobre discapacidad, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre. La propuesta busca incorporar esa perspectiva a la construcción de una oferta turística social, mutual y cooperativa.

La convocatoria está dirigida a dirigentes de cooperativas y mutuales, agencias y cámaras de turismo y estudiantes de la actividad. En un escenario de dificultades para el consumo y para el desarrollo del turismo interno, FEDETUR apuesta a profundizar la integración entre entidades y territorios para ampliar las posibilidades de acceso al descanso y las vacaciones.