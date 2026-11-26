Equidad de género y lucha contra las violencias: el nuevo protocolo de actuación de la CAM para el mutualismo argentino

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▶ Escuchar Resumen Con la aprobación unánime de un protocolo contra las violencias y discriminaciones, la CAM busca fortalecer la red territorial en sus federaciones, en un contexto marcado por el retroceso en políticas públicas de género y las alarmantes cifras de femicidios en el país.

A través de la Secretaría de Equidad de Género, la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) consolidó durante 2026 una herramienta institucional clave para abordar las desigualdades y violencias dentro del sector: un protocolo de actuación aprobado por unanimidad por el 100 % de los integrantes de su Consejo Directivo.

Blanca Suárez, titular de la Secretaría de Equidad de Género de la CAM e integrante de la junta directiva en representación de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas “Brigadier General Estanislao López”, analizó el recorrido del espacio, el alcance de esta nueva normativa y los desafíos que enfrenta el movimiento mutualista hacia 2027, en el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

De comisión a secretaría por la equidad de género

La jerarquización de la agenda de género dentro de la CAM fue el resultado de una construcción colectiva impulsada desde los territorios. Según relató Suárez, el espacio nació originalmente como una comisión de trabajo integrada por mujeres mutualistas de distintas provincias.

“A pedido de las mujeres que veníamos trabajando en una comisión de equidad de género dentro de la Confederación, fue necesario introducir una modificación en los estatutos donde se generó la Secretaría de Género, pero también la Secretaría de Juventud y la de Relaciones Internacionales”, explicó la dirigente.

Este cambio estatutario no solo respondió al trabajo territorial sostenido a lo largo y a lo ancho del país, sino también a una decisión política de la entidad para promover la participación real de mujeres y jóvenes. “Nos permitió, además, tener voz y voto en la reunión del Consejo Directivo de CAM. Empezábamos a ser escuchadas”, destacó Suárez.

Actualmente, la Secretaría funciona con una estructura federal compuesta por una representante titular y una suplente avaladas por cada federación adherida, logrando cobertura en casi todas las provincias del país.

Un protocolo integral frente a las discriminaciones

Uno de los principales hitos de gestión de 2026 fue la aprobación unánime del Protocolo de Actuación ante las Violencias, una herramienta que brinda respaldo legal e institucional a las entidades de base y cuenta con una comisión específica creada para acompañar cada situación.

Suárez subrayó que el alcance del instrumento trasciende exclusivamente las cuestiones de género: “Tiene que ver con los distintos tipos de discriminación que existen en los distintos ámbitos, ya sea por motivos de género, etnia, religión y hasta política”. En organizaciones de amplia participación social como las mutuales, contar con este marco permite que cada entidad sepa cómo actuar y cuente con el aval permanente de la Confederación.

De cara a 2027, el objetivo principal será profundizar la capilaridad de la medida: “Queda pendiente seguir promoviendo este protocolo para que sea tomado por las federaciones y, desde allí, llegue a cada una de sus federadas, de sus mutuales”, señaló la referente, poniendo especial énfasis en la región centro del país, donde se nuclea la mayor cantidad de entidades.

El 25N, el retroceso contextual y el reclamo de emergencia en Santa Fe

Al reflexionar sobre el sentido del 25 de noviembre, la titular de la Secretaría trazó un diagnóstico crítico sobre la coyuntura actual y la urgencia de sostener políticas activas desde las organizaciones de la economía social.

“En cuanto al 25N, lamentablemente tenemos que decir que nos siguen matando. En Santa Fe, en este momento, podemos contar que hay alrededor de 60 víctimas en lo que va de 2026. Siguen ejerciendo la expresión máxima de violencia hacia las mujeres e identidades feminizadas, con consecuencias terribles hacia nuestras infancias”, advirtió Suárez.

Frente a este escenario, la dirigente remarcó que en la provincia de Santa Fe se está librando una batalla institucional para lograr la declaración de emergencia en cuestión de género, una medida que permitiría disponer de mayores recursos para el abordaje y la prevención.

Asimismo, reconoció que el escenario nacional presenta dificultades adicionales para el avance de estos derechos: “A veces hay que pensar que el contexto no ayuda; estamos en un franco retroceso en cuanto a todo lo que se había generado en cuestión de género. Por eso hay que seguir impulsando y fortaleciendo este entramado, promoviendo la participación de todas las provincias y federaciones”.