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▶ Escuchar Resumen Según el investigador y docente Gastón Torres, las empresas recuperadas por sus trabajadores registran porcentualmente menos cierres que las pymes de capital tradicional durante la actual recesión en Argentina. Esta conclusión surgió del Congreso Nacional de Empresas Recuperadas y Cooperativismo, realizado el 20 de noviembre en el Instituto Superior del Profesorado Nº 4 «Ángel Cárcano» de Reconquista, en el marco del décimo aniversario de la Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fe Limitada.

El Congreso Nacional de Empresas Recuperadas y Cooperativismo se realizó en la localidad santafesina de Reconquista el pasado 20 de noviembre, con el respaldo de la Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fé. El espacio, primeramente pensado como experiencia local, culminó siendo un encuentro e intercambio nacional e internacional de la autogestión y la economía social y solidaria. La jornada se organizó desde el Instituto Superior del Profesorado Nº 4 «Ángel Cárcano».

Bajo el lema «Construimos trabajo, comunidad y futuro», la propuesta reunió paneles, conferencias y talleres sobre y desde las empresas recuperadas, así como intervenciones estatales y universitarias sobre las mismas. De hecho, la iniciativa surgió de la necesidad de vincular el ámbito académico con las experiencias sociales y productivas del sector. Contó con una veintena de cooperativas de Argentina y países latinoamericanos, más la participación de investigadores y académicos.

El Congreso de Empresas Recuperadas se realizó en Reconquista, Santa Fe.

Acompañamiento y puesta en valor de las experiencias

En diálogo con ANSOL, el profesor Gastón Torres, organizador del Congreso compartió que las líneas de trabajo en general se enfocaron en las dimensiones crediticia, impositiva y jurídica del cooperativismo de trabajo, así como en los procesos que implican la recuperación de una empresa.

Torres fue impulsor de este evento que nació desde la cátedras de ambos docentes y que surgió para homenajear los diez años de la cooperativa algodonera, donde había también desarrollado trabajos de investigación y asesoramiento productivo. Además, se encuentra cursando un doctorado en Economía en la Universidad de Sarmiento, trabajando como tema de tesis la capacidad de innovación en empresas recuperadas de la provincia de Santa Fe.

El primer contacto de Torres con la cooperativa Algodonera Santa Fe fue durante los primeros años de recuperación de la empresa por sus trabajadores, entre 2015 y 2016. “En la etapa temprana del momento de quiebre me acerqué con los primeros trabajos de investigación acá en la región y desde entonces estoy. Fui generando vinculaciones, no sólo ya en la investigación, sino asesorando y acompañando”, comentó..

“El Congreso tomó otras dimensiones que no esperábamos. La idea inicial era en el marco de los 10 años de la recuperación de la algodonera Santa Fe, hacer un trabajo de acompañamiento para poner en valor y visibilizar la experiencia”, explicó y consideró que existe una vacancia en la formación profesional sobre la enseñanza de otras economías en general y particularmente de los procesos de economía social y solidaria. “Y más puntualmente, del caso de las empresas recuperadas”, añadió.

“El desafío era poner en valor y visibilizar estas experiencias. Dar testimonio de otras formas de hacer y entender la economía, a escala territorial”, remarcó. El Congreso, en cambio, fue tomando otras dimensiones, excediendo los regional y alcanzando experiencias federales con la participación de cooperativas del norte, centro y sur del país, sumado a empresas de la economía social de Chile, Colombia y Venezuela, entre otras.

Indicaron que buscan que las conclusiones de las jornadas sirvan como insumo para encarar una agenda política.

Finalizado el Congreso, el equipo organizador se encuentra sistematizando la información que culminará en una publicación de libre acceso, con los paneles, relatos, papers y experiencias que pasaron por la jornada. También expresó que las conclusiones serán material para discutir en una agenda política hacia adelante.

Torres repasó que los paneles estuvieron integrados por trabajos de distintas universidades como la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Tecnológica Regional Reconquista, la Universidad del Litoral, la Universidad de Buenos Aires -con el Observatorio de Empresas Recuperadas-, la Universidad de Quilmes, la Universidad General de Sarmiento y la Universidad de Rosario. “Se invitaron a aquellas universidades que tienen equipos de investigación que están tratando temas referidos a lo que es la economía social y solidaria en general, particularmente lo que es empresa recuperada y cooperativismo”, apuntó.

Las empresas recuperadas en tiempos de crisis

Uno de los temas que buscan poner en valor sobre las empresas recuperadas del país es su permanencia en momentos de crisis. “Cuando uno mira y constata los números de las empresas que han cerrado en estos últimos años en este proceso histórico que está atravesando la Argentina, las empresas recuperadas son las que, en términos porcentuales, menos han cerrado, las que más logran sostener y traccionar la crisis”, afirmó Torres.

Si bien consideró que existen varios puntos de análisis para tener en cuenta, las empresas de carácter social sostenidas por sus trabajadores “están logrando sostenerse ante los embates de la crisis en relación a aquellas empresas o pymes más capitalistas que han se han encaminado a las quiebras”, dijo y lo resaltó como uno de los puntos fuertes de debate en el Congreso: cuáles son los desafíos y los aportes que están atravesando las recuperadas en este contexto. “Las empresas recuperadas son las que menos se han cerrado, son las que más han logrado la sostenibilidad”, manifestó.

El encuentro fue declarado de Interés Municipal y se realizó en el marco de los diez años de la recuperación de la Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fe Ltda.