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▶ Escuchar Resumen La suba de los costos, las dificultades de las familias para pagar las cuotas y el cierre de instituciones golpean a la educación privada. Pero las escuelas sin fines de lucro, en el mismo escenario, buscan sostener sus proyectos a través de la autogestión y la participación comunitaria.

La crisis económica golpea de lleno a la educación privada. El aumento de los costos de mantenimiento, las dificultades de las familias para pagar las cuotas y los desfasajes entre los ingresos y los gastos ponen en jaque a numerosas instituciones, algunas de las cuales debieron cerrar sus puertas o recurrir al endeudamiento para continuar funcionando. En ese escenario, las escuelas de gestión social y cooperativa enfrentan los mismos condicionamientos económicos, pero buscan sostenerse a partir de otro modelo: la autogestión, la participación de sus comunidades y una propuesta educativa que no tiene como objetivo la obtención de ganancias.

La situación del sector privado fue advertida por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que señaló las dificultades que atraviesan numerosos establecimientos. Entre los factores que presionan sobre su funcionamiento aparecen el incremento de los costos operativos, los problemas para actualizar los aranceles al ritmo de los gastos y la pérdida de capacidad de pago de las familias. La entidad informó que la morosidad en las cuotas alcanzó un promedio del 11%, mientras que los aumentos autorizados para 2026 rondaron el 34%, más que la inflación.

El escenario también se expresa en el cierre de instituciones y en las dificultades financieras de otras que todavía permanecen abiertas. Para muchas escuelas, sostener el pago de salarios, cargas sociales, servicios y mantenimiento edilicio se volvió cada vez más complejo. Y a la caída de los ingresos familiares, se le suma otra baja: el de la natalidad, que presenta nuevos desafíos para toda la educación.

En ese contexto, las escuelas de gestión social y cooperativa tienen una particularidad: son instituciones que no persiguen fines de lucro y cuyo funcionamiento se apoya en la participación de trabajadores, familias y comunidades. Sin embargo, esa diferencia en su finalidad no siempre tiene un correlato en el tratamiento económico y administrativo que reciben.

Sostener los proyectos con respuestas colectivas

Las instituciones cooperativas buscan alternativas de acuerdo con las características de cada territorio y cada comunidad. «Las respuestas que damos las escuelas son las de sostenernos, pensar formatos de encuentros, actividades y cómo mantener nuestros espacios, incluyendo a la comunidad», explicó Juan Giménez, presidente de la Federación de Cooperativas y Entidades de Educación de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA). Y agregó: “Al ser espacios autogestivos buscamos formas de sostenernos, donde a las y los trabajadores que forman parte nos reúne también un proyecto político pedagógico”.

La situación plantea una dificultad adicional para estas experiencias: deben sostener una propuesta educativa accesible, cuidar las fuentes de trabajo y afrontar los mismos costos que otras instituciones, pero sin contar con una estructura orientada a generar ganancias. Por eso, las respuestas que construyen no pasan solamente por ajustar cuotas o reducir gastos, sino también por fortalecer los vínculos colectivos y encontrar alternativas junto con las comunidades.

“Nuestros espacios, que no persiguen un fin de lucro, pagan tasas iguales a las escuelas de gestión privada, que sí buscan un lucro con la educación”, señaló Giménez. El referente de FECEABA describió las estrategias que despliegan las instituciones para atravesar la coyuntura y evitar que las dificultades económicas deriven en el cierre de los proyectos educativos. “Vemos escuelas que, al no generar las ganancias que necesitan, cierran. Y nosotros buscamos siempre otras soluciones, cuidando a los docentes y trabajadores, pero también encontrando con la comunidad formas para sostener nuestras propuestas”, sostuvo.

Y dio un caso concreto: «nos ha pasado, por ejemplo, en nuestra escuela Creciendo Juntos de Moreno que la cuota es de $70.000 y hay familias que no la pueden pagar, y en esos casos hacemos eventos, rifas o hacemos alguna especie de reciprocidad, con trabajos que pueda hacer la familia y se establezca un trueque por la cuota, se trata de otro tipo de economía. Y esto no quiere decir que la situación económica no nos esté afectado, pero empezamos de abajo y buscamos soluciones colectivas”.

En esa construcción, la participación de las familias y de los distintos actores de cada comunidad resulta central. “Es difícil, es complejo, más en épocas donde parece que el individualismo le gana a lo colectivo. Pero vamos buscando opciones según territorio, según escuela, con el afán de seguir sosteniendo nuestras propuestas sin dejar a nadie afuera”, afirmó.

El reconocimiento de las escuelas de gestión social y cooperativa

En la provincia de Buenos Aires, uno de los avances para el sector fue la sanción, en julio de 2026, de la ley que reconoce a las instituciones educativas de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria. La normativa establece un registro específico y crea un área dentro de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para trabajar sobre las particularidades de estas experiencias.

La iniciativa había sido impulsada originalmente por la exlegisladora Lucía Klug y elaborada junto con FECEABA y la Dirección General de Cultura y Educación. Para las instituciones, el reconocimiento constituye una herramienta para visibilizar un modelo educativo que tiene características propias y que requiere políticas públicas acordes con su funcionamiento.

Giménez planteó que la nueva legislación puede abrir la posibilidad de construir otras respuestas para las escuelas, entre ellas alternativas vinculadas con la distribución de los subsidios y subvenciones que gozan las escuelas privadas. El desafío, en ese sentido, es que el reconocimiento normativo pueda traducirse en herramientas concretas para sostener las experiencias educativas y contemplar su carácter no lucrativo.

La baja de natalidad, otro desafío para las escuelas

A las dificultades económicas se suma otro fenómeno que comienza a modificar la matrícula: la caída de la natalidad. Desde FECEABA observan que su impacto ya se manifiesta en el nivel inicial y que, progresivamente, se proyecta sobre los niveles educativos siguientes.

«En relación con el tema natalidad, vemos que está sucediendo en el nivel inicial. Y en aquello que se proyecta a futuro, se ve que ha repercutido en los siguientes niveles», explicó Giménez. De todos modos, aclaró que el fenómeno presenta diferencias según los territorios y las localidades, por lo que no afecta de la misma manera a todas las instituciones.

La disminución de la cantidad de niños y niñas en edad escolar puede traducirse en una menor inscripción y sumar presión sobre los ingresos de los establecimientos. Pero, para el referente de FECEABA, las dificultades económicas de las familias también son un factor determinante a la hora de garantizar el acceso a la educación.

El desafío para las escuelas cooperativas es, entonces, sostener sus propuestas en un escenario donde confluyen menores posibilidades económicas de los hogares, mayores costos de funcionamiento y cambios demográficos. Frente a ese panorama, reivindican la autogestión y la participación comunitaria como herramientas para preservar espacios educativos, puestos de trabajo y proyectos pedagógicos que no persiguen una rentabilidad, sino el derecho a la educación.