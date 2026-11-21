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▶ Escuchar Resumen Los relevamientos de Consumidores Libres y Fundación COLSECOR muestran que los alimentos siguen aumentando por encima de la inflación y golpean con mayor fuerza a los sectores populares. La explicación de un especialistas de la UNGS

El costo de la comida continúa aumentando por encima de la inflación general y presiona especialmente sobre los ingresos de los sectores populares. Los relevamientos de la cooperativa Consumidores Libres en la Ciudad de Buenos Aires y de la Fundación COLSECOR, junto con entidades de servicios públicos de distintas localidades del interior, registraron durante octubre nuevos incrementos en las canastas alimentarias. Aunque las variaciones mensuales fueron diferentes, los datos muestran que la evolución de los precios no es homogénea y que los alimentos esenciales siguen teniendo un peso significativo en el presupuesto de los hogares.

Val recordar que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraron que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 3,1% en octubre y alcanzó los $761.261 para una familia tipo. Ese monto establece la línea de indigencia: los hogares que no llegan a cubrirlo con sus ingresos no pueden afrontar el costo de los alimentos básicos. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que incorpora otros bienes y servicios indispensables, subió un 3,5%, el incremento mensual más alto de los últimos ocho meses. Para no quedar por debajo de la línea de pobreza, una familia tipo necesitó ingresos de alrededor de $1.690.000.

Los alimentos en los comercios barriales de Buenos Aires

La canasta básica de alimentos que releva la cooperativa Consumidores Libres en supermercados y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 1,97% durante octubre. De esta manera, el incremento acumulado en lo que va de 2026 llegó al 27,88%.

El seguimiento contempla la evolución de 21 productos de consumo masivo y permite observar diferencias importantes entre los rubros. Durante el décimo mes del año, las mayores subas se concentraron en frutas y verduras, que aumentaron un 6,08%. Los productos de almacén registraron un incremento promedio del 1,35%, mientras que las carnes tuvieron una variación más moderada, del 0,98%, aunque todos los cortes relevados mostraron aumentos.

La evolución de estos precios permite identificar qué productos ejercen mayor presión sobre el gasto cotidiano. En particular, el incremento de frutas y verduras contrasta con el comportamiento más contenido de las carnes durante octubre, aunque esto no modifica la tendencia acumulada de los alimentos a lo largo del año.

COLSECOR: cuánto cuesta alimentarse en las localidades del interior

Desde otra perspectiva territorial, la Fundación COLSECOR presentó su informe mensual de la Canasta Básica Alimentaria, elaborado a partir de precios registrados en 31 localidades medianas y pequeñas de seis provincias del interior del país. El proyecto se desarrolla junto con cooperativas de servicios públicos, que participan del relevamiento y aportan información sobre el costo de los alimentos en sus comunidades.

Según el informe, en octubre una persona adulta necesitó $226.901 para cubrir sus necesidades alimentarias y no quedar por debajo de la línea de indigencia. Para una familia tipo, integrada por cuatro personas, el costo de la canasta ascendió a $701.123. La variación mensual de la canasta fue del 0,9%, mientras que el aumento acumulado desde enero llegó al 30,2%. En la comparación interanual, la suba alcanzó el 41,9%.

Al analizar los resultados, Gerardo Sánchez, economista y asesor de la Fundación COLSECOR, señaló que el incremento de octubre fue el primero del año que se ubicó por debajo del 1%. Según explicó, buena parte de ese resultado se debió a la baja nominal en el precio promedio de la carne vacuna y del pollo, que habitualmente acompaña el movimiento de la primera.

Sin embargo, otros productos tuvieron aumentos más pronunciados. “Parte se explica por la suba del 3,4% del bloque de frutas y verduras, liderado por cebolla, manzana y zapallo. Las bebidas se incrementaron 2,1%, por la suba de sodas y bebidas alcohólicas, y los lácteos, 2,1%, liderado por los derivados de la leche (manteca y yogur), luego de la suba de la misma en más del 40% en lo que va del año”, detalló Sánchez.

El informe también analizó la relación entre el costo de los alimentos y los ingresos. En octubre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se ubicó en $391.200. De acuerdo con el cálculo de la Fundación COLSECOR, ese ingreso permitió cubrir 16,7 días de alimentación básica para una familia de cuatro integrantes, por lo que no alcanzó para afrontar el costo de la canasta durante todo el mes.

La medición de COLSECOR aporta una mirada desde el interior del país y permite observar el comportamiento de los precios en localidades medianas y pequeñas, más allá de los grandes centros urbanos. La participación de cooperativas de servicios públicos en el proyecto constituye una herramienta para producir información sobre las condiciones económicas de sus comunidades y seguir la evolución de un componente central del presupuesto familiar.

Los alimentos de los sectores populares suben más que la inflación

La diferencia entre la inflación general y el costo de los bienes indispensables también aparece en el análisis de Carlos Martínez, economista e investigador-docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), especializado en economía y finanzas del sector público.

En diálogo con ANSOL, Martínez explicó que, si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre un aumento del 2,2% a nivel nacional, en el Gran Buenos Aires la variación fue del 2%. Sin embargo, al observar los precios de las canastas básicas, la evolución fue más acelerada, especialmente en los alimentos.

“En alimentos pasa igual. Los alimentos y bienes propios de sectores populares están aumentando más que los alimentos y bienes de sectores medios o altos”, señaló. Y enumeró: «aumentaron mucho más la harina, el pan de mesa, el arroz, la batata, la papa, cebolla, uno diría de forma fuerte que aumenta todo eso con lo que te haces un guiso».

La diferencia se observa tanto en el acumulado anual como en la comparación interanual. Según los datos que analizó el especialista, «si uno va al acumulado hasta octubre, la inflación en GBA es 26,3, mientras que la inflación de la CBT como la CBA, es 29,1, es decir, un 10% más de aumento en los sectores de menos ingresos”, explicó.

La brecha es todavía más marcada cuando se comparan los últimos doce meses. Mientras el IPC del Gran Buenos Aires acumuló un 33,1%, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 39,9% y la Canasta Básica Total, un 39,2%. «Es decir, un 40% de aumento interanual solo de alimentos en GBA”, remarcó Martínez.

El economista también advirtió que los aumentos de los servicios y los gastos de vivienda tienen una incidencia importante sobre la Canasta Básica Total. No obstante, al referirse específicamente a los consumos de los sectores populares, señaló: “Si bien lo que más aumentó de todo es vivienda, servicios del hogar y otros, que impactan en la canasta básica total, eso aumentó más fuerte que la comida. Lo mismo pasó con transporte y comunicación. Pero después, lo único que aumentó menos que la comida son los electrodomésticos y la indumentaria, que en este contexto parece difícil que puedan acceder los sectores populares».

Los relevamientos de Consumidores Libres y la Fundación COLSECOR, junto con los datos oficiales y el análisis de Martínez, permiten observar que el aumento de los alimentos no impacta de la misma manera en todos los hogares ni en todos los territorios. La evolución de las canastas básicas muestra que, aun cuando algunos rubros registran subas mensuales moderadas, el encarecimiento acumulado de los productos esenciales continúa por encima de la inflación general y condiciona la capacidad de compra de quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir las necesidades cotidianas.