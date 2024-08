Udai Shankar Awasthi: El modelo único de la cooperativa IFFCO en India

(ANSOL).- Udai Shankar Awasthi es el director general de la Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), la mayor empresa de producción y comercialización de fertilizantes de la India, así como la cooperativa más grande del mundo en cuanto a volumen de negocio por PBI per cápita. La IFFCO, conjuntamente con los 18 miembros de la ACI en la India, van a organizar la Conferencia Mundial de la ACI en noviembre de 2024. En esta entrevista buscamos escuchar sus opiniones sobre el trabajo de las cooperativas y la labor de la IFFCO, así como las expectativas de cara a la Asamblea General de la ACI 2024 en Nueva Dheli.

–¿Cuándo y cómo conociste las cooperativas o el movimiento cooperativo?

En 1962 ingresé en la prestigiosa Banaras Hindu University (BHU) para estudiar ingeniería química. En esa época, India estaba afrontando una grave crisis alimentaria. Yo procedía de un entorno rural y conocía las penurias por las que estaban pasando las y los agricultores, y la crisis que estaba sufriendo el sector, por lo que decidí trabajar para mejorar la producción agrícola, pero en aquel momento no sabía cuál podía ser el mejor medio para hacerlo. En 1974 finalmente conocí una naciente organización de agricultores, la Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), que había sido fundada en 1967.

-¿Cómo y cuándo te uniste a la IFFCO?

En 1975 estaba trabajando como ingeniero químico en una empresa de fertilizantes del sector privado, así que tuve varias oportunidades de reunirme con el director general y el director de comercialización de la IFFCO durante una serie de seminarios y conferencias. Enseguida me di cuenta de que era el tipo de organización en el que yo soñaba trabajar algún día. Y me ofrecieron un puesto de responsable de proyectos. Aunque yo estaba trabajando en una empresa de prestigio y la IFFCO no estaba más que empezando, la idea de ponerme al servicio de las y los agricultores indios, y de hacer algo relevante para ellos me fascinaba. Así que, el 15 de noviembre de 1976 acepté la oferta y me uní a la IFFCO. Más tarde, pasé a prestar mis servicios a empresas públicas del sector de la industria fertilizante, a instancias del gobierno, y en 1993 regresé a la IFFCO como director general.

-Bajo tu liderazgo, la capacidad de producción de la IFFCO ha aumentado un 292 % y su valor neto un 688 %. ¿Cuáles han sido las claves de este éxito y qué desafíos has tenido que afrontar?

Son muchos los factores que contribuyen al éxito de una organización. Sin embargo, la clave del éxito de la IFFCO es la confianza de sus miembros cooperativos, combinada con una gestión profesional muy eficiente y unas relaciones cordiales entre el consejo de administración y la dirección.

Los desafíos han sido muchos. Cuando yo ocupé el puesto de director general de esta organización, el ambiente político estaba derivando de una economía protegida hacia una creciente liberalización, por lo que negocios anteriormente prósperos estaban debatiéndose por su supervivencia. Además de este contexto, la alta dirección de la IFFCO había sufrido una rápida sucesión de cambios importantes. El personal se hallaba bastante desanimado. La IFFCO estaba atravesando un momento de incertidumbre y agitación y, como resultado de ello, se estaba estancando.

Así que mi primer desafío consistió en lograr restablecer la armonía y unas relaciones amistosas entre la dirección y el consejo de administración. Esto conllevó centrarnos en la gestión de personal, en la planificación, en la optimización de costes, en el establecimiento de relaciones cordiales con los sindicatos y en el lanzamiento de sistemas y procedimientos claramente definidos. Lo que permitió a la cooperativa encarar y poner en marcha planes de expansión a largo plazo, diversificarse en diferentes sectores y establecer alianzas empresariales, lo que a su vez supuso unos cuantos nuevos retos.

Uno de los últimos grandes desafíos ha sido el cambio, en 2002, de la Ley de Sociedades Cooperativas Multiestatales de India, que plantea la autonomía de las cooperativas e incluye disposiciones para la repatriación del capital en manos del Gobierno. Nuestras sociedades cooperativas contribuyeron a ello de forma masiva y, para junio de 2004, ya habíamos repatriado todo el capital.

–¿La identidad cooperativa ha otorgado alguna ventaja competitiva a la IFFCO?

Sin lugar a dudas. La identidad cooperativa ha ayudado muchísimo a la IFFCO a conectar con la población de la India más rural. Más de dos tercios de la población india, es decir, unos 833 millones de personas, aún reside en zonas rurales, y casi el 65 % de esta población trabaja en el sector agrícola o en actividades directamente relacionadas. Como cooperativas agrícolas, muchas de las organizaciones miembros de la IFFCO se hallan en la India rural, por lo que hemos llevado a cabo un gran esfuerzo concertado para comercializar productos fertilizantes mediante esta red cooperativa, compuesta aproximadamente por 36 000 empresas. Gracias a esto, la IFFCO posee un gran alcance y popularidad entre las y los agricultores; hemos logrado una sólida fidelización.

–¿Cómo hace la IFFCO para asegurar que la prosperidad creada mediante la cooperación alcance a todos sus miembros en todos los niveles de la organización?

La IFFCO ha desarrollado un modelo único, en la medida en que sus asociados propietarios cooperativos son también sus consumidores y aliados en la comercialización, por lo que intentamos proteger los intereses de todos nuestros diversos miembros.

En los últimos 23 años, hemos pagado a nuestros socios propietarios el dividendo máximo permitido del 20 % sobre sus inversiones, y nuestro balance posee una provisión para seguir pagando dividendos al 20 % durante los próximos 25 años. Así, la IFFCO ha podido desarrollar alianzas empresariales, ha emprendido la expansión de las unidades de fertilizantes existentes y ha diversificado sus actividades de negocios para lograr un crecimiento sostenible y unos mejores rendimientos económicos para sus miembros. Dichos asociados participan en la gobernanza de nuestra organización por medio del Organismo General Representativo.

En cuanto a nuestros miembros socios comercializadores, desde la IFCCO solo comercializamos sus productos a través de la red cooperativa, aseguramos un suministro puntual de fertilizantes de calidad, ofrecemos ayudas al transporte, damos preferencia a los almacenes de nuestras cooperativas y también prestamos de apoyo financiero a las cooperativas miembros más débiles.

Con respecto a los asociados que son consumidores, la IFFCO se encarga de aportar formación a las y los agricultores en técnicas agrícolas innovadoras, incluyendo entre estas el «programa de fertilización equilibrada», además de otras oportunidades educativas mediante varios programas sobre el terreno. También aseguramos la disponibilidad oportuna de fertilizantes incluso en las zonas más remotas, además de ofrecer apoyos al desarrollo comunitario. Buscamos productos lo más respetuosos con el medio ambiente y lo más económicos posibles, por medio, por ejemplo, de la campaña recientemente lanzada «Save the Soil» (‘Salvar el suelo’). Además, en colaboración con nuestra filial de seguros, desde la IFFCO hemos lanzado una póliza de seguros única: “Sankat Haran Bima Yojana”, que ofrece una cobertura para accidentes a aquellas y aquellos agricultores que compren un saco de nuestros fertilizantes o una botella de nuestros «nanofertilizantes», asumiendo desde la IFFCO la prima del seguro. Para facilitar la pulverización de los fertilizantes líquidos Nano Urea Plus y Nano DAP, ofrecemos 2000 drones, fomentando así que las y los agricultores utilicen tecnologías avanzadas. Hemos contratado también a proveedores de servicios de drones, facilitando así una pulverización de nanofertilizantes muy económica.

-La agricultura puede desempeñar un importante papel en la reducción de emisiones de CO 2 . ¿Qué está haciendo la IFFCO para abordar el impacto medioambiental del sector?

La IFFCO ha liderado a escala mundial el desarrollo de Nano Urea, Nano DAP, Nano Zinc, Nano Copper y numerosos otros nanoproductos. Esta tecnología propia ayuda a reducir las dosis de fertilizantes químicos necesarios e incrementa el rendimiento de las cosechas con una menor huella de carbono.

Los nanofertilizantes de la IFFCO son productos de residuo cero y su eficiencia de uso es superior al 90 %, lo que supone reducir enormemente las emisiones de CO 2 and NO 2 causadas por fertilizantes químicos. El proceso de producción de estos nanofertilizantes es mucho más respetuoso con el medio ambiente que el de los fertilizantes químicos, además de potenciar las actividades microbianas en el suelo, así como la fotosíntesis.

-Las mujeres aún no se hallan plenamente representadas en el sector agrícola, especialmente en los puestos de liderazgo. ¿Qué actuaciones ha adoptado la IFFCO para abordar esta situación?

Hemos desarrollado iniciativas para que las mujeres tengan las mismas oportunidades de ocupar puestos de liderazgo como miembros del consejo de administración, responsables de comisiones y otros cargos directivos. Desde 2018, la IFFCO reserva el 5 % de los puestos de su Órgano General Representativo a mujeres, así como un puesto en el consejo de administración para una mujer directora.

Organizamos periódicamente talleres y seminarios de capacitación que giran en torno a temas como la agricultura sostenible, la gestión financiera y el emprendimiento, con el fin de preparar a las mujeres para el liderazgo. Por medio de nuestra filial eBAZAR, ofrecemos un atractivo modelo de franquicia para el emprendimiento rural; casi el 33 % del total de franquicias son propiedad de mujeres emprendedoras.

La IFFCO ha formado también a 300 mujeres como pilotos certificadas de drones dentro del programa Namo Drone Didi, y ha sido el primer ministro Shri Narendra Modi quien ha hecho la entrega de los aparatos, como muestra de innovación y empoderamiento.

A través de la IFFDC, otra empresa filial, la IFFCO está apoyando programas de grupos de ayuda mutua (GAM) y de desarrollo de capacidades destinados a empoderar a las mujeres y a las comunidades marginadas, fomentando su independencia económica y cohesión social. Organizamos programas de formación para mejorar las capacidades de las mujeres en ámbitos como la apicultura, la costura, el bordado, la educación de personas adultas, la conservación de frutas y verduras, y la alfabetización informática.

–¿Cómo te gustaría que fuera recordada la primera Conferencia Mundial de la ACI celebrada en India y cuáles son tus expectativas al respecto?

Se trata de un momento histórico para la IFFCO, así como para todo el movimiento cooperativo en India. Me gustaría que esta conferencia fuera única, inclusiva y fructífera. Debería convertirse en una plataforma para colaboraciones valiosas, así como para la reafirmación de los principios cooperativos. También va a servir para celebrar el liderazgo cooperativo de India y las contribuciones de las cooperativas indias, incluyendo a la IFFCO. Va a encender además la antorcha del espíritu cooperativo en todo el mundo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible e inaugurar el Año Internacional de las Cooperativas 2025 de la ONU.

Yo, personalmente, espero que se produzcan numerosas oportunidades de trabajo en red y de intercambios culturales, y que asistamos a una gran muestra de diversidad cultural y de puesta en común de conocimientos y aprendizajes. Deseo que esta conferencia sea memorable por muchos años y por muchas razones, especialmente por sus esfuerzos de balance cero en emisiones de carbono.

El Gobierno indio creó el Ministerio de Cooperación en 2022 —75º año de la independencia de la India— bajo el inspirador liderazgo del Honorable Primer Ministro Narendra Modi. Este Ministerio se halla bajo el dinámico liderazgo de Amit Shah, que ha previsto numerosos programas importantes para las cooperativas. Espero que esta conferencia se base en esto, y sea recordada por las contribuciones realizadas por Bharat (India) al movimiento cooperativo mundial. Estoy deseando ya reunirme con las y los cooperativistas de todo el mundo en Nueva Deli este noviembre.