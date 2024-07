¿Por qué la evaluación del GAFI es importante para las cooperativas y mutuales?

En tiempos de criptomonedas y un nuevo blanqueo de capitales en puerta, el organismo internacional determina qué países son amigables o no en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El testimonio de la participación de cooperativas y mutuales.

(ANSOL).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz del mundo.

A partir de distintas evaluaciones, el GAFI arma tres listas: blanca, gris y negra. La lista negra y gris del GAFI identifica a los países que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Conocer esta información ayuda a los países y a las instituciones financieras a tomar medidas para prevenir el uso indebido del sistema financiero.

En este contexto y como es de público conocimiento, revisten el carácter de Sujeto Obligado a Informar ante la UIF las entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas al régimen de la Ley Nº 20.337 y modificatorias, y Resoluciones de la Autoridad de Aplicación, las asociaciones mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual, y que se encuentran sujetas al régimen de la Ley Nº 20.321 y modificatorias, y a la Resolución INAES Nº 1418/03 (modificada por Resolución INAES Nº 2772/08 – T.O. según Resolución INAES Nº 2773/08 y modificatorias), y las entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES Nº 1481/09.

La mirada de las mutuales y cooperativas

Entre las distintas entidades, en Argentina se encuentran las mutuales que brindan ayuda económica y las cooperativas de crédito. Desde la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), el presidente Alejandro Russo detalló a ANSOL la relevancia de cumplir con estas normas: «Es muy importante que el Equipo Evaluador comprenda cómo funciona y qué rol ocupa dentro del sistema de finanzas nacional. Cuáles son los alcances y los controles que nuestro sistema mutual ofrece a la hora de evitar la utilización ilícita de los servicios mutuales, protegiendo no solo el capital de los asociados sino también brindando una genuina contención y apoyo económico regional».

«El proceso de evaluación es de gran beneficio para todos los sectores involucrados, son útiles para generar recomendaciones y acciones a tomar que ayudan a seguir mejorando. Esta revisión a nivel de pares produce una calificación país que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales. El resultado será dado a conocer en octubre de 2024, en el próximo plenario del GAFI», completó Alejandro Russo desde CAM.

En tanto, el vice presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) como representante de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC), Alberto Bavestrello dialogó con ANSOL a partir de lo importante que es para las entidades solidarias de crédito el trabajo que lleva adelante la entidad internacional, y sobre el proceso que culminó con la evaluación llevada a cabo por GAFI y GAFILAT. «El trabajo fue realizado en conjunto con el INAES, la UIF y el Ministerio de Justicia. Durante todo el año 2023 y más intensamente en enero y febrero de 2024 y producto de la Autoevaluación Nacional de Riesgos (AENR), la FACC tuvo una intensa actividad, como así también miembros del Consejo de Administración y representantes de distintas cooperativas».

«De todo el proceso se rescata especialmente el gran esfuerzo que realizan cooperativas y mutuales con respecto a este tema, brindando permanentes capacitaciones para la elaboración de informes, la confección de manuales de procedimiento, la autoevaluación, etc.». Agregó Bavestrello refiriéndose a la evaluación. «Todos tenemos que construir esa pared para que sea imposible lavar dinero en la Argentina. Todo esto implica que el país que no es amigable con estas evaluaciones pasa a estar mal considerado. Son países que después no pueden recibir préstamos a nivel internacional, que no son considerados limpios para las inversiones. Por ejemplo, los considerados paraísos fiscales», concluyó.

Cooperativas y Mutuales durante el proceso de evaluación a principios de 2024

La evaluación del GAFI

Ya en el propio marco de la «Evaluación Nacional de Riesgos«, en el mes de marzo se llevó a cabo en los salones de la Cancillería –Palacio Anchorena-, la reunión programada con los representantes del sector cooperativos y mutual, con los del GAFI y de la UIF.

El comité internacional evaluador estuvo compuesto por enviados de Turquía, Finlandia, Italia, Puerto Rico, la OCDE, UIF Brasil, Macao y representantes de la Secretaría del Tesoro de EE.UU., quienes solicitaron detalles de su operatoria y datos sobre el rol del INAES, su régimen de inspecciones, su metodología en la elaboración de sumarios y la aplicación de sanciones.

De los resultados de estas evaluaciones (que se produjeron además con representantes de todos los sectores – Sistema Financiero, BCRA, SSSN, UIF, INAES, Seguros, Escribanos, Inmobiliario, Federaciones de fiduciarios, Fintech, sus organismos supervisores), surgirá el resultado si nos permiten mantener nuestra actual calificación de país con bajo riesgo para actividades de PLAyFT.

El INAES trabajó en la preparación de la información que fue presentada, conforme a la metodología de evaluación y las preguntas que allí se incluyen. Esto permitió construir una argumentación sólida sobre cada uno de los puntos. El trabajo que se presentó en el Proceso de Evaluación Mutua ayuda a identificar cuáles son los puntos que más urgen fortalecer. El formulario fue oportunamente distribuido a las asociadas a la FACC y de la CAM mediante un mail solicitando información sobre determinados ítems que hacen a la actividad, como lo son cantidad de operaciones inusuales o sospechosas, realización de auditorías y controles externos, sistemas informáticos que poseen y capacitación en PLAYFT, entre otros.