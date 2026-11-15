Cooperativismo escolar con mirada federal: CALCME redobla su apuesta por la educación en valores en todo el país

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▶ Escuchar Resumen Con una conducción integrada por docentes activos de nueve provincias y presencia en 20 distritos, la CALCME impulsa una red territorial y la integración en el Mercosur. Su presidente, Mariano Díaz, dialogó con Agencia ANSOL sobre el impacto transformador de la autogestión en las aulas

Desde 1991, la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional (CALCME) sostiene una labor ininterrumpida en la promoción de los principios de la economía social y solidaria dentro del sistema educativo. Con más de tres décadas de trayectoria, la organización, que ya lleva formados a más de 10.000 docentes y dirigentes y acompaña a 647 cooperativas y mutuales escolares activas junto a 1.500 docentes asesores, atraviesa una etapa de fuerte renovación institucional y expansión federal.

En diálogo con Agencia ANSOL, el presidente de CALCME, Mariano Díaz, docente misionero con nueve años de trayectoria en el cooperativismo escolar y cinco dentro de la entidad, detalló los ejes de la actual conducción, que asumió hace poco más de un año y medio con el objetivo de federalizar la gestión y acercar herramientas concretas a cada escuela del país.

Mariano Díaz, presidente de CALCME en la inauguración del ENCACE 2026 en San Luis.

Una conducción federal y con los pies en el aula

Uno de los principales cambios impulsados por la comisión directiva actual radica en su propia composición y en el perfil de sus integrantes. Según explicó Díaz, la entidad busca evitar que la formación quede desconectada de la realidad cotidiana de las instituciones educativas.

«La comisión directiva está integrada por educadores y docentes de nueve provincias del país, y esto genera sin ninguna duda una concepción mucho más federal de la conducción de la CALCME», señaló el dirigente. Asimismo, destacó un dato clave sobre quiénes lideran el espacio: «El 80 por ciento, por lo menos, hoy son docentes o educadores que están frente al alumno, frente al aula, llevando adelante cooperativas escolares. A veces la formación se da desde personas que tienen mucha experiencia pero que han perdido ese contacto directo con la escuela y con el alumno, y entendemos que sostener ese vínculo es de gran importancia».

Con actividades en 20 provincias y la meta puesta en alcanzar la totalidad del territorio nacional, la organización lanzó recientemente la Comunidad CALCME, una red articulada a través de canales de WhatsApp, correo electrónico y redes sociales para brindar acompañamiento permanente. Desde que asumió la presidencia, Díaz ya recorrió diez provincias realizando talleres, capacitaciones y encuentros tanto con docentes asociados como con educadores interesados en iniciar experiencias solidarias.

De la teoría a la práctica: transformación en las escuelas

Para CALCME, el cooperativismo escolar trasciende la instancia meramente declarativa. En las aulas, la herramienta modifica los vínculos entre los estudiantes y su entorno inmediato.

«Los chicos que empiezan a participar de la cooperativa asumen una responsabilidad y una voluntad de trabajar en equipo. Enseguida se empieza a observar cómo se juntan, cómo se unen y cómo empiezan a ser solidarios entre ellos; entienden que para lograr los objetivos tienen que unirse», explicó Díaz. En esa línea, remarcó que el proceso busca que los estudiantes «levanten la mirada» para proyectar esos valores desde el grupo escolar hacia toda la comunidad educativa y su barrio.

En el plano pedagógico, la organización promueve la transversalidad curricular, trabajando para que el cooperativismo y el mutualismo se aborden desde distintas materias:

Historia: abordando los orígenes y el desarrollo del movimiento cooperativo.

Economía: aprendiendo de manera práctica la gestión de libros de entrada, libros de caja y balances.

Geografía: analizando la ubicación territorial y el surgimiento de las experiencias autogestivas.

Además, la entidad cuenta con cuatro o cinco cartillas, libros y materiales pedagógicos propios validados con registro ISBN. Si bien Díaz reconoció que la incorporación formal del cooperativismo en las currículas nacionales sigue siendo una deuda pendiente pese a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación, destacó que en la mayoría de las provincias los contenidos ya logran debatirse e integrarse dentro de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).

Integración regional y agenda del Mercosur

Además de su historial de 27 Encuentros Nacionales de Consejos de Administración de Cooperativas y Mutuales Escolares (ENCACE) y 20 Jornadas Nacionales, CALCME consolida su proyección latinoamericana mediante el fortalecimiento de lazos con países vecinos como Brasil y Paraguay.

Tras haber realizado tres encuentros regionales en el último año y medio junto a dirigentes y autoridades educativas de la región, la entidad prepara un nuevo encuentro del Mercosur en la ciudad de Posadas, Misiones, convocado para el 2 de noviembre. La jornada reunirá no solo a referentes institucionales, sino también a docentes que llevan adelante proyectos en las aulas de los tres países para intercambiar experiencias, metodologías pedagógicas y criterios frente a las distintas legislaciones vigentes.

Educar en la solidaridad frente al individualismo

Consultado sobre el sentido profundo de sostener estas prácticas en el contexto actual, el presidente de CALCME reivindicó el legado del pedagogo francés Célestin Freinet, impulsor del cooperativismo escolar tras la Segunda Guerra Mundial, y la articulación indispensable entre el trabajo manual, el trabajo intelectual, la teoría y la práctica.

«Estamos convencidos de que este es el camino. Creemos que la salida no es individual, no es el ‘sálvese quien pueda’ ni una salida meramente de emprendedurismo, sino una salida de trabajo colectivo, de solidaridad y de ayuda mutua», afirmó Díaz. Y concluyó: «Buscamos que los chicos no reciten los valores, sino que los practiquen, para abrazar aquellos principios que entendemos prioritarios para pensar una sociedad mejor».

¿Cómo participar de CALCME?

Los docentes, directivos y escuelas interesados en recibir asesoramiento, acceder a materiales de formación o sumarse a la Comunidad CALCME pueden contactarse a través del correo electrónico [email protected].