El ENACOM seguirá intervenido: ¿cómo sobreviven las cooperativas de telecomunicaciones y medios autogestivos?

La gran incógnita gira en torno a la paralización de programas de inversión para los sectores asociativos, mientras las grandes empresas avanzan beneficiadas por el libre mercado. El Gobierno hizo una auditoría, pero no da a conocer los resultados.

(ANSOL).- El Gobierno Nacional, a través del Decreto 675/2024, definió que el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) continuará intervenido hasta el 7 de julio de 2025. La novedad se dio al cumplirse los seis meses del nuevo control que definió la gestión libertaria, con Martín Ozores como responsable.

Los primeros seis meses de intervención estuvieron destinados al análisis de la situación del organismo, y en esta nueva etapa las autoridades buscan hacer efectivos los planes libertarios de limitar la influencia del organismo en el mercado de las telecomunicaciones.

La intervención del Enacom representa distintos escenarios para las cooperativas y organizaciones vinculadas a la comunicación. Por un lado, está la situación de las entidades que brindan telefonía e internet a los pueblos del interior del país donde Movistar, Claro o Personal no llegan. Por el otro, aparece la situación de las radios y canales de televisión autogestionadas.

La gran inquietud en ambos sectores del asociativismo es qué pasará y cómo se gestionarán las inversiones que salían del Enacom, para fomentar el desarrollo de las cooperativas y medios comunitarios. Para las entidades de telecomunicación estaba el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), mientras que para las radios y teles autogestivas es clave el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Ambos apoyos hoy son una incógnita.

Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones

Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), le explicó a ANSOL que esperan el llamado para intercambiar ideas en torno a los nuevos lineamientos para el sector: «Los pequeños y medianos operadores somos claves para el desarrollo privado del interior del país; somos los más comprometidos, porque ahí es donde estamos».

Además, el titular de CATEL recordó que «Argentina aún tiene una deuda enorme con el interior en cuanto a conectividad, y tenemos proyectos en marcha y por venir, por lo que sería muy importante que esta nueva gestión del Enacom nos convoque, porque nuestra mirada los va a enriquecer».

Otro de los referentes del sector de cooperativas de servicios públicos, que prefirió hablar en off, lamentó que «el ENACOM sí está hablando con las empresas grandes, pero no con nosotros, y eso es muy negativo». Además, remarcó que «se viene de tarifas congeladas y ahora te dejan recomponer; entonces para algunos socios empieza a quedar en segundo plano que nos llame o no el Gobierno, pero los dirigentes tenemos que pensar más allá».

El mismo referente aseguró a este medio que por los congelamientos dispuestos desde la pandemia del Covid, las cooperativas de telecomunicaciones estaban casi fundidas, ya que sus precios estaban 250 por ciento por debajo de la inflación. Era una situación muy desigual en comparación con las grandes empresas, que a través artilugios judiciales, lograron ir aumentando sus valores.

Las radios y los canales autogestivos

La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) denunciaron que a seis meses de la intervención del Enacom por parte del gobierno de Javier Milei la medida se cumple «con fuertes retrocesos en materia de democracia informativa, participación ciudadana y Derecho a la comunicación».

«Desde los canales de televisión que integramos CONTA vemos con mucha preocupación esta intervención, porque es una acción arrasadora. Hay un freno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vemos acciones para favorecer a las grandes empresas de comunicación, con una libertad de mercado para que se peleen las multinacionales por el espectro, financiamiento y programas de la comunicación«, le dijo a ANSOL Ignacio Etchart de Barricada TV, canal de televisión popular y autogestionado emitido por el canal 32.1 de la Televisión Digital Abierta, en plataformas digitales y a aplicaciones en tiendas Android y Apple.

Etchart explicó que «todo lo que son programas como FOMECA, que potencian herramientas para nuestros medios, están paralizados por esta intervención, y no hay datos de esta famosa auditoría del Ejecutivo, no nos responden al pedido de reuniones y lo que vemos es que hay fondos para nuestros proyectos que fueron paralizados en diciembre 2023, deudas de la gestión anterior que este Gobierno no está pagando y líneas que se deberían estar ejecutando anulados por completo, lo que es ilegal, porque la Ley dice que lo tienen que hacer».

Para el integrante de Barricada TV, «esto es un ataque a nuestra existencia, lo que buscan hacer es derribar las asociaciones comunitarias por la comunicación y nos obligan a buscar alternativas para paliar esta situación con muchas dificultades, a las que se suman los incrementos a los servicios».

CONTA y FARCO señalaron en un comunicado conjunto el grave retroceso que significó la paralización de las políticas de acceso a internet en barrios populares, los tarifazos habilitados por el ENACOM, el despido de sus trabajadores y el cierre de las delegaciones del organismo en todo el país.

El presidente de FARCO, Juan Salvador Delú, aseguró que la medida impuesta por el Gobierno Nacional «quitó totalmente la autonomía que debía tener ese organismo, generó una mirada totalmente autoritaria de manejo y generó una cantidad de despidos sin igual; una parálisis total de toda la institución».

El ENACOM de Milei se arroga ser «menos político», aunque su política es clara: que sobrevivan los medios con mayor espalda económica en la selva del libre mercado. Sin embargo, las cooperativas de comunicación y los medios audiovisuales autogestivos insisten y buscarán ocupar un lugar en la mesa donde se tomen la decisiones.