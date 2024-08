El Gobierno nos eligió como enemigo

Eva Verde Referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).

Los allanamientos a las cooperativas que se sucedieron en los últimos días dejan en evidencia que para el Gobierno de Javier Milei somos el enemigo porque no solo pensamos, sino que construimos otras formas de relacionarnos. Incluso, otras formas de economía, que tienen en el centro la solidaridad y, sobre todo, la organización popular. Desde el 10 de diciembre de 2019, hay desde el Estado un ensañamiento con las organizaciones sociales.

Es tristemente lógico. ¿Qué podemos esperar de un Gobierno que deja de repartir comida a los comedores comunitarios, en un país donde 7 de cada 10 pibes es pobre? Nos eligieron como enemigo porque somos quienes podemos organizar la bronca que se percibe en la calle, en medio de una crisis de representatividad política.

En realidad, a quienes investiga la Justicia es al extinto Ministerio de Desarrollo Social y a los funcionarios del Gobierno pasado, no a las cooperativas. El allanamiento era para secuestrar documentos relacionados a la compra de guardapolvos que hizo el citado ministerio, en 2023.

Sin embargo, en vez de pedir los papeles a las cooperativas, decidieron allanar. Incluso, lo hicieron en direcciones equivocadas. No hacía falta semejante operativo. Fue un show montado para instalar versiones falsas, solo tenían que pedir los papeles y que los presenten en el juzgado. Fue una medida que en realidad busca amedrentar y generar miedo.

Vale decir también que esta persecución a los movimientos sociales no empezó con el Gobierno de Milei. No debemos olvidar a los referentes o funcionarios que, haciendo caso a la derecha y a los medios de comunicación, se sumaban con comentarios que sugerían una falta de control sobre los planes sociales o a fábulas como «generar trabajo genuino» o empalmar con empleo, miles de políticas que fallaron y tampoco contentaron a la mirada clasista de algunos sectores. Lo único que no falló en este tiempo fue la organización colectiva.

Las organizaciones proponemos una economía comunitaria, autogestionada, cooperativa, que es lo único que puede dar respuesta ante un Estado ausente y ante el avance del mercado corporativo. Una economía dónde entremos todos, una economía para una Argentina Humana.