Cooperativas suspendidas: qué hacer para regularizar la situación con el INAES

Un total de 11.752 entidades, entre cooperativas y mutuales, quedaron suspendidas. Pero no todos los casos son iguales, por lo que hay diferentes soluciones.

(Ansol).- El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), suspendió a 11.752 cooperativas por supuestas irregularidades. Además, el foco estará puesto en hacer una «depuración» del padrón, donde apuntarán a atacar las entidades creadas desde 2019 a 2023.

Vale aclarar que esto se hizo efectivo a través de las resoluciones 878 y 879/2024, votadas por el Directorio del INAES, donde se suspenden a más de 11.000 cooperativas con el pretexto de falta de documentación o incumplimiento de normativas. Sin embargo, dentro de ese universo no todos los casos son iguales y por ello requieren de diferente tratamiento para solucionar estos inconvenientes.

Cooperativas y mutuales suspendidas con sumario

Son las que están incluídas en la Resolución 879/2024 porque el INAES dice que desde febrero del 2017 a la fecha no presentaron la documentación asamblearia en la cual se consideren los tres últimos períodos contables y tampoco hicieron la Actualización Nacional de Datos y la consecuente creación de su Registro Legajo Multipropósito del Sistema de Gestión Documental Electrónica.

Dentro de esta Resolución hay varios grupos con diferentes situaciones. Las cooperativas y mutuales incluídas en los Anexos I (IF-2024-29043963-APN-DNCYF#INAES) y II (IF-2024-29045692-APN-DNCYF#INAES) son las más comlicadas: se les va a iniciar un sumario y tienen hasta el 11 de abril del 2024 para ejercer su derecho de defensa, siendo condición esencial acreditar haber efectuado la Actualización Nacional de Datos y presentado la documentación adeudada.

Por otro lado, las cooperativas y mutuales incluídas en los Anexos III (IF-2024-29049659-APN-DNCYF#INAES) y IV (IF2024-29050573-APN-DNCYF#INAES) presentaron documentación asamblearia y balances, pero no el Registro Legajo Multipropósito. Lo pueden presentar vía web por el TAD, a través del trámite “Actualización Nacional de Datos de Cooperativas” o “Actualización Nacional de Datos de Mutuales” o “Finalización de inscripción cooperativa” o “Finalización de inscripción mutual”, según corresponda. Tienen 45 días para hacerlo y no se especifica si son hábiles o inhábiles.

Por último, las comprendidas en los Anexos V (IF-2024-29048353-APN-DNCYF#INAES) y VI (IF2024-29047115-APN-DNCYF#INAES) están en la misma situación que las del párrafo anterior, pero prestan servicios públicos como luz, gas o agua. Por ahora no suspenden la matrícula pero el INAES iniciará un proceso de análisis del estado institucional.

Cooperativas y mutuales suspendidas administrativamente e intimadas por 30 días

La Resolución 878/2024 dispuso que las cooperativas y mutuales que se constituyeron antes del 31 de diciembre del 2022 y el INAES acusar de no tener la documentación ordinaria ni de asambleas presentadas desde febrero del 2017 hasta febrero de este año.

Dentro de todo este universo, las cooperativas y mutuales que estén incluídas en los Anexo I (IF-2024-29052103-APN-DNCYF#INAES) y en el Anexo II (IF-2024-29052995-APNDNCYF#INAES) tienen 30 días laborales para presentar todos los papeles y ponerse al día, pero hasta que eso no ocurra no podrán hacer trámites ante el INAES. Si luego de los 30 días no cumplen con lo solicitado, se les suspenderá la matrícula y se abrirá un sumario para cancelarla definitivamente.

Mientras tanto, las cooperativas y mutuales incluídas en los Anexos III (IF-2024-29054494-APN-DNCYF#INAES) y IV (IF-2024-29053744-APN-DNCYF#INAES) están en la misma situación que las anteriores pero prestan servicios públicos como luz, gas o agua, por lo que no se les va a suspender la matrícula pero tienen que ponerse en contacto con la Dirección Nacional de Promoción y Desarrollo Cooperativo y Mutual y la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES.

Es importante destacar que muchos de los trámites pueden hacerse a través del sitio TAD https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio y ante cualquier duda se pueden hacer consultas acá.

Por último, para una búsqueda más sencilla de cada entidad, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) y la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social (TES) lanzaron una plataforma de asistencia solidaria para cooperativas afectadas por la medida.