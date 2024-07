Córdoba destinará $2.500 millones para fortalecer cooperativas y mutuales

(ANSOL).- El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el sábado el acto de lanzamiento del Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista, con el que se busca impulsar la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones de la economía social con aportes no reembolsables de entre 5 y 20 millones de pesos, hasta alcanzar los 2.500 millones de pesos.

La presentación se realizó en el marco del Día Internacional del Cooperativismo, donde además se entregaron registros provinciales a más de 40 nuevas organizaciones que podrán comenzar a funcionar bajo el formato asociativo. “Para mí es un gusto poder festejar su día con todos ustedes aquí, en la Casa de Gobierno, en este primer año del Ministerio de Cooperativa”, expresó el mandatario provincial.

Llaryora sostuvo que el trabajo debe ser “en conjunto, es tirando todos para el mismo lado. Y esto no es un tema de partidos políticos, es un tema ideológico, de entender que nuestra única ideología tiene que ser el bienestar de nuestros vecinos y de que tenemos que estar juntos”.

Alejandro Russo, presidente Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), le dijo a ANSOL que «sin lugar a dudas para Córdoba, el cooperativismo y el mutualismo son una política de estado, y ello esta puesto de manifiesto esencialmente en la decisión del Gobernador Martín Llaryora a la hora de crear un Ministerio especifico de Cooperativas y Mutuales, que es un modelo único en nuestro país«.

«El Gobernador redobló la apuesta, destinando 2.500 millones de pesos para fortalecer a ambos sectores, independientemente de las líneas de crédito especiales creadas y ratificadas en el acto, a través del Banco Provincia de Córdoba, tanto para compra de bienes de capital, como financiar gastos corrientes al 25% TNA anual, y las líneas de créditos para planes de vivienda a través de Cooperativas y mutuales», explicó Russo.

El titular de CAM concluyó resaltando que «no es un tema menor la puesta en funcionamiento del Consejo Asesor de la Provincia, donde entre otras actividades, tiene la responsabilidad de precalificar líneas de crédito y subsidios para fortalecimiento institucional«.

Puntualmente, el Programa de Fortalecimiento otorga aportes no reembolsables que surgen del Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, definidos y diseñados por el Consejo Asesor de Cooperativas y Mutuales que cuenta con representantes del sector, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales y el Ministerio de Educación.

La propuesta está dirigida a cooperativas y mutuales de la provincia de Córdoba y presenta cinco líneas de aplicación: Proyectos productivos y de equipamientos, con montos de hasta $20.000.000; Mejora de infraestructura, con aportes de hasta $20.000.000; Fomento a la promoción y capacitación, con montos de hasta $ 5.000.000; Fortalecimiento institucional, con aportes de hasta $ 5.000.000, y Proyectos socialmente relevantes, con montos de hasta $10.000.000.

El gobernador explicó la aplicación de líneas de créditos por parte de la Provincia y aseveró: “El mercado no falla, el mercado no va a donde no hay negocio, es allí donde debemos estar para no abandonar a la gente. Donde el mercado no llega, debe estar el Estado, las mutuales o las cooperativas”.

Por su parte, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, agradeció al gobernador y expresó: “Este es un día muy significativo en la historia de las cooperativas de Córdoba porque se celebra en la casa que representa a todos los cordobeses. Y esto responde a una decisión del gobernador Llaryora en reconocer lo que las cooperativas y mutuales han hecho en más de 100 años de historia”.

Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista – Córdoba