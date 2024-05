Cooperativas y Mutuales se presentaron en Diputados: alertaron por la crisis de las unidades productivas

Fue en una reunión con la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales. Fecootra, Feceaba, Facttic, Conarcoop, Fecoop, MTE y Facta, entre otros, estuvieron presentes.

(ANSOL).- La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este miércoles a los referentes del sector, quienes aportaron su análisis sobre la actualidad que atraviesan. Lo ejes estuvieron en la crisis por los tarifazos, la eliminación de programas y la suspensión de la obra pública que están dañando a las unidades productivas.

El diputado Eduardo Toniolli (Unión por la Patria), que preside la Comisión, expresó que las cooperativas y mutuales «son golpeadas por las políticas recesivas, la caída del consumo, y el aumento de los servicios y de los impuestos». Además, aseguró que «sumado a ello, el gobierno -con el objetivo de desarticular cualquier atisbo de organización popular- ha decidido atacar al sector», pero que van a acompañar la «lucha por sostener el trabajo, la producción, los lazos comunitarios y la solidaridad del pueblo con el pueblo».

Luego, diferentes referentes del sector expusieron su situación. Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), Cristian Horton, manifestó que “el cooperativismo de trabajo tiene una enorme cantidad de deudas pendientes por resolver» y que «la coyuntura va marcando las prioridades y necesidades». Y denunció: «Nos están arrastrando a una situación compleja y nos están poniendo, en muchos aspectos, al borde del cierre o de la quiebra de muchas de las unidades productivas”.

Según Horton, esto se da porque «se han disparado los costos de energía, hay dificultades con el aumento de las tarifas, hay pedido de préstamos para pagar deudas, y la variable de ajuste terminan siendo las personas”.

Serena Verónica Colombo, de la Federación de Cooperativas de Enseñanza y Entidades Afines (FECEABA), expuso que “más allá de los problemas económicos que estamos teniendo todos, falta de trabajo, reducción del ingreso; hay que insistir mucho en que nuestro sistema no nos comprende”. Y lo explicó de la siguiente manera: “Somos monotributistas y está muy mal que sea así porque somos trabajadores, parte de un colectivo, no emprendedores solidarios”.

Por su parte, Manuel Leiva, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC), explicó que “acercamos herramientas para que se destrabe el techo productivo que, muchas veces, es incluso de cristal sobre el sector nacional”. Por eso, indicó que «es muy importante acercar la tecnología al sector porque el cooperativismo representa el 15% del PIB, 4 mil millones de dólares de exportación todos los años, 4 millones de personas se atienden en algún sistema previsional, de salud, de esquema sociativo, el 80% de las cooperativas aportan la electrificación rural, a 800 mil hogares les llega el agua potable gracias a las cooperativas y representan el 10% del mercado de consumo”.

Néstor Veneciano, presidente de la Rama Construcción de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados Ltda. (Conarcoop), habló de la problemática de “nuestras cooperativas vinculadas a las viviendas sociales e infraestructura, vinculadas al estado nacional”, además, mencionó que el “retiro del financiamiento del Estado” a partir del 10 diciembre trajo como consecuencia “diferentes tipos de dificultades: desde jurídicas en imposibilidad de cumplir con contratos, económicas porque nos trajo dificultades financieras, cada una de las unidades productivas que participamos de la ejecución de las obras y fundamentalmente la afectación de los compañeros abocados a cada una de las tareas”.

Por su parte, María Josefa Ávila, de la Federación de Cooperativa de Trabajo de Cuidados Integrales de Argentina Ltda. (FECOOP CUIDAR), expresó que en Argentina “hay muchísimas cooperativas de cuidado, es un trabajo totalmente feminizado, 95% de las mujeres realizamos tareas de cuidado”. Y dijo que lo que ven «es que no es un trabajo regulado”, donde hay “dificultades para sostener la continuidad de trabajo” con quita de subsidios y despidos, y solicitar un proyecto de régimen laboral para personas que ejercen cuidado domiciliario.

En la misma línea, Jonatan Castillo, Federación de cartoneros Faccyr (MTE), sostuvo que es un “contexto preocupante, no sólo en lo económico, porque nuestros compañeros se quedaron sin trabajo”. Y planteó que ellos están «sufriendo entre todos, la gente no consume y eso nos repercute mucho más porque no tenemos esa botella o ese cartón en la calle”. A su vez, explicó que “antes trabajaban 80 mil cartoneros” y, en la actualidad, “hay 500 mil cartoneros en la calle”.

De la reunión participaron, además, Leandro Monk, de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento FACT [TIC]; Federico Tonarelli, de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados Ltda. (FACTA); Gisela Bustos, de Empresas Recuperadas; Luis Palmeiro, abogado de empresas recuperadas; Vanina Mancuso, de cooperativa MADYGRAF; Juan Carlos Estrada Vásquez, presidente de la Federación Textil 30 de marzo; Gastón Reyes, de la Federación de Cooperativas de Construcción para la Integración Urbana (FECCIUR LIMITADA); Fernando Hueso, de la Federación de Cooperativas de Trabajo; Emanuel Barboza, de Cooperativa Provincias Unidas; y Valeria Benítez, de cooperativa Constructores de un Mundo Mejor; entre otros.

Fuente: www.diputados.gob.ar