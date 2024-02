Textiles Pigüé celebró 20 años de trabajo cooperativo: «Nuestro futuro es colectivo»

(ANSOL). –En el año 2004, el traumático cierre de Gatic S.A. dejó sin ingresos a miles de familias. Pero en una de las tantas plantas de la malograda empresa se gestó una historia que hoy es símbolo del cooperativismo argentino. En Saavedra-Pigüé, provincia de Buenos Aires, nació la empresa recuperada Textiles Pigüé, que este 20 de febrero cumplió 20 años.

Textiles Pigüé celebró el vigésimo aniversario junto a los 170 socios trabajadores que le dan vida día a día, sus respectivas familias, vecinos, amigos, proveedores, clientes, funcionarios locales como el intendente Matías Nebot, funcionarios provinciales del sector pyme y de la legislatura y personalidades de la ciudad que son parte de la historia de la cooperativa.

«Nos parece un hito poder mostrar que la cooperativa cumplió 20 años trabajando, produciendo, compartiendo. Es una planta industrial súper compleja y está funcionando en plenitud. Un día de alegría y de festejo, que salió muy lindo y por momentos fue muy emocionante», contó el presidente de la cooperativa, Marcos Santicchia, en diálogo con Ansol.

Marcos Santicchia, presidente de Textiles Pigüé, en la celebración. Ph Gentileza Municipalidad Saavedra-Pigüé.

La fábrica recuperada tiene como asociados a todos sus trabajadores. Operarios, administración, ventas, logística, profesionales y no profesionales. «Después de la pandemia, la cooperativa creció mucho, aumentamos un 40% la planta y lo venimos manteniendo. Hoy, con el enfriamiento de la actividad, no estamos incorporando, pero se mantiene», resumió Santicchia.

La planta trabaja seis días a la semana, las 24 horas, con turnos rotativos. «Es la mayor generadora de trabajo de la ciudad, que tiene unos 16 mil habitantes. Además, hay mucha gente relacionada de forma indirecta. Somos la pyme que más trabajo genera», contó con orgullo.

Textiles Pigüé apuesta al trabajo colectivo

Si bien el aniversario es un «hito a celebrar«, la cooperativa no escapa de la realidad nacional. La empresa se dedica a vender servicios textiles; tejido, teñido y terminado de telas que son materias primas de otras empresas del sector. «Este segmento es muy sensible a los cambios económicos y políticos y lo estamos viviendo con la preocupación que la viven muchos trabajadores de nuestro país. Y con la incertidumbre de no tener muy claro hacia dónde van la política y la economía del país», explicó.

En el mismo sentido, Santicchia apuntó: «Tenemos algunos clientes que ya son casi socios; después de 20 años, se generan buenas sinergias y estamos evaluando proyectos alternativos. Somos muy conscientes de que la cooperativa debe seguir funcionando y los socios seguir trabajando«.

Finalmente, Santicchia remarcó la necesidad de apostar al cooperativismo para sortear la crisis. «Nuestro trabajo es colectivo. En momentos de tanta promoción del individualismo, nuestros logros fueron colectivos y nuestro futuro es colectivo«.