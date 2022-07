“Valijazo” de inquilinos en el Congreso contra la reforma a la ley de alquileres

30 de Junio de 2022, CABA (Ansol).- La Asociación Inquilinos Agrupados movilizó la tarde de ayer frente al Congreso Nacional en rechazo al dictamen propuesto por los bloques de de Juntos por el Cambio y Consenso Federal, que busca la reforma de la Ley de alquileres vigente.

Si bien la semana pasada la oposición había llegado a un acuerdo para firmar un dictamen que convocaba a una sesión especial para este jueves, nunca se concretó por problemas para llegar al quórum, ya que luego de la firma del dictamen surgieron discrepancias dentro de los bloques respecto a artículos específicos. Por lo tanto, aún no hay fecha de tratamiento.

El referente de la Asociación Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, expresó: “El dictamen de Juntos por el Cambio con otros bloques plantean una regresión enorme en materia de derechos” y consideró que “lo que puede llegar a suceder si se vota el dictamen de Juntos por el Cambio es dramático“.

Leandro Vera Belli, investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), detalló en diálogo con ANSOL: “El problema de la Ley de alquileres es que no se cumple, el estado no ha hecho acciones para fiscalizar el efectivo cumplimiento de la ley. Es más, este año el ex secretario de Comercio convocó a una reunión para ver cómo se podía mejorar la situación y, en esa reunión, el titular de la AFIP mencionó que solo el 10% de los contratos de alquiler están registrados”



En cuanto a la posible modificación de la ley, el investigador expresó “El rechazo al dictamen de minoría que firmo Juntos por el Cambio con el bloque Consenso Federal tiene que ver con que es absolutamente regresivo para los inquilinos. El dictamen propone en sus líneas principales que los contratos vuelvan a ser de dos años pero que los aumentos pueden llegar a ser trimestrales. Pasar de pagar un aumento por año a aumentos cada tres meses es un ahogamiento a las economías inquilinas, que ya vienen en una situación de alto deterioro.”

En contraposición, Leandro dijo que “el dictamen que presento el Frente de Todos sostiene la duración del contrato, sostiene los aumentos, y además deja bien en claro que el Ministerio de vivienda y hábitat es quien debe regular el funcionamiento de la ley. Incorpora Defensa al consumidor como un órgano que puede realizar acciones para regular los contratos, las relaciones entre inquilinos y dueños y corroborar que los conflictos se resuelvan en sus mediaciones y no en espacios privados y agregó “también otorga un conjunto de beneficios impositivos para los dueños para que puedan volcar sus viviendas en alquiler y así aumentar la oferta que es uno de los principales problemas actualmente.”

Movilización de Inquilinos Agrupados por la Ley de Alquileres – Congreso de la Nación, CABA – 29/6/22 – foto: Cristina Sille

Refiriéndose a la actualidad, Vera concluyó: “Lo fundamental en la actualidad es que el estado regule el funcionamiento de la ley de alquiler y la cumpla. Hay un titulo especial de la ley que se llama titulo de alquiler social que es un conjunto de políticas posibles para que los estados nacionales y provinciales realicen para mejorar el acceso de la vivienda en alquiler” y amplió: “Por ejemplo, el articulo propone que se elaboren políticas especificas para las poblaciones mayormente vulneradas como son los desempleados o los jubilados. También propone que haya políticas de subsidios a la población que sufre violencia de género El estado nacional aun no ha hecho nada en esta línea que nosotros consideramos de vital importancia para poder mejorar la situación de la vivienda en alquiler.”