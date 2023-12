La UTEP renovó autoridades en un multitudinario acto de unidad frente a Milei junto a la CGT y ambas CTA

5 de diciembre de 2023, CABA (Ansol) – En la sede central de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) celebró la asunción de su nueva conducción encabezada por Alejandro «Peluca» Gramajo con una demostración de unidad ante el inminente gobierno de Javier Milei por parte de gran parte del sindicalismo nacional, de la que formaron figuras como Héctor Daer, Pablo Moyano ambas dos vertientes de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA).

«Por lo que se viene en la Argentina, la unidad va a ser fundamental», afirmó Gramajo en una intervención que coincidió con los otros dirigentes sobre el escenario del salón Felipe Vallese.

«Trataron en los medios de decir que este acto habla de que tenemos miedo. Pero lo que estamos haciendo acá es un proceso que no es coyuntural. La unidad del movimiento obrero en su conjunto, más allá de los matices, tiene que ver con la construcción de un proyecto de país diferente. No nos puede dividir ninguna coyuntura política. Estamos haciendo una muestra de maduración», señaló en agradecimiento a la CGT.

Gramajo tomó la palabra para cerrar un encuentro extenso y repleto de intervenciones. De poco más de 40 años, el referente social del Conurbano destacó la masiva elección del 29 de noviembre que lo consagró como nuevo secretario general del sindicato que nuclea a trabajadoras y trabajadores de la economía popular y aseguró que se trata de una entidad que debe ser reconocida y formalizada.

«Yo no puedo entender que haya compañeros y compañeras con un desconocimiento tan grande sobre la economía popular, que se habla en las universidades y en todos lados», criticó Gramajo. «Buscamos resolverle los problemas a la nuestro pueblo. Aunque a la política y a la justicia no les guste, independientemente de a quien le toque gobernar, vamos a seguir por este camino».

El acto incluyó a dirigentes como Juan Grabois, la saliente ministra de Trabajo Raquel «Kelly» Olmos, Emilio Pérsico, Andrés «Cuervo» Larroque, Fernando «Chino» Navarro, Esteban «Gringo» Castro -ahora ex secretario general del a UTEP, reemplazado por Gramajo- y Hugo Yasky, Hugo «Cachorro» Godoy.

También fueron parte Omar Plaini, Dina Sánchez, Walter Correa -titular de la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires-, Leonardo Grosso, Mario «Paco» Manrique, Mercedes D’Alessandro, Rafael Klejzer, Gildo Onorato, los hermanos Juan Manuel y Paula Abal Medina, Daniel Menéndez y más referentes del mundo sindical, así como el padre «Charly» Olivero en representación de la Iglesia.

Sobre las 18 hs del lunes, abrió el acto el dirigente de Camioneros Pablo Moyano, que remarcó el carácter negativo del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales para el movimiento trabajador organizado. «Lo que más nos duele no es que el macrismo nos vuelva a gobernar, sino también el menemismo», refirió.

Además, Moyano instó a los gobernadores de las provincias a definir «si están con los empresarios o con los trabajadores», en referencia al apoyo que podría tener el nuevo oficialismo por parte de los y las legisladores de ambas cámaras del Congreso nacional ante posibles planes de derogación y modificación de leyes referidas a los derechos laborales vigentes.

Apenas después, Hugo Yasky abrió su intervención con un chiste. «Ahora tenemos un ‘Peluca’ bueno», en referencia al usual apodo de Alejandro Gramajo, poniéndolo en contraste con Milei. Tanto Yasky como Godoy saludaron la nueva dirigencia de UTEP y acompañaron el potente gesto de reunión por parte de las diferentes expresiones del sindicalismo presentes en el acto.

Por su parte Daer, cotitular de la CGT -Carlos Acuña no estuvo presente pero envió un mensaje- aseguró: «Estamos acá juntos ratificando que no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda» por estar o no sindicalizados.

Destacó que las organizaciones saben «el rol que tenemos en la sociedad y cuando nos organizamos lo hacemos para avanzar y que no avancen sobre nosotros cuando las condiciones son adversas», para que «esa ley ómnibus no sea el ómnibus que nos pase por arriba a los trabajadores», dijo en referencia al paquete de iniciativas que el presidente electo prepara para enviar al Congreso.

«Esto muestra que acá no hay enfrentamiento entre formalidad e informalidad porque todos queremos que mas allá de la relación laboral que se establezca que sea con trabajo digno y con derechos», consideró Daer.

La nueva integrante de la conducción nacional de UTEP, Dina Sánchez, señaló la potencia del encuentro. «Vamos a seguir teniendo matices, pero estoy segura de que quienes estamos acá vamos a reconstruir la Argentina de abajo para arriba».

«Nos tocó transitar cuatro años confiando cuando nos dijeron que iban a empezar por las y los últimos. Pero nos caímos del mapa. Y se me vienen a la cabeza todas las compañeras que se pusieron al hombro los dos años más catastróficos de la pandemia», en referencia a las personas que integraron espacios de cuidado en los barrios populares.