Golpe al turismo social: el Gobierno concesionará las Unidades de Chapadmalal y Embalse

(ANSOL). –La alarma se encendió cuando la Cooperativa Turismo Sostenible Ltda, que ofrece servicio de turismo social, recibió la comunicación por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte (ex ministerio) de que a partir de marzo, no podrán hacer la inscripción ni enviar más contingentes a las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse.

La novedad trascendió la semana pasada y abrió el interrogante sobre si el plan privatizador del Gobierno de Javier Milei alcanzará también a las Unidades de Embalse (en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba) y de las playas de Chapadmalal (provincia de Buenos Aires). Estos lugares gestionados por el Estado Nacional permitían acceder a bungalows a $5000 por persona, o habitaciones con baño compartido por $3.00 y $4.000 por persona. Todos con pensión completa (sin bebidas).

Lo cierto es que desde este lunes, el sitio de reservas borró la opción de inscripción para marzo 2024. Ante ese hecho, fuentes de la Secretaría de Turismo que hoy gestiona Daniel Scioli le confirmaron a ANSOL que «no se están tomando reservas a partir de marzo para las unidades turísticas, es una decisión política de no llenar más de gente ni tenerlas trabajando, y los que tenían reservas para marzo los están moviendo a febrero o devolviéndoles la plata«.

¿Esto significa que se van a cerrar? «De cierre por ahora no se dijo nada«, aclaró la misma fuente. Por su parte, la subsecretaria de Turismo del ministerio del Interior, Yanina Martínez, afirmó en Télam Radio que «el sentido del turismo social va a continuar», pero remarcó que están «trabajando en un programa que pueda generar autosuficiencia» ya que «el costo de las unidades es muy elevado; es muy difícil de mantener y entonces queremos lograr un sistema en donde se puedan autoabastecer«.

Este medio pudo saber que la idea es concesionar las unidades dándoselas a prestadores privados, y que sean los empresarios hoteleros los que gestionen el Turismo Social, o bien que con el dinero que se obtiene de ese alquiler, el Estado pague otro hotel para viajes a precios más bajos.

Como si esto fuera poco, el intendente de Embalse, Mario Rivarola, generó días atrás una polémica al dar la noticia del avance de un proyecto para privatizar la Unidad Turística de esa localidad. Envuelto en críticas, el Jefe comunal decidió hacer un descargo a través de las redes sociales, donde defendió su propuesta y aclaró que pretende «concesionar los hoteles» para poder recuperarlos.

Con el freno del Turismo Social de Embalse y Chapadmalal, el Gobierno deja en claro que no es prioridad continuar con políticas para que entidades solidarias ofrezcan viajes. Vale recordar que en 2022 el ex Ministerio de Turismo, junto con el INAES, habían formalizado la Mesa de Turismo Cooperativo, Mutual y Comunitario, que dio a luz un catálogo con más de 200 entidades para contratar a precios bajos. Sin embargo, la nueva gestión definió que ya no va a haber un área específica que trabaje junto a la economía social. Así va a estar cada vez más difícil irse de vacaciones.