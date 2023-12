Tras los anuncios de Caputo, desde FASACOT alertan: «el kilo de carne subirá a 20.000 pesos»

13 de diciembre de 2023, CABA (Ansol). – Producto de los anuncios del Gobierno Nacional, «los precios de la hacienda en pie subieron en este martes un 40% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG)«, indicó Oscar “Vasco” Huidobro, dirigente de la Federación de Alimentación Solidaridad y Autogestión (FASACOT). El dirigente cooperativista aseguró que esto va a provocar una disparada de precios inédita en el país.

«Con esa política el kilo de carne subirá de 8000 pesos que estaba hoy, a 20.000 pesos«, dijo Huidobro ante la consulta de ANSOL. Además, contó que luego de los anuncios de ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, «se cerró el Mercado con una diferencia de entre más de cien pesos y más de 200 pesos por kilo, con respecto a ayer».

La situación para el referente de FASACOT es la siguiente: «la vaca buena está entre 1100 pesos y 1200 pesos el kilo en pie. El novillito liviano, que nos gusta a todas y todos, oscila entre 1600 pesos a 1800 pesos el kilo en pie. A eso hay que agregarle un 4% de flete, más los gastos impositivos se va a las nubes«. Con este combo, concluyó: «No podremos comer carne«.

Huidobro no ocultó su preocupación al afirmar que «con esto, ellos, los dueños del poder, los que mandan, ganan más dólares y nosotros nos vamos al atraso permanente. Con esto, se garantizaba lo que dijimos, ponen precios a dólares para el consumo del pueblo. Así no podemos comprar y ellos se llenan dólares y se benefician con la lenta muerte por hambre de nuestro pueblo. Sólo nos queda luchar, como dijimos ayer y si es posible ganar al todo o nada«.

Por otra parte, en diálogo con Télam, el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, dijo que «desde el pasado miércoles a este lunes, donde hubo un remate especial en el mercado hubo un aumento del 30% y entre ayer y hoy el incremento fue de casi un 15% más, por lo que en una semana los precios subieron un 45%».

«A qué se debe esto, realmente no se sabe. Las ventas fueron buenas, la gente está consumiendo porque lo poco que tiene la gente lo destina a alimentos para quedarse resguardado por la devaluación, pero también hay algo de especulación. Sin embargo, no entiendo el por qué de este salto, porque es un producto que no acompaña la inflación mes a mes», señaló Rafael.