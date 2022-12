Tensión por los cambios en Potenciar Trabajo: «Tolosa Paz y el Presidente iniciaron un enfrentamiento con los movimientos sociales»

30 de noviembre de 2022, CABA (Ansol). -Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se encuentran en «estado de alerta y movilización» luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, consiguiera el levantamiento del secreto de la causa judicial que investiga al 0,3% de los beneficiarios que incumplieron las normas del programa Potenciar Trabajo al acceder a la compra de dólares. Esto no solo podría hacer pública la identidad de los investigados sino que además genera un marco para avanzar más sobre el plan que tiene 1.362.579 de titulares.

El pedido por parte de Tolosa Paz del levantamiento del secreto fiscal en la causa Potenciar Trabajo fue mal recibido por las organizaciones, que ahora denuncian «persecución del estado con diferentes amenazas y medidas arbitrarias». Como si fuera poco, este jueves se conoció que el Gobierno evalúa «desenganchar» del salario mínimo vital y móvil (SMVM) el programa que, hoy en día, equivale a la mitad de ese monto. Si eso ocurre, la plata que cobran sus beneficiarios dependerá de los acuerdos que se puedan lograr en el nuevo Consejo de la Economía Popular y el Salario Complementario, un organismo por fuera de las paritarias que marca en piso mínimo que puede cobrar un trabajador.

«Estamos en alerta y movilización, y la semana que viene vamos a iniciar asambleas en todo el país en las principales rutas y avenidas, además mañana haremos una asamblea de delegados en el Puente Pueyrredón», adelantó ante la consulta de ANSOL el referente de la UTEP, Gildo Onorato. «Este Gobierno que hemos defendido ajusta por el lado de los más débiles y estigmatiza. Hace unos meses cuando pedimos el levantamiento del secreto fiscal para los fugadores de dólares se negó todo el sistema político, pero con los pobres son muy rápidos«, acusó.

Lejos de bajar la tensión, Onorato dejó en claro el quiebre de la relación entre el Gobierno Nacional y la UTEP: «Lamentamos profundamente que la ministra Tolosa Paz y el presidente Alberto Fernández hayan empezado un enfrentamiento con los movimientos populares«. La ruptura no se concretó, pero la decisión de Tolosa Paz de «ser inflexible» con los beneficiarios que compraron dólar ahorro y la intención de «desenganchar» al Potenciar Trabajo del SMVM se encamina a la ruptura total en pleno diciembre y a menos de un año de las elecciones.

«No paran de incentivar un ajuste con operaciones mediáticas, judiciales, auditorías arbitrarias, cruces de información miserables que buscan simplemente estigmatizar y perseguir a las familias que menos tienen«, expresó ayer la UTEP en un comunicado, donde aseguraron: «ser fuertes con los débiles no es la estrategia que vamos a permitir, contarle las costillas a los de abajo y no ser firme con los que más tienen, con los que se la fugaron en el macrismo, nunca es el camino».

Y concluyeron: «sería interesante que visiten nuestras cooperativas, nuestro trabajo sociocomunitario en los barrios populares, en el reciclado, en los polos textiles, en la agricultura familiar, en vez de que seamos un númerito en las planillas que buscan reducir. No somos un gasto, somos trabajadores y trabajadoras que inventamos el trabajo para alimentar a nuestras familias, no somos el problema, somos parte de la solución, el día que lo entiendan podremos empezar a transformar la realidad para el lado de la justicia social, mientras tanto seguiremos luchando por nuestros derechos».