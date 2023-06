Por qué la guerra entre Telecom, Telecentro y el Enacom puede afectar a las cooperativas de telecomunicaciones

Las cooperativas de telecomunicaciones alquilan la frecuencia de Movistar y llevan servicio a zonas consideradas «no rentables» por las grandes empresas. Hay más de 2 mil localidades que aún no tienen operador móvil y ahí CATEL tiene una gran oportunidad, si es que no aparece un competidor desleal.

2 de junio del 2023, CABA (Ansol). – El conflicto por la telefonía móvil estalló este martes cuando el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, aseguró que la empresa Telecom/Personal «amenazó por carta documento» a los integrantes de su directorio. El motivo fue una resolución que habilita a su competidor Telecentro (Grupo Pierri) a ingresar al mercado como el cuarto operador en Argentina, un lugar que hoy ocupa la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL) con su servicio Imowi.

En concreto, la resolución «preliminar» establece un plazo de 30 días para que Telecom/Personal, Movistar y Claro den acceso a la red a Telecentro, luego de que esta última obtuviera el registro como Operador Móvil virtual en el año 2016, cuando el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aprobó el Reglamento de Operador Móvil Virtual (Resolución 38 del año 2016).

Ahora, Enacom les pide a las tres empresas que le alquilen las antenas y la infraestructura de red en todo el país a Telecentro para que pueda concretar uno de sus grandes anhelos: el «cuadruple Play» de telefonía, televisión, internet y celular. El tema es que la resolución, según alegó Telecom en la carta documento, determinó un precio del alquiler de bajo costo y por fuera de lo acordado entre las cuatro (sí, cuatro) compañías de telecomunicaciones que ya operan en el país. ¿Cuál es la cuarta? CATEL con Imowi, que tiene un servicio que apunta en principio a 300 mil clientes y que está operativo en cooperativas de Pilar, Pinamar, San Miguel del Monte, entre otros distritos.

Catel Imowi en Gobernador Gálvez

Cooperativas de telecomunicaciones

La gran pregunta que se hacen desde el sector cooperativo de telecomunicaciones es: ¿qué pasará con nosotros si Telecentro entra al mercado? Es que lo que diferencia a Imowi y Telecentro del resto es que Movistar, Telecom y Claro tienen frecuencia de telefonía móvil (pagada al Estado a través de una subasta). CATEL y el Grupo Pierri tienen solo licencias, por lo que para funcionar necesitan alquilar la frecuencia y la teconología de las otras.

En este sistema, hoy sin Telecentro, las cooperativas le alquilan la fracuencia a Movistar y llevan servicio de telefonía a las zonas consideradas no rentables por las grandes empresas. En la actualidad, Argentina tiene más de 2 mil localidades que aún no tienen operador móvil y ahí CATEL tiene una gran oportunidad, siempre y cuando no aparezca un competidor desleal.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, expresó a este medio: «las cooperativas están sentadas en una mesa que antes no estaban, participamos del organismo donde se definen cuestiones técnicas y de portabilidad con los otros operadores, es decir, hoy una persona que tiene Personal o Claro puede pedir el cambio de empresa a Imowi (siempre y cuando preste servicio en esa zona)».

Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL

El camino para llegar a ser el cuarto operador del país fue largo. «Este rubro requiere de un diálogo constante con los otros operadores, en el caso de Imowi hicimos un acuerdo con Movistar para llevar telefonía a los lugares donde ellos no están, y eso nos llevó más de un año, porque había que adaptar toda la infraestructura«, dijo el presidente de CATEL, aunque aclaró: «eso no podría haberse logrado sin estar en una mesa de acuerdos y sin entender que era conveniente para ámbas partes».

El temor por la competencia desleal

Consultado sobre si está preocupado por el posible ingreso de Telecentro al mercado de telefonía móvil, se limitó a expresar: «es difícil entrar al rubro exclusivamente desde la tutela del Estado y sin acuerdo con las otras empresas. A nosotros nos llevó un año integrarnos habíendo buena voluntad con las otras partes, no sé qué puede pasar si no hay buenos términos como es este caso«.

Un empresario que conoce de cerca el negocio de la telefonía móvil dijo a ANSOL que el problema con Telecentro viene de hace tiempo porque «no es un oprador fácil y no construyó su historia desde el respeto de normativas y códigos del sector, y eso lleva a que muchas compañías no quieran ni sentarse a negociar«. Por peso, con Telecom/Personal no se pueden hacer los abusivos, ¿pero qué pasa cuando compite contra una cooperativa? «Telecentro invade los postes sin permiso de los municipios, y después, capaz, pide disculpas«, dijo la misma fuente en estricto off para no sumar más problemas con la competencia.

Otro que tampoco quiere que las tensiones escalen es el mismo presidente del Enacom, Claudio Ambrosini. «Más allá de la resolución, estamos evaluando el tema y viendo los pasos a seguir», dijo ante la consulta de este medio. Por su parte, el vicepresidente, Gustavo López, al momento de cierre de esta no había respondido a las consultas de ANSOL.

La palabra de Telecentro

Fuentes de Telecentro indicaron a Télam que «fueron 7 años de reuniones y audiencias, para que ofrezcan precios de interconexión superiores al precio al consumidor final». En la resolución preliminar y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Operadores Móviles Virtuales, el Enacom dispuso los precios y las condiciones técnicas en las cuales debe darse acceso a Telecentro a la red de cada operador móvil. En la carta documento Telecom sostiene que el Enacom «no tiene las facultades» para fijar estas condiciones.

Desde el sector privado otras empresa señalaron a Télam que se crea un «precedente complicado», aúnque reconocen que la «intervención» del ente regulador está prevista cuando las partes de una negociación no alcanzan un acuerdo.