SIC Periodismo: un programa para entender las discusiones alrededor de los planes sociales

19 de abril de 2023, CABA (Ansol) – La Televisión Pública estrenó el pasado lunes 10 de abril un nuevo episodio de la serie SIC. Periodismo Textual, un programa dedicado a la discusión pública sobre los llamados planes sociales en Argentina.

El capítulo, parte de una serie que ya va por su segunda temporada, dura una hora y tiene testimonios de trabajadoras y trabajadores de la economía social y solidaria, además de entrevistas con Juan Grabois, Emilio Pérsico, Néstor Grindetti, Elbio Lauricica y Agustín Salvia. La conducción está a cargo de Luciano Galende y Úrsula Vargues.

Millones de personas en el país están fuera del sistema económico de trabajo registrado. Son millones de trabajadores y trabajadoras que sostienen o complementan los ingresos familiares con algún tipo de apoyo del Estado. Los «programas sociales» en la Argentina tienen una larga historia y se ocupan de distintos segmentos de la sociedad.

SIC dedica ese capítulo, que ya está disponible en el canal de YouTube del programa, a los planes sociales y a sus destinatarios, llamados habitualmente «planeros», para tratar de conocer la realidad que viven a diario y valorar el impacto de sus actividades diarias.

Los sentidos de los planes sociales

«Argentina no tiene un problema de trabajo, tiene un problema de empleo con derechos», afirma al principio del episodio Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Pérsico plantea una posición tajante al respecto de los planes sociales: asegura que desde su organización no están de acuerdo con su existencia porque el reclamo de fondo es por la falta de trabajo. En ese sentido, las manifestaciones callejeras de los movimientos que suelen definirse por «piqueteros» son el modo de hacer visible una problemática que la sociedad no sabe cómo mirar. «Somos el espejo donde la política no se quiere ver», dice.

«El Estado tiene un compromiso ineludible en buscar el bienestar de la gente», dice Elbio Lauricica, presidente de Coninagro, entrevistado por Luciano Galende durante el programa. «No me gusta hablar de asistencia, sino que tenemos que buscar promociones de actividades», explica, para referirse a los proyectos de ley que desde la entidad acercaron al Congreso para transformar el trabajo de quienes reciben ayudas estatales en empleo genuino.

En paralelo, al ser consultado por Galende acerca de por qué los incentivos y subsidios al sector agroindustrial no son considerados «planes», señaló Lauricica que la verdadera incentivación por parte del Estado podría venir, por ejemplo, en una mejora en las condiciones de amortización de las inversiones productivas. «Lo que propiciamos desde el Consejo Agroindustrial y desde Coninagro en particular es el desarrollo de las cooperativas y las promociones que incentiven a la producción«.

Según Lauricica, los planes sociales «no van a la dignidad del trabajo», sino que generan un «Estado elefantiásico que lo único que hace es entorpecer las gestiones», como la que ocurre durante los períodos de cosecha o poda, en que detecta desde su perspectiva una competencia entre los ingresos que las y los trabajadores obtienen al registrarse en esos empleos temporarios contra el programa Potenciar Trabajo.

🗣️”No me gusta hablar de la palabra asistencia”



El Estado ayuda a diferentes sectores con subsidios, créditos a tasa diferencial, quita de impuestos o incluso un dólar especial para la compra y venta.



¿Por qué son diferentes esos “planes” a los de la economía popular? pic.twitter.com/NZ21joh1Z3 — Sic Periodismo (@SicPeriodismo) April 12, 2023

«Existe una ofensiva cultural contra los pobres», opina por su parte Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Desde su óptica, «todo aquel que te dice ‘vamos a convertir los planes sociales en empleo’, te está mintiendo», ya que el conflicto es mucho más profundo y plantea un verdadero desafío de inclusión a las industrias, que no requieren tantos puestos de trabajo.

A esa posición se opone Néstor Grindetti, intendente del municipio bonaerense de Lanús, referenciado en la coalición Juntos por el Cambio. «Ganarse un salario con la dignidad del laburo es mucho mejor que tener una dádiva del Estado que a uno siempre lo tiene dependiente«, dice el referente del PRO, al tiempo que reclama que las organizaciones sociales como el Movimiento Evita o la UTEP dejen de ejercer la administración de algunos de los programas sociales y que esa tarea recaiga en los gobiernos municipales como el suyo.

El detrás de escena de SIC

«Era un programa que queríamos hacer desde 2022″, explican desde la producción de SIC. Señalan que el contexto actual de la discusión pública sobre los planes sociales aceleró los tiempos y el interés de los protagonistas por dar sus puntos de vista. «Accedimos a muchos testimonios de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, lo cual es clave», marcan como un logro periodístico.

Desde la producción refieren que, contra lo esperable, la disposición de los protagonistas del episodio no se vio complicada por el hecho de que sus palabras se vieran contrapuestas con las de personajes al otro lado del espectro político. «En general, no hubo reticencia. Quizás al principio por la preocupación de ser malinterpretados, pero se explica bien la idea del programa y no hay problema».

«De cualquier manera, éste es un programa de crónicas audiovisuales donde se plantean debates con voces contrapuestas. No se busca «picantear» con repreguntas, sino que el diálogo esté entre testimonios de entrevistados: eso se ve en el contrapunto entre la posición de Grindetti y Grabois», explican.