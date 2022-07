Segmentación de tarifas: asociaciones reclaman la extensión de la inscripción

26 de julio de 2022, CABA (ANSOL).- Las asociaciones de usuarios y consumidores inscriptas en las Comisiones de Usuarios del Ente Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) presentaron un documento dirigido a Norman Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, con el fin de reclamar fallas en el proceso de inscripción que define el acceso a los subsidios de tarifas de luz y gas.

En diálogo con ANSOL, la presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO), Inés Bienati, manifestó: “Nosotros, permanentemente y hace años, trabajamos a favor del usuario y los consumidores. En estos últimos años, debido a la pandemia, era necesario un aumento, estuvimos de acuerdo con la segmentación, pero no en la forma. Esto es lo que hemos intentado con esta nota, colaborar para que esto salga mejor”.

El cronograma de inscripción, que establece un plazo de 12 días, fue catalogado como “exiguo” en el documento. Transcurridos ocho días del inicio del registro a la fecha de publicación del documento, sólo se inscribieron 1,3 millones de usuarios, siendo que la cantidad total de personas que deberían inscribirse es de 9,7 millones en el caso del gas y 16,5 millones de energía eléctrica.

En el reclamo, se detallan varias consideraciones respecto a la inscripción: aquellos usuarios que sean beneficiarios de la Tarifa social, la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentaria no se encuentran exentos, a pesar de que obtuvieron esos beneficios porque se encuentran en situación de pobreza. Al respecto, Beniati explicó que “por lo general, es probable que no tengan una computadora o no sepan como completar el formulario, con la cantidad de 4 o 5 millones de personas que son, sería mejor que, ya que están “controlados” por ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), que no estén haciendo este trámite nuevamente”.

También se mencionó la designación como canal alternativo de inscripción al ANSES y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica pero no fueron incluidos ENARGAS, ENRE, ni los entes reguladores provinciales de energía eléctrica. A lo que agregan, en caso de solicitar turno en alguna de estas alternativas, se otorgan en fechas posteriores al período de inscripción.

Los reclamos específicos hacia la inscripción de la segmentación

Las solicitudes que realizan las asociaciones firmantes incluyen, en primer lugar, la modificación de la fecha de inicio de la quita de subsidios, estableciéndose para el 1 de octubre de 2022, en lugar del 16 de junio. En segundo lugar, que el plazo de inscripción se extienda hasta el 30 de septiembre.

Por otra parte, exigen que los beneficiarios de cualquier programa social que se encuentren en condición de pobreza o indigencia sean exentos de la presentación de la Declaración Jurada. También reclaman la inclusión del ENRE, ENARGAS y Entes Reguladores Provinciales en los canales alternativos de atención a los usuarios que no puedan completar el formulario por internet.

“Este trámite sería fundamentalmente para aquella gente “intermedia”, no los que tienen aviones o ganan más de 300.000 pesos, sino para ese enorme grupo de personas que pueden solicitar que no les saquen el subsidio”, especificó la presidenta de FEMUDECO.

Por último, exigen información clara respecto a cuál será el costo pleno de la energía, la potencia de la electricidad y el costo promedio ponderado del gas, así quienes dejen de percibir el subsidio puedan saber el valor que deberán abonar. Toda la información brindada debería estar unificada, con un detalle de las resoluciones tomadas publicadas en el Boletín Oficial, con el fin de evitar desinformación y confusiones para los usuarios.

Las asociaciones de Usuarios y Consumidores que firman la carta son ACCUC, ACONOA, ACUDA, ADECUA, ADECSE, ADELCO, ADUC, ADDUC, Asociación de Usuarios de Corrientes y Chaco, Centro de Educación al Consumidor, CEPIS, CESYAC, CODEC, CODELCO, Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, Cruzada Cívica, DEUCO, FEMUDECO, LIDECO, PADEC, PROCONSUMER, PROTECTORA, Red Argentina de Consumidores, UNADEC, UCA, UCU, UYC y la Unión de Usuarios y Consumidores.