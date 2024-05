Se realizó el tercer Consejo Regional de la Economía Popular, Social y Solidaria

(ANSOL).- El tercer Consejo Regional de la Economía Popular, Social y Solidaria se realizó con la participación de más de 500 integrantes del sector. Fue organizada por la Subsecretaría de Economía Popular y fue encabezado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Contó también con la participación del subsecretario Daniel Menéndez y del director provincial de Desarrollo Local, Federico Ugo.

Del encuentro, que contó con la participación de más de 500 personas entre trabajadores y trabajadoras, referentes y autoridades, formaron parte los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliari (Berisso), funcionarios provinciales y municipales, legisladores, representantes de organizaciones y movimientos populares, y otras casas de estudio.

«Hay 6 millones de personas en el sistema formal de empleo. El debate es qué hacemos con todas las demás, donde gobernar sea crear trabajo y no destruirlo, como está ocurriendo en este momento. Acá todos y todas trabajan, aunque algunos no estén en el sistema formal o su tarea no se remunere», destacó el ministro Larroque.

Y agregó: «Estamos ante un presidente que plantea que quienes están fuera del sistema o el mercado no los abarca no existen o incluso hay que combatirlos, como si alguien eligiera no tener trabajo, esa es la discusión que tenemos que dar».

Por su parte, Menéndez opinó: «Nos toca vivir tiempos difíciles, que nos ponen ante el desafío de pensar alternativas, un horizonte que nos permita entusiasmarnos. Por eso, celebramos estos espacios para compartir saberes y reflexiones, para abrazarnos, darnos ánimo y empezar a construir la salida».

«Tenemos el objetivo de dar visibilidad a la Economía Popular, mostrar su diversidad de producción y trabajo. Ante un Gobierno nacional que la estigmatiza, desde la Provincia vamos a defenderla más que nunca», dijo Ugo.

Feria y comisiones de trabajo de la Economía Popular

Durante la actividad, se formaron distintas comisiones de trabajo donde se debatió sobre hábitat e integración socio urbana, sindicalismo, prácticas socio comunitarias, comercialización y producción.

Además, se realizó una feria de la que participaron más de 30 productores y productoras de la región, que ofrecieron alimentos, verduras, textiles y artesanías, entre otros.

«En un contexto tan complejo, hay que destacar la predisposición de la Provincia de Buenos Aires para mostrar la Economía Popular y dar un debate profundo sobre otras formas de organizar el trabajo», comentó Dina Sánchez, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

«Desde la Universidad estamos comprometidos a seguir trabajando con los gobiernos y los movimientos populares para el fortalecimiento del sector», contó Inés Iglesias, presidenta del Consejo Social de la UNLP.

«En este encuentro, compartimos experiencias, propuestas y desafíos para fortalecer la economía social y solidaria, impulsando el trabajo cooperativo y la participación comunitaria», dijeron desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).

También estuvieron presentes el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, Gildo Onorato; la coordinadora de Economía Social de Berisso, Viviana Mustafá; la secretaria Gremial de la UTEP, Johanna Duarte; el secretario de Organización de la UTEP Ramiro «Vasco» Berdesegar; la secretaria de Economía Popular de La Plata, Claudia Gallardo; la directora de Economía Social de Brandsen, Micaela García; la concejala de Ensenada, Nora Turconi; el edil de Magdalena Walter Cremonte; y la secretaria Adjunta de la UTEP, Norma Morales.

🔸 @ChristianMinoOk presidente de la #CNCT y @LorenaVergniaud, Directora Provincial de Producción de Hábitat, participaron de la primera reunión del Consejo de Economía Social, Popular y Solidaria pic.twitter.com/NkNALgP9iw — CNCT (@cnctargentina) May 9, 2024

Asimismo, en representación del ministerio, también participaron el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; las directoras provinciales de Economía Social, Florencia Villar y de Políticas de Cuidado, Natalia Mainoldi; y el gerente del programa Fuerza Solidaria, Diego Gojzman.

Además, formaron parte la diputada Provincial Lucía Iañez y la senadora provincial Sabrina Bastida; el subsecretario de Fortalecimiento y Desarrollo del Espacio Público del ministerio de Infraestructura, Oscar Minteguía; el director provincial de Promoción para el Desarrollo del Cooperativismo, Joaquín Noya; y Mercedes Castilla del ministerio de las Mujeres.