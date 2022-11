Se avecina «Dignité», la primera mutual integrada por presos

16 de noviembre de 2022, CABA (Ansol). –Los miembros de la Cooperativa Liberté, fundadores del restaurante Punto de Paz, que funciona dentro del penal de Batán, se reunieron con distintos representantes del cooperativismo. Charlaron acerca del trabajo que realiza la cooperativa y también del proyecto de la creación de una mutual de presos y familiares, que se llamará Dignité.

En la reunión, llevada a cabo en la unidad 15 del penal, estuvieron presentes José Orbaiceta, consejero honorario de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); Marita Suárez, miembro del área de Cooperativismo en Contextos de Encierro y Liberados (ACCEL) de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA); y Elsa Haydee Miori y Aitor Pascual, como parte de la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata.

Respecto a la reunión, el presidente de Liberté, Xavier Aguirreal, detalló a ANSOL: «Estamos preparando un informe sobre el estado de la cooperativa para entregar para un posible convenio con el Servicio Penitenciario y/o el Ministerio de Justicia, para poder reglamentar y que se puedan replicar o iniciar emprendimientos similares en otros lugares, y para este informe han venido expertos en cooperativismo».

Dentro de la cooperativa se enmarcan las distintas unidades productivas que funcionan en el penal y, para separarlas del resto de las actividades, se había creado la Asociación Civil Liberté: «José, Marita, Aitor nos dicen: ‘¿Por qué una Asociación Civil y no una mutual?’. Claro, la mutual es la figura legal que corresponde, lo que pasa que no la conocíamos. Ahí mismo, decidimos generar Dignité, una mutual de presos, que estuvimos investigando y no hay, así que va a ser la primera, con servicios de salud, educativos y todos aquellos servicios que podamos brindar para mejorar un poquito la calidad de vida del preso, la presa y sus familiares«.

Las actividades contempladas dentro de la Asociación Civil se realizan hace varios años, como explicó Xavier: «Realizamos un montón de otras actividades que no son remunerativas, que tienen que ver en forma directa con nuestro trabajo de recuperación de derechos y dignidad. como por ejemplo la diplomatura, la biblioteca, consultorios de para una prueba piloto de salud mental, taller de acceso a la justicia y un sinfín de cosas».