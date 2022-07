Salario Básico Universal: “Si queremos reconstruir la Argentina, tiene que ser de abajo para arriba”

13 de Julio de 2022, CABA (Ansol).- La discusión por la implementación de un Salario Básico Universal está latente en varios ámbitos y las organizaciones sociales son las principales voceras cuando se trata de reclamar por su sanción, en torno a la cual realizarán varias asambleas hoy. El proyecto, que está en comisiones de su cámara, tiene como objetivo ampliar la cobertura del sistema de seguridad social mediante una prestación monetaria para trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos.

El monto correspondería al valor de la Canasta Básica Alimentaria correspondiente a un adulto y, como contraprestación, se deberá acreditar la realización de alguna de las siguientes tareas: finalización de estudios, talleres de formación profesional, de profesionalización del trabajo doméstico o de capacitación u orientación laboral, o el desarrollo de actividades socio comunitarias.

“Es importante implementar el Salario Básico Universal porque le daría respuesta a este 7,5 millón de personas que deja reflejado el ultimo IFE, que son personas de trabajan pero que no tienen un ingreso mínimo para poder garantizar la comida en sus casas” Destaca Dina Sanchez, secretaria general adjunta de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) y vocera del Frente Popular Darío Santillán. “Todas estas personas trabajan, pero no tienen un ingreso garantizado, es más, dentro de la economía popular organizada nos sentimos “privilegiados” porque en la pandemia quienes percibimos por lo menos un salario social complementario o un Potenciar tuvimos un ingreso mínimo. Pero hay personas que no tuvieron ni siquiera eso, entonces tenemos que avanzar. Si queremos reconstruir la Argentina tiene que ser de abajo para arriba, porque abajo están esas personas que trabajan, que se rompen el lomo y que hacen de todo, pero no tienen un piso mínimo de ingresos” agregó.

Respecto al debate actual respecto al tema, Dina declaró “Estuvo la nueva ministra de Economía diciendo que ahora no se cuenta con presupuesto para llevar esta política pública, pero creemos que el momento ahora. Algunos dicen que no es el momento, ¿cuándo va a ser el momento? Si hoy tenemos una enorme desigualdad. Hay que empezar a dar respuestas concretas, hay que empezar a focalizar la deuda interna más que estar pensando en la estafa y que tengamos un acuerdo con el FMI” y concluyó: “Yo creo que más sacrificio los sectores populares no pueden hacer. En algún momento los sacrificios los tienen que hacer del otro lado, los mismos vivos de siempre que especulan, quienes se llevaron las ganancias, quienes nos estafaron.”

Por su parte, Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita y Secretario Gremial de la UTEP, expresó: “Estoy de acuerdo con un Ingreso Básico Universal, pero tiene que ir acompañado de medidas que incentiven el perfil productivo de la Economía Popular, como el monotributo Productivo, créditos no bancarios para ganar en escala productiva y circuitos de comercialización. Así, la inversión social, además de otorgar subsidios, pueda incentivar el trabajo como el gran ordenador social. Y que esta buena iniciativa no se transforme solo en un plan social más , como otros subsidios en otros momentos de crisis”

También el referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy, señaló que “resuelve y garantiza un derecho sin discrecionalidad, me parece que es absolutamente necesario mas allá de cualquier lineamiento general ideológico.” A lo que agregó “que la política discuta con la realidad y no con la política (…) 300 familias del barrio San Martín, en Paraná, viven del Volcadero, un basural. Ahí, abajo de esa basura, están los fundamentos del Salario Básico Universal. El 0,7% de nuestro PBI resolvería la indigencia y la discrecionalidad.”