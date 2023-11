La RUESS convocó a votar contra Javier Milei en el balotaje

14 de noviembre de 2023, CABA (Ansol) – La Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) lanzó un comunicado en el que expresa su «rechazo hacia las expresiones del candidato Javier Milei que representan una clara amenaza de los derechos conquistados en nuestro país a 40 años de Democracia».

La entidad afirmó que «representan una usina de pensamiento y de acción en pos de una sociedad inclusiva y comprometida con la justicia social, con el desarrollo económico, con la redistribución de la riqueza, la producción y valorización de la cultura, la equidad de géneros, la sostenibilidad ambiental y los cuidados».

En diálogo con Ansol, la integrante del espacio de Géneros de la RUESS y docente de la Universidad de Quilmes Alberta Bottini ofreció detalles. «Este comunicado surge de la necesidad de dar una señal a todas las personas que no tienen definido su voto aún. Es una toma de posición enérgica contra Milei porque nos parece que los estudiantes, investigadores y docentes sepan de qué lado estamos».

Bottini puso el acento en el rol del Estado para alimentar el crecimiento de la economía social, popular y solidaria. «No hay sostenimiento de la economía popular sin políticas públicas, que no significan asistencialismo. El sistema económico privado se sostiene a partir de esas mismas políticas públicas a través de exenciones de impuestos y subvenciones. Para potenciar desarrollo, tecnología y crédito necesitamos un Estado presente».

«La definición de la economía que ofrece Milei es la que discute directamente la economía popular», señala la referente de la RUESS. «Si tenemos un gobierno que dice que lo que no pasa por el mercado no existe y que la justicia social es un cáncer, ¿cómo vamos a seguir adelante? El Estado no puede desentenderse, como no lo hace del sector privado. Por eso nos expresamos».

Además, Bottini señaló que el posicionamiento surgió primero del espacio de Géneros de la RUESS para luego ampliarse al conjunto. «¿Cómo hacemos con las cocineras y las organizaciones que sostuvieron la vida en los barrios populares con los cuidados comunitarios? No es lo mismo tener que no tener universidad. Profesionalizar la economía social y solidaria implica tener universidades públicas. Todo eso está en peligro», ejemplifica.

Por último, resumió la esencia del comunicado así: «Somos las universidades públicas pero también quienes trabajan en Extensión, Docencia, Investigación e Incubación con las organizaciones de la economía popular social y solidaria. No hay que ser ingenuos: con un triunfo de Milei va a cambiar todo y no es campaña del miedo decirlo».

Los argumentos de la RUESS para votar contra Milei

En base a ese posicionamiento, desde la RUESS expidieron una serie de puntos para definir el voto en contra del candidato de La Libertad Avanza.

La importancia de la educación pública, gratuita y de calidad, abierta a las necesidades de los territorios

La necesidad de políticas públicas que potencien a las universidades de todo el país y que promuevan articulaciones con el el campo de la ESSyP.

La defensa y ampliación de los derechos conquistados por las/os trabajadoras/es

La defensa de los derechos conquistados por mujeres y diversidades

El respeto por la diversidad sexual, étnica, política, religiosa y cultural.

La necesidad de un Estado activo y presente en la eliminación de las desigualdades por motivos económicos, étnicos y de género y garante de derechos socialmente conquistados

Qué es la RUESS

Actualmente forman parte de la RUESS personas y equipos de universidades nacionales de las 24 provincias argentinas: Quilmes, General Sarmiento, Arturo Jauretche, Avellaneda, Moreno, San Martín, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, José C. Paz, Lanús, La Plata, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Luján, Mar del Plata, Misiones, Formosa, Chaco Austral, Nordeste, Río Negro, Comahue, La Pampa, Tierra del Fuego, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Cuyo, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, Litoral, Rosario, Entre Ríos y Buenos Aires.