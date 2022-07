¿Respuesta a CFK? Crean manual para la entrega de planes sociales

15 de Julio de 2022, CABA (Ansol).- Desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, también secretario general del Movimiento Evita, se emitió la Resolución 430/2022 que crea una “Carta básica de Derechos y Obligaciones” para trabajadores y trabajadoras de la economía popular inscriptos en el programa nacional “Potenciar Trabajo”.

Derechos y obligaciones

Dicha resolución fue creada con el fin de evitar manejos indebidos de las organizaciones en su ejecución y difundir los canales de reclamo y denuncia existentes. Además, la carta enumera los derechos para quienes reciben el programa y las obligaciones de los mismos, entre las que están el cumplimiento de un máximo de 60 horas mensuales dentro de una unidad de gestión o certificación en las ramas de actividades contempladas.

Las actividades se deben realizar de forma independiente o agrupada y nunca en beneficio de un tercero o bajo relación de dependencia encubierta. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras pueden optar por realizar procesos con fines educativos que serán acreditados por la Unidad de Certificación.

Prácticas ilegales

En la carta, también se incluye un recordatorio que hace hincapié en lo que mencionó Cristina Fernández de Kirchner en un discurso reciente: aclara que ninguna persona o autoridad de las unidades de gestión puede exigir dinero como aporte o cuota, ni participar de actividades políticas, religiosas o que no pertenezcan al ámbito laboral o educativo del programa. Estas prácticas son consideradas ilegales.

Finalmente, incluye distintos medios para poder realizar la denuncia en caso de que lo anterior suceda:

Líneas telefónicas 4320-3360/3380 – 4320-3384/3385 0800-222-3294

Correo electrónico: consultases@desarrollosocial.gob.ar direccióndegestiónses@desarrollosocial.gob.ar

Web: desarrollosocial.gob.ar/denuncias/

Mesa de entradas

Oficinas de la SES o del MDS habilitadas para este fin

¿Fue una respuesta a Cristina Kirchner?

Tras los dichos de la Vicepresidenta hace algunas semanas, que fueron tomados como una crítica a ciertas organizaciones sociales, “Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja del plan. ¡Si Evita los viera!” el Movimiento Evita respondió con una campaña que incluía fotos de sus integrantes y la leyenda “Si Evita nos viera, estaría orgullosa.”