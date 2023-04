Repartidores crearon una cooperativa para garantizar sus derechos laborales

24 de abril de 2023, CABA (Ansol) – Trabajadores del reparto de Mar del Plata -afiliados al Sindicato de Cadetes Motoristas y Mensajeros (SICAMM) e independientes- constituyeron la cooperativa Costa del Sol, a fines de garantizar sus derechos laborales ante las empresas y las aplicaciones de delivery que los emplean.

El referente de la cooperativa Costa del Sol, Christian Grobas, explicó a Ansol: “Pensamos en armar una cooperativa porque nosotros hace 10 años atrás estábamos con este tema de la precarización laboral en el reparto. Iniciamos una organización sindical pero no fue suficiente porque tenés un montón de situaciones y temas burocráticos que con el tiempo complican el día a día. Hoy la cooperativa de trabajo es una herramienta más dentro de ese procesador de organización para poder lograr otro objetivo: reagruparnos e ir por un bien común”.

Respecto al funcionamiento de la cooperativa, el referente detalló: “Se pacta un salario lineal con la empresa. Con lineal, me refiero a que los próximos acuerdos que hay con otras empresas también están dentro de ese salario, o sea, establecimos una especie de convenio colectivo”.

“La idea es cubrir todo esto dentro de ese salario, que ronda los 180 mil pesos por compañero que trabaja un jornal de 6 horas y pone una moto a disposición. Aparte, pactamos el pago de aguinaldo, vacaciones y días feriados, también damos de alta lo que sería el pago de la obra social y el aporte jubilatorio”, agregó.

Grobas explicó que las falencias en sentido de derechos vienen tanto de las empresas particulares como de las aplicaciones: “Hay empresas que han tenido la mala decisión de tener trabajadores en negro, lo que termina siendo un error gravísimo porque ese compañero se puede accidentar y esto termina con una persona que necesita contención. Hay que, en ese sentido, ser muy conscientes para que no se vea perjudicada ni la empresa ni ningún compañero”.

En cuanto a las aplicaciones, expresó: “Hay compañeros que lo ven rentable porque por ahí tienen un trabajo y lo utilizan como algo extra, pero, en cuestiones de derechos y que sea favorable para el trabajador, yo no lo veo así, porque si de algo estamos seguros es que el trabajador que se accidenta no tiene ningún tipo de contención económica los días que pierde laboralmente, no he escuchado a nadie hablar bien de la obra social”.

En el mismo sentido, agregó: «En cuanto al tema de sanciones, pedidos que tienen que pagarlos ellos porque el cliente no lo recibió o la dirección estaba mal o te dio de baja, a veces los locales tampoco le devuelven el dinero. Entran en debates y situaciones que, si hablamos en cuestiones de derechos y que tengan un reembolso económico que valga la pena, yo creo que no«.

“Aparte, cada vez que tienen que pedir un aumento por lo que vemos siempre terminan una protesta y si no, no habría aumento, son un montón de cosas que uno entiende que en condiciones de derechos hacia el trabajador están perdidos dentro de ese proceso si se maneja así”, aseguró el referente de Costa del Sol.