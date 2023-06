Tecno RAEE: la primera planta para reciclaje de residuos electrónicos en PBA es de una cooperativa

13 de de junio de 2023, CABA (Ansol) – ¿Qué hacer con ese celular viejo que está guardado en la cajón? ¿O con la CPU que usabas en el colegio y hoy duerme en tu vieja habitación? Los electrodomésticos y dispositivos suelen solucionarlos gran parte de la vida, pero cuando se rompen o pasan de moda parecen perder sentido, por eso es importante conocer que existen los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, conocidos por sus siglas como RAEE. Se trata del recuperación o reciclaje de la basura tecno.

Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos (2020), en Argentina se generan 465 mil toneladas de RAEE por año y el 60% termina en basurales o rellenos sanitarios, mientras que el porcentaje de elementos que son recuperados o reciclados es sólo del 5%. El resto, por el contrario, se acumula y se convierte en un grave foco de contaminación.

Este fenómeno se agrava con el hecho de que cada vez se consumen más dispositivos electrónicos: Argentina ocupa el tercer puesto en el ranking regional, luego de Brasil y México, con una generación promedio de 10,3 kg por habitante.

Tecno RAEE – Una cooperativa de reciclaje electrónico

Tecno RAEE – Reciclaje de residuos electrónicos

La historia de Tecno RAEE comenzó en 2013 cuando Gonzalo ‘Piqui’ Pérez y Martín Servillano, ambos del partido bonaerense de Almirante Borwn, se conocieron durante un taller de formación profesional que brindaba una ONG a personas privadas de su libertad. Allí adquirieron conocimientos sobre computación.

Si bien el mundo de la informática es amplio, ellos encontraron su futuro en la gestión de los RAEE. Cuando recuperaron la libertad, presentaron el proyecto de reciclaje electrónico a José Ruiz Díaz, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien pudo gestionar para que utilizaran un galpón ubicado en el barrio de Lagomarsino, en Pilar, donde ahora funciona la cooperativa.

«Nos dedicamos a tratar residuos electros y electrónicos, pero no solo reciclamos sino refuncionalizamos también. Tenemos la primera plata habilitada de la Provincia de Buenos Aires«, contó a ANSOL Martín Servillano, referente de la cooperativa Tecno RAEE.

«Somos cerca de 15 compañeros que trabajamos, generando empleo y ayudando al ambiente para que los resudios no terminen a cielo abierto o en una laguna tirado. Trabajamos a través de convenios con empresas y municipios para obtener los materiales», explicó Servillano, que además graficó el impacto de su trabajo: «Más de 10 toneladas de chatarra electrónica hemos reciclado en el último año, y lo refuncionalizado tiene que ver con computadoras, tablets o celulares, que se pueden vender o donar para escuelas, jardines o centros asistenciales».

Reciclaje de residuos electrónicos

RAEE

«Lo que se puede reciclar son las CPU, pantallas, tablets, celulares, televisores led, lavarropas, secarropas, heladeras, planchas y todo lo que sea electro o electrónico. Todo se puede acercar a nuestro galpón de Lagomarsino, en Pilar. Nosotros tenemos un banco de prueba. Lo que anda, se refuncionaliza. Lo que no anda, se recicla«, explicó el referente de la cooperativa Tecno RAEE.

Los RAEE contienen sustancias químicas tóxicas, por lo que requiere un tratamiento espacial. A su vez, el oro, el cobre, la plata, el níquel y el platino son materiales valiosos que pueden ser recuperados casi en su totalidad para evitar mayor extracción de recursos naturales. También, es posible reciclar el plástico y el aluminio.

Sin embargo, Servillano aclaró: «Lo que no se reciben son toners, pilas y tubos fluerecentes, ya que son residuos peligrosos y le corresponde a otro tipo de plantas«. Estos productos contienen elementos químicos y materiales tóxicos -como mercurio, cadmio, plomo, zinc, manganeso- que no solo pueden afectar el medioambiente sino también a nuestra salud, por eso no se pueden desechar en cualquier lugar.

¿Dónde se tiran los electrodomésticos y residuos electrónicos?

Se debe evitar descartarlos con la basura domiciliaria o desecharlos en la calle. Lo recomendable es consultar en cada municipio el lugar correcto para llevarlos. En diferentes ciudades del país existen centros de recolección de RAEE y empresas que se dedican al reciclado y a la reutilización.

En el caso del reciclaje de residuos electrónicos, deben ser llevados a las plantas habilitadas para su gestión. Por ejemplo, el primero que se habilitó en la Provincia de Buenos Aires es el de la Cooperativa Tecno RAEE, que queda en Alemania y Costa Rica, en la localidad de Lagomarsino, Pilar. Para más información podés encontrarlos en este link. Otro ejemplo es el de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los mismos pueden ser llevadoa a alguno de los puntos verdes (ver acá). En el caso de la Provincia de Buenos Aires, podés consultar más información en este link. En Córdoba, se encuentra más información ingresando acá.