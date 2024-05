¿Qué es la agrofloresta? La experiencia de una cooperativa de Misiones

(ANSOL.)- La Cooperativa Agrícola Monte Nativa Ltda. ubicada en el Soberbio, Misiones, se compone por 15 familias que articulan con otros grupos campesinos para seguir construyendo un proyecto de transformación de la agricultura, un cambio en la matriz productiva a través de la agrofloresta.

La agrofloresta, o agricultura sintrópica, se trata de una forma de cultivar novedosa que combina lo mejor de los cultivos anuales y perennes, creando un entorno donde los agricultores pueden prescindir de insumos externos y producir todo lo necesario en el mismo lugar, dando espacio a una notable diversificación de la producción.

En diálogo con ANSOL, Matías Bertone, presidente de la cooperativa, comenta: «En la discusión técnica y teórica de una agricultura natural, no hablamos de recetas o técnicas estáticas, sino de principios que deben ser llevados a la práctica acorde al contexto del productor. Principios que están presentes en la regeneración y equilibrio de cualquier espacio natural, ya sea bosque o monte».

Y manifiesta: “En un mundo que propone monoculturas no inclusivas, tanto el campo, el suelo, las ciudades y las personas están pidiendo integración, diversidad y policulturas. La ecología, lo social (salud, política, etc.) y lo productivo los integramos, y no sólo de forma teórica y filosófica, sino de forma práctica y superproductiva.”

La diversificación de la producción, que permite generar estos agroecosistemas con policultivos, ha servido para que la cooperativa pueda tener focalizados cultivos de cúrcuma, jengibre y también yerba mate, así como hortalizas y frutas de estación para la comercialización local. También como productos elaborados de jengibre caramelizado.

Agrofloresta en la cooperativa Monte Nativa

Matías destaca la labor de difusión que vienen realizando a través de capacitaciones, acompañamiento técnico, consultorías, charlas y conferencias en distintos espacios, ya sean instituciones privadas, públicas, educativas o productivas dónde decenas de personas se acercaron a cada actividad. También han recorrido distintas provincias generando módulos de producción de alimentos para familias de pueblos indígenas en esas tres provincias.

Remarca, “Nuestra propuesta es seguir transformando los territorios en lugares de abundancia a lo largo de todo el país. Podemos seguir y adoptar estas técnicas para darle soluciones prácticas y concretas a los productores sin descuidar lo que genera un buen proyecto que no es sólo lo productivo, sino también que sea ambiental y social. Lo que busca la sintropía es reconciliar la parte ambiental, ecológica y la agricultura.”

Además, señala que «la agroecología ya no es una opción, es la única que queda» y remarca la importancia de la necesidad de que se den estas discusiones frente a la pelea dispar con el Agronegocio. Proponiendo un trabajo articulado con los medios de comunicación, técnicos, artistas, organizaciones, productores y todo el tejido social, con el objetivo de que la comunidad pueda reapropiarse de lo que siempre les perteneció y que incomoda profundamente a la estructura hegemónica.