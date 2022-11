Qatar 2022: la cobertura de las cooperativas en la Copa del Mundo

15 de noviembre de 2022, CABA (ANSOL). -Desde el domingo 13 de noviembre comenzará a rodar la pelota en el evento más importante del fútbol: la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la Selección Argentina buscará disputar y ganar los siete partidos. Si bien la TV Pública Nacional y las señales que integran la Red Federal de Televisoras Públicas transmitirán en directo, los medios cooperativos también estarán presentes desde Doha generando contenido alternativo y de calidad.

La cooperativa Relatorxs será el primer medio autogestivo que transmitirá una Copa del Mundo. Se trata de la asociación integrada por los periodistas Fabiana Segovia, Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Alejandro Fabbri, Matías Canillán, Jorge Arcapalo, Leandro Illia, Hernán Avella, Viviana Vila, Maxi Giuliboni y una decena de trabajadores que suelen cubrir futbol argentino a través de su aplicación y que este año fueron contratados por Radio Nacional para relatar todos los partidos de Qatar 2022.

«La cooperativa nació en enero del 2016 cuando echaron a la gente de Víctor Hugo de radio Continental, gente que hace más de 30 años que trabajaba junta, y un día nos reunimos en mi casa con él, Avella (operador técnico), Canillán, Giuliboni, Illia, Apo y Arcapalo. Un año después, el 11 de marzo del 2017, hicimos la primera transmisión y para mayo de ese año ya estábamos constituidos legalmente», contó a ANSOL Fabiana Segovia, productora radial y presidenta de Relatorxs.

«No me olvido de que cuando fuimos al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para conformarnos como cooperativa nos dijeron que nuestro caso era como una empresa recuperada, al igual que cuando cierra un bar y quedan los mozos sin trabajo«, recordó la presidenta de Relatores, que pasó de 8 integrantes a casi 50 y que tendrá a algunos en Doha gracias al esfuerzo personal de cada uno de ellos.

Es que, por ejemplo, Giuliboni, Illia, Delfina Corti y Octavio Petrich se costearon sus propios pasajes, mientras que Víctor Hugo viajó como corresponsal del Telesur. «Vila y Apo, por ejemplo, no pudieron viajar, no los pudimos mandar, pero van a estar en los estudios centrales de Radio Nacional«, explicó Segovia, que graficó: «acceder a los derechos para transmitir un mundial cuesta 200 mil dólares, mientras que una Copa América sale 40 mil dólares. Intentamos juntar el dinero, pero no llegábamos. Podemos estar porque los medios públicos sí tienen los derechos».

Gracias al acuerdo con Radio Nacional, Cooperativa Relatores «va hacer los 46 partidos del Mundial, que se va a llamar Relatores Pasión Nacional e incluirá a trabajadores del medio público». Pero además, en su canal de YouTube van a hacer una tira diaria de 18 a 20 desde Doha con todo el equipo y que se va a llamar «Juega Relatores» y los días que juegue la selección también transmitirán en vivo un especial con Alejandro Apo, su nieto y los nietos de Víctor Hugo.

«Relatores es uno de los 75 medios acreditados por la FIFA, y el orgullo que eso implica para un medio constituido como cooperativa y encabezada periodísticamente por Víctor Hugo, es un orgullo y un desafío«, contó desde Doha, Petrich, que va a cubrir el mundial para la cooperativa y sumó: «para INAES también vamos a generar contenido, que el organismo público replicará para otros medios autogestivos, cooperativos y mutuales, para democratizar la información».

La cooperativa Tiempo Argentino también estará en Qatar 2022

Tiempo Argentino es otro de los medios autogestionados por sus propios trabajadores que tendrá presencia en Doha, con Alejandro Wall como enviado especial del medio cooperativo y también contará con el aporte de Delfina Corti, que viaja como parte del equipo de Relatores y Chequeado. Para el primer Mundial en Medio Oriente, incluirá además un micrositio dedicado a la competencia.

En diálogo con ANSOL, Wall contó que «la cobertura de Tiempo va a tener el eje que ya marcaron en el Mundial de Rusia del 2018, que es intentar dar una mirada de lo que significa una Copa del Mundo, que excede a lo deportivo y es un hecho político, cultural y social. Por supuesto, sin descuidar lo futbolístico«. Y remarcó: «Con esa premisa, vamos a intentar mostrar otro costado que los medios tradicionales no muestran».

En concreto, Alejandro Wall presentará «un newsletter, como una suerte de crónica de viaje del día a día en el Mundial, además de artículos en el sitio web y la edición del domingo en papel. Y por supuesto también en las redes de Tiempo Argentino haremos piezas audiovisuales o vivos«.

Por otra parte, Federico Amigo, presidente de la Cooperativa Por Más Tiempo, explicó que para la asociación estar en un mundial es muy importante «porque siempre nos proponemos estar presentes en los lugares donde ocurren los hechos más relevantes, como el Mundial. En Rusia, pudimos estar y ahora volvemos en Qatar».

Además, Amigo remarcó que «es importante por los costos que tiene salir del país y estar en Qatar, pero esto habla del proyecto de futuro que como cooperativa tenemos. Y queremos hacer algo que no sea igual a los medios corporativos».

Gratis y en HD por TDA y las repercusiones en Barricada TV

La Televisión Pública nacional y los canales de la Red Federal de Televisoras Públicas transmitirán la campaña completa de la Selección Argentina en alta definición y sin pagar abono.

«Desde Barricada TV vamos a tener un segmento especial en el noticiero del canal que sale de lunes a viernes a las 20, que incluirá análisis deportivo y social de lo que ocurra en Qatar. Se podrá seguir por el canal 32.1 de la TDA y por nuestro canal de YouTube«, contó a este medio Ignacio Etchart, integrante del canal autogestivo.