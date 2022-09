Provincia anunció aporte de $ 4.800 millones a cooperativas eléctricas: «Llegamos a donde las privadas no quieren llegar»

29 de Septiembre de 2022, CABA (Ansol). –El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof anunció un aporte de casi $ 5.000 millones para unas 200 cooperativas que suministran energía eléctrica a 1.125.512 usuarios bonaerenses.

«Resolvimos que en la actual situación, la mano del Estado provincial se la vamos a acercar al sector cooperativo. Es una inversión, no un gasto, para mejorar el servicio y sostener a las cooperativas», dijo el mandatario bonaerense, durante el anuncio formulado en la ciudad de Baradero, donde estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Pablo López; el intendente Esteban Sanzio, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

El presidente de la Federación de Cooperativas de Servicios de la Provincia de Buenos Aires (FECOOSER), Claudio Urio, analizó en diálogo con ANSOL: «Venimos hablando desde hace tiempo el tema de la situación económica de las cooperativas. Hay un desfasaje muy grande que pone en una situación delicada desde lo económico y financiero. Fruto de esas reuniones que mantuvimos con las autoridades, se armó esta jornada en Baradero. Es muy importante por la presencia del gobernador y por la presentación del plan de apoyo al sector cooperativo».

«Los $ 4.800 millones se van a rendir con obras y mejoras en el tendido eléctrico y demás. Es de mucha importancia recibir la ayuda para que podamos seguir teniendo servicio de calidad», completó.

«Las cooperativas llegamos a zonas rurales y ciudades chicas, donde las privadas no llegan ni quieren llegar» claudio urio, presidente de fecooser

Urio diferenció a las cooperativas de las sociedades anónimas del sector. «Las 4 grandes distribuidoras venden la energía a las cooperativas y tienen además el carácter de distribuidoras municipales. Tienen una ventaja enorme. Las cooperativas tenemos pocas ciudades grandes y muchas rurales y ciudades chicas, donde las privadas no llegan ni quieren llegar porque no les rinde. Son muchos kilómetros de líneas rurales que demandan mucha tensión. Entonces, el congelamiento de precios en la distribución afecta particularmente al sector cooperativo. No solo somos distribuidores eléctricos sino también brindamos muchos servicios sociales: ambulancias, primeros auxilios, deportivos, sepelio, de banco ortopédico, de sangre. Toda la comunidad decae, si se caen las cooperativas».

Según se indicó desde el Gobierno, los subsidios se implementarán a través de un Aporte No Reembolsable (ANR) mediante el Fondo Compensador Tarifario.

El detalle del apoyo a las cooperativas eléctricas

A partir de esta medida, el Estado provincial asumirá parte del costo de la operación y mantenimiento del servicio eléctrico para promover y garantizar la calidad de la prestación, y así evitar que sea el usuario quien pague estos costos en su factura.

Además, así se busca cubrir las necesidades de gastos de mantenimiento e inversión en bienes de capital del servicio que prestan las cooperativas, para que esa necesidad no se traslade a la tarifa, y beneficiar a los usuarios.

Las cooperativas municipales beneficiarias del subsidio serán 112 en el Área Norte; 43 en el Área Sur; 37 en el Área Atlántica y 8 en el Área Río de La Plata; lo que comprende a 1.125.512 de usuarios y un total de 5.451 GWh de energía distribuida.

Fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que el subsidio extraordinario de $4.800 millones se compone de gastos operativos (mantenimiento del servicio, costos laborales y contribuciones patronales) por $2.800 millones, y de $2.000 millones para bienes de capital (insumos).

El año pasado, las cooperativas eléctricas de la provincia recibieron un subsidio por $2.800 millones para garantizar inversiones y la calidad del servicio.