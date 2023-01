Por la regularización de Cammesa, las cooperativas de energía tuvieron una quita de deuda por $ 5.282 millones

04 de enero de 2022 (CABA) Ansol. –Una de las últimas noticias del 2022 y que terminó impactando recién ayer fue el acuerdo que firmó la Secretaría de Energía con numerosas distribuidoras de luz del interior del país para regularizar deudas millonarias con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa). Hasta ahí, era un plan para ordenar las cuentas de cooperativas y pequeñas empresas del sector, pero la polémica se suscitó cuando se conoció que en la mesa de beneficios también entraron las gigantes Edenor y Edesur.

Vale recordar que Cammesa es la empresa público-privada que provee de electricidad a las distribuidoras del país. Para decirlo más fácil: establece quién vende, cuándo y a qué precio. Además, al contar con una caja millonaria, maneja los subsidios o los congelamientos tarifarios. Por ejemplo, parte de lo que se está regularizando ahora son los montos que las empresas y cooperativas no pudieron aumentar entre 2020 y 2021, cuando la pandemia del Covid paralizó a la Argentina y el Gobierno, facultado en la Ley 27.541, congeló las facturas con plata de Cammesa.

Lo cierto es que el 30 de diciembre se acordó con 16 distribuidoras regularizar unos $ 210.946 millones de deuda, lo que significa un 72 por ciento del pasivo total pendiente de regularizar a la fecha de agosto 2022. Fuentes de la Secretaría de Energía indicaron a ANSOL: «Fue una decisión del ministro de Economía (Sergio Massa) y de la secretaria Flavia Royón avanzar en la regulación de la deuda con Cammesa, que aclaramos, es parte de un artículo (el 87) de una ley votada en el Congreso (la ya mencionada 27.541, que luego fue actualizada a través de Decretos, como ocurrió en la pandemia)«.

El mismo vocero aclaró que «todas las distribuidoras que firmaron convenio con Cammesa y Energía tenían esas cuotas con quitas de los punitorios, intereses y demás». Este medio pudo saber que de las 16 distribuidoras que entraron en el acuerdo, hay seis cooperativas eléctricas del país: la de Rawson, que regularizó $ 552 millones; la Cooperativa Sarmiento, que acordó la quita de $ 944 millones; la Cooperativa de Trelew, por $ 1.607; la Cooperativa de Zárate, por $ 944 millones; la cooperativa CALF (Neuquén), que regularizó $ 917 millones; y la Cooperativa de Godoy Cruz, por $ 318 millones.

De esta forma, el sector cooperativo que entró al acuerdo del 30 de diciembre logró regularizar deudas por un total de $ 5.282 millones. El monto es importante, pero ni se acerca a lo condonado a Edenor y Edesur, que juntas se liberaron de $ 43.315 millones y, por eso, la polémica. «Hay un dato que no se cuenta y es que a partir de marzo todas estas distribuidoras pagan al día, cosa que no pasó nunca con Cammesa«, aseguraron desde Energía.

El documento al que accedió ANSOL cierra con un aviso: «A partir del marzo 2023, todas las regularizadas se encontrarán en la obligación de pagar el 100% de la transacción con Cammesa, lo que redundará en una cobrabilidad cercana al 92% de la empresa».

El total de la quita, tomando cooperativas, privadas y provinciales, asciende a $ 66.263 millones; un 31,4% del total. En otras palabras, la quita representa un tercio de la deuda total. El resto de la deuda se financia en acuerdo con el Banco Nación, con tasas diferenciales y en 96 cuotas.

¿Condonación o recomposición de la deuda?

Este medio consultó a la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), quienes explicaron el trasfondo del asunto: «El Gobierno Nacional dijo que nosotros teníamos que congelar las tarifas por el Covid y lo que se hizo fue congelar por la pandemia. Ahora, si vos me obligaste a no poder aumentar, después me tenés que reponer esa plata. Y lo que está haciendo el Estado ahora es reponer esas pérdidas por la falta de aumentos en las tarifas«.

Desde FACE se mostraron molestos con las noticias que daban cuenta de que se perdonaban las deudas millonarias a las distribuidoras de luz. «Fue una mentira lo de la condonación. El hecho concreto es que el Estado le está reponiendo a las empresas de energía las pérdidas producidas en su momento y por eso disminuye la deuda: si te debo $ 100 y me reconocés que en su momento no me permitiste aumentar por $ 60, me descontás los $ 60 y ahora solo te debo $ 40. Y eso es lo que se hizo», aseguraron.

Además de las cooperativas, firmaron la refinanciación de sus deudas las distribuidoras provinciales de Córdoba, Chaco, Mendoza, Misiones y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Todas estas empresas deberán trasladar esos beneficios a las cooperativas que les compran energía, ya que son pocas las que pueden comprar de manera directa a Cammesa.