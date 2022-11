Pequeños y medianos productores critican al nuevo «dólar soja»

26 de noviembre de 2022, CABA (Ansol). –El Ministerio de Economía reabrió el «dólar soja». En el anuncio, las autoridades precisaron que será con actualización por inflación y va a regir desde el próximo lunes 28 de noviembre y hasta el 31 de diciembre como parte del Programa de Incremento Exportador (PIE). De esta forma, la divisa para los grandes exportadores de granos se ubicará en los $ 225.

«El acuerdo del Gobierno con las cerealeras tiene un piso garantizado y firmado de US$ 3.000 millones«, indicaron las fuentes de Economía a Télam, y destacaron que «el programa además tiene tres objetivos por mayor recaudación». Sin embargo, esta decisión del ministro Sergio Massa ya cosechó críticas por parte de los sectores que no se ven beneficiados por la medida, como son los pequeños y medianos productores del sector agropecuario y agroecológico.

Nahuel Levaggi, titular de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina opinó ante la consulta de ANSOL que «se entiende la necesidad del ingreso de dólares para pagar la deuda externa, el tema es que en ese direccionamiento de captar los recursos de los sectores concentrados, se fortalece aún más a esos sectores frente a una Argentina que sigue postergada y pobre».

En ese sentido, Levaggi remarcó que «el campo que alimenta, el cooperativo, pequeño y mediano productor, no recibe parte de esa renta porque no hay políticas activas. La Ley de Acceso a la Tierra que significa créditos para acceder al suelo, no avanza». De acuerdo a los proyectos presentados por las organizaciones campesinas en el Congreso, en el país hay 12 millones de hectáreas de tierras fiscales en zonas rurales que podrían ser destinadas a producir alimentos saludables y a bajo costo.

«Tenemos acciones de Gobierno que tienden a equilibrar el déficit fiscal y atender la deuda ilegítima, pero del otro lado estamos esperando avances. Tenemos una situación de sequía tremenda al que no se le da una respuesta. Se siguen destinando recursos a los sectores concentrados y no para los que producimos los alimentos», concluyó por su parte el titular de la UTT y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina.

Quienes también expresaron su malestar por una nueva edición del dólar soja fueron los dirigentes de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), quienes expresaron que «se viene un nuevo dólar soja y con ello una nueva ola de engaños», y agregaron que con esta medida «se viene una nueva cacería dentro del zoológico».

Según la organización, en septiembre pasado, con el dólar soja «con la divisa estadounidense a 200 pesos, los exportadores se apropiaron de 38 dólares por tonelada comercializada». Por lo que pidieron: «Basta de ser ingenuos. Este es un negocio de devolución de adelantos que los exportadores le hacen al Gobierno. Desde AAPA no podemos callar este robo a los productores».

El objetivo del nuevo dólar soja anunciado hoy es «batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial histórico, a los efectos de ponerlo sobre la mesa en el debate de la agenda de seguridad alimentaria global que se discute en el G20», indicaron desde el Ministerio de Economía.