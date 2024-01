Paro general y movilización

Oscar Huidobro Dirigente de la Federación de Alimentación Solidaridad y Autogestión (FASACOT)

El miércoles 24 de enero, el sector de cooperativas, que producen y comercializan autogestionariamente sin patrón, adhirió al Paro General con movilización. Para nosotros, no producir, no fue un hecho provocado por la CGT ni las dos CTA. Nosotros no producimos ni comercializamos porque entendimos que debíamos adherir al paro, para cambiar la relación de fuerzas luchando para frenar el mega decretazo y el Proyecto de Ley que viene por toda nuestra clase y pueblo.

Comprendimos que, así como está todo a punto de entregarse a las grandes corporaciones multinacionales o nacionales, la producción autogestionaria está en ese paquete de la entrega. Por eso, nos convencimos de que, pese a la pérdida de un día de venta, era válido parar. Ayer, no producimos como una forma legítima de defender el futuro. Así, garantizamos un poco más, nuestra producción y comercialización autogestionaria y el reparto de nuestras y nuestros asociados.

Tenemos ejemplos que marcan la gravedad de la crisis. Estamos al tanto de que, en relación a noviembre de 2023, se quedaron sin producción el 31,7% de las Pymes; se produjeron despidos masivos y se adelantaron vacaciones a obreros de grandes empresas. Sabemos que Milei también tiene herramientas legales a mano que fueron incumplidas hasta por el propio Estado. Por eso, intuimos que van a venir por nuestras empresas autogestionadas. Sabremos defenderlas en ese caso.

Fuente: Telam

Somos conscientes de que vinieron a llevarse todo y llenarnos de atraso. La desregulación de la economía. La venta de las empresas estatales. La destrucción de las pymes y cooperativas, sean recuperadas o no, de industria o de servicio. Los despidos masivos, la quita de los derechos laborales y colectivos. La destrucción de la ciencia, salud, educación, cultura. La privatización hasta del deporte y, por sobre todo, la suba de los precios de la materia bruta y prima, que hacen subir los precios de los alimentos, etc. Para evitar eso, paramos.

A un mes y 14 días de la asunción de Javier Milei, paramos en defensa de la vida y del buen vivir. El paro y la movilización fueron un éxito. La Plaza de los dos Congresos, desbordada de clase y pueblo se extendía por la Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio. Fue más difícil que llenar dos Plazas de Mayo juntas. Todo fue un gran desafío que hizo realidad concreta lo casi imposible. La respuesta del movimiento obrero organizado fue grande. La de los movimientos sociales, el sector autogestionado y de la izquierda también.

Lo sorprendente fue la participación del pueblo «suelto» que marchaba por las calles buscando ir con los labios apretados, gritos y cánticos que se escuchaban por cuadras. Otra sorpresa fue la presencia de los jubilados que, ayudados de sus bastones, muletas o sillas de ruedas, también fueron parte del hecho político más importante producido en un enero vacacional y sin plata. También hay que acentuar que solo Milei logró que la CGT cierre un acto con un discurso de una Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

De acuerdo a lo que nos informaron autogestionarios de todo el país, en cada plaza y en cada movilización se produjo el mismo fenómeno que en los dos Congresos. El hecho de la masividad en unidad, organización y movilización de los recursos de la clase y del pueblo fue para destacar una y otra vez.

Por último, también hay que enfatizar cómo se marchaba masticando bronca; que se sentía una justa violencia contenida, que florecía y se enmarañaba en la cantidad y la conciencia de que se sabía por qué se paraba y marchaba. Nosotros, el sector autogestionado sin patrón, sabemos que esto no termina aquí. Empieza aquí y ahora. Lo demás lo veremos en la línea del tiempo, pero seguro toda la clase y el pueblo venceremos.