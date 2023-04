Necesitamos que la AFIP habilite las ART para las cooperativas

Ramiro Martínez Presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP)

7 de abril de 2023, CABA (Ansol). – El reclamo de las cooperativas de poder participar y entrar en el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no es de ahora, data desde la creación del mismo sistema. Porque los trabajadores, en muchos casos, tomamos seguros de riesgos de trabajo que nos permiten realizar tareas, pero no cumplen el formato necesario cuando un compañero o compañero tiene un accidente y tampoco protege a la entidad cooperativa. En este contexto, las cooperativas tienen que estar sosteniendo al compañero como parte del acto cooperativo, democrático y solidario, pero sin ningún tipo de resarcimiento o reintegro por esa situación.

Por eso, hace mucho venimos pregonando que debemos estar en el régimen de ART, porque nunca en la historia fuimos incluidos. Las resoluciones de septiembre del 2022 están publicadas en el Boletín Oficial, pero la necesidad es establecer un formato recaudatorio. Ahí está la traba: en la implementación y recaudación por parte del Estado. Si las empresas tradicionales tienen el Formulario 931 de AFIP para este tipo de aportes, nosotros deberíamos constituir otro formulario de recaudación por los asociados de cada entidad.

Reconocemos que esto también abre un debate, porque sería establecer los parámetros como trabajadores cooperativos o autogestionados dentro de la AFIP, que hoy al cooperativismo lo tiene asignado como monotributistas asociados a una cooperativas, y eso tiene incidencia sobre más de 400 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país.

La AFIP no habilitó las ART para las coopertivas

Es necesario para seguir pregonando la inclusión de este tipo de trabajadores dentro del régimen de aportes en AFIP. Generamos puestos de trabajo genuinos en diferentes servicios y productos que consumen diariamente los argentinos y no entendemos el por qué no podemos contratar a una ART dado nuestro formato jurídico. Este es un debate que se ha dado profundamente, donde explicamos que no somos trabajadores en riesgo social ni trabajadores en relación de dependencia. Somos trabajadores organizados en un acto cooperativo y que tenemos una empresa cooperativa.

Esta instancia abre el debate sobre la posibilidad de establecer un estatuto del trabajador autogestionado y sobre el sistema previsional con el que contamos, porque ser monotributistas asociados a cooperativas nos deja en desventaja con el sistema previsional que deberíamos tener. Pero todo esto no lo podemos discutir concretamente hasta que la AFIP instrumente la inclusión de las cooperativas en el sistema de ART, y lo necesitamos definir porque este tema hace a la protección de los trabajadores autogestionados.