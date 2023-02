Mutuales y cooperativas tendrán su lugar en la 47° Feria Internacional del Libro

24 de febrero de 2023, CABA (Ansol). –La Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) anunció su convocatoria para participantes y publicaciones en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la que junto a INAES organizará un stand donde exponer trabajos, libros y alojará diversas actividades sobre el mutualismo y el cooperativismo.

Desde el 27 de abril al 13 de mayo, se realizará la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Av. Santa Fe 4201). Del evento participan editoriales nacionales e internacionales que editan y publican libros de diversos géneros y para una amplia variedad de públicos.

En esta edición, el INAES tendrá una participación activa, a través de la organización de un stand. Con el objetivo de visibilizar la heterogeneidad de experiencias editoriales que emanan del sector, es que hace una convocatoria amplia y federal a todas las entidades a participar de manera activa en el mismo.

Desde su sello editorial, CAM invita a sumarse a esta propuesta a todas las mutuales que estén interesadas en hacerlo; en particular, aquellas que dispongan editoriales, imprentas o hayan escrito y/o publicado libros, informes, revistas y/o manuales escolares cuya temática verse sobre el mutualismo en general, sobre actividades que este realiza, los diversos actores que están vinculados a estas asociaciones, la trasposición didáctica en diferentes niveles del sistema educativo, géneros, entre muchos otros.

Sin embargo, la convocatoria no se agota en los textos impresos. Consultada por ANSOL, Rocío Poggetti -directora de la editorial de CAM e investigadora de Conicet- expresó que “la idea es buscar que la Feria del Libro tenga presente las diversas producciones de la mutualidad en Argentina más allá de su formato: se convocará a mesas temáticas con participantes del sector, presentaciones de libros, firma de ejemplares y otras actividades”.

“Hicimos extensiva la convocatoria a todas las mutuales porque muchas tienen publicados libros, informes, memorias y documentación que no integran lo que es un sello editorial, no pasa por una imprenta ni se vende en una librería. Vamos buscando publicaciones de mutuales que no son libros, como el informe de la Secretaría de Géneros que realizó CAM entra en esa categoría, aunque no haya sido editado y sea solo digital. El INAES convocó de manera amplia para poder sumar toda la producción académica y de divulgación del sector”, explicó Poggetti.

La inscripción tendrá dos etapas: hasta el 28 de febrero puede realizarse en un formulario disponible en este link, y luego de esa fecha podrá efectuarse vía correo electrónico escribiendo a contacto@camargentina.org.ar.