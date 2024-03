Mujeres mutualistas de SEG CAM se unen en la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora

Las mujeres mutualistas nucleadas en la Secretaría de Equidad de Género (SEG) de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) expresaron este 8 de marzo su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las mutualistas compartieron un texto en el cual destacan que «desde el mutualismo argentino propiciamos la ayuda mutua y la solidaridad como herramientas para alcanzar la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas».

El texto completo de las mujeres mutualistas de la SEG CAM

«Seis de cada diez personas pobres en la Argentina son mujeres. Salir de los círculos de violencia, requiere redoblar esfuerzos por parte de quien tiene responsabilidades indelegable, como el Estado.

Las mujeres asalariadas ganan en promedio en 21% menos y en las asalariadas no registradas la brecha alcanza el 25 %. Solo el 74.6 % de las mujeres y diversidades tenemos empleo. De esas mujeres, 3 de cada 4 no están registradas.

Trabajamos cuidando, sin remuneración y en muchos casos ni reconocimiento, un promedio 6 horas diarias. De cada 10 personas adultas que trabajan y tienen a su cargo tareas del hogar, 7 son mujeres.

Desde el mutualismo argentino propiciamos la ayuda mutua y la solidaridad como herramientas para alcanzar la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Y este 8 de Marzo, nos encontraremos en cada comunidad, reafirmando con toda la fuerza y convicción que nos caracteriza:

Sin derechos no hay libertad.

Sin igualdad, no hay justicia.

Sin solidaridad, no hay progreso.

¡Ni un paso atrás!