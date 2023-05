Cooperativa Búfala Capilar: mujeres madres encontraron en los jabones naturales y shampoos sólidos su fuente laboral

5 de mayo de 2023, CABA (Ansol) – Búfala Capilar es una cooperativa de cosmética natural y sustentable que nació tras la unión de cuatro mujeres madres, unidas por los mismos objetivos: estar presentes en la crianza de sus hijos de manera responsable, y llevar una vida sustentable y consciente. Lo lograron gracias a la producción de jabones naturales y shampoos sólidos, entre otros productos.

Si bien la matrícula de Búfala salió apenas a fines del año pasado, la síndica de la cooperativa, Nadia Carnevali, aseguró a ANSOL: “Venimos trabajando cooperativamente desde un principio. Siempre fueron la base y el impulso de Búfala. Estábamos en situaciones un poco complicadas, con bebés pequeños, separadas, un contexto bastante difícil. Entonces fue como ‘Bueno, listo, amiga, nos unimos, hacemos un emprendimiento y salimos adelante como sea’”.

En un comienzo, la unión se dio entre Nadia y Sofia, y con el tiempo se fue sumando el resto del equipo: “La idea de realizar productos naturales comenzó desde Sofi, ya que Búfala fue impulsada por ella primero. Ella empezó haciendo productos para su familia, para su hijo, para usar en su casa y bueno después decidió empezar a venderlos y al tiempito me sumé yo y después Bar”.

Nadia comentó que Bárbara también estaba en la misma situación de crianza: “Además de buscar un sustento económico, un trabajo y emprender, iba muy alineado con lo que buscábamos nosotras para nuestra vida, para nuestros hijes, siempre fuimos todas bastante del mambo de lo natural y de lo más hippie, digamos”, expresó Carnevali, y agregó que más tarde se sumó al proyecto la mamá de Barbi.

“Siempre estuvimos muy cercanos a todo eso, a la alimentación consciente, a la crianza respetuosa, al cuidado consciente del cuerpo, del medio ambiente. No queremos ponerle shampo Johnson a nuestros bebés, vamos a hacer un shampoo. No queremos lavarlos con el jabón Dove, vamos a hacer nuestro jabón. No queremos la pasta dental comprada, vamos a hacer pasta dental”, agregó.

La síndica de Búfala remarcó constantemente que la elección del cooperativismo se dio naturalmente. El proyecto, al haber nacido en medio de mujeres madres, siempre tuvo como parte fundamental el soporte mutuo. “Todo nació así, en situaciones de crianza, de bebés, de tetas, de pañales y como ‘Bueno, nos juntamos, vamos para allá, vamos para acá, vamos para adelante siempre. Si vos no podés yo te cubro, vos vas a la feria y yo te cuido a los pibes’”.

“Por eso digo que Búfala nació de esa manera y siempre fue cooperativo, porque fue el impulso, fue lo principal que le dio vida al proyecto como el acompañarnos, el bancarnos y apoyarnos en momentos difíciles. Fue como una salida, como un sueño conjunto. Y eso impulsado por nuestras propias inversiones, todo muy a pulmón”, recordó Nadia.

Los sueños y la expansión cooperativa hacia otras mujeres madres

La totalidad de los productos de Búfala fueron certificados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y lo señalaron como una gran conquista. “Conquistar esos registros y poder ofrecer productos que se puedan vender en cualquier lado, desde una dietética de barrio hasta una farmacia. Ese fue un momento como muy importante para Búfala y un salto grande”, destacó la síndica.

Además, se presentaron en otros grandes eventos como la Bioferia en el Hipódromo, lo cual les permitió llegar a muchas otras personas que no las conocían y expandirse. Además, tienen su Local “Casa Hebra” en el barrio porteño de Villa Urquiza, que funciona como tienda, lugar de pick-up y brindan asesoramiento para elegir los productos.

Los productos de comenzaron produciendo artesanalmente en talleres que funcionaban en la casa de las chicas, pero con la certificación de ANMAT es necesario producirlos en un laboratorio: “Tuvimos que decidir, porque o tercerizas tu producción a un laboratorio o te haces un laboratorio. Costó un montón decir ‘No los hago más, yo los hago en laboratorio’, pero bueno, era también necesario porque no podíamos estar en todo”.

Como uno de sus mayores deseos, Carnevali expresó: “Que nuestro espíritu de cooperativismo llegue a todos lados, que se pueda visibilizar el trabajo, las coopes de mujeres, crear otros vínculos con otras cooperativas, vamos buscando, necesitamos bolsitas, llamamos a las chicas de esta coope, necesitamos algodón, se lo compramos a otra chica de otra coope, haciendo esos lazos, eso es una de las cosas también importantes para nosotras”.

En la misma línea, agregó: “Nos gustaría poder unirnos con otras cooperativas, crear otras cooperativas, darle trabajo, siempre fue como una de nuestras metas poder darle trabajo a otras mujeres madres. Nuestro sueño es un gran Búfala con guardería para que puedas venir a trabajar si no tenés quien te cuide a tu hijo”

“Poder darle la oportunidad a otras personas de ser parte de alguna manera de esto. Más que nada eso, a otras madres y otras personas que necesiten ese apoyo en momentos de la crianza. Ya que lo vivimos en carne propia lo que es esto, tener que trabajar y estar con los nenes, y como querer estar presente en las dos”, concluyó.