Misión a China: el cooperativismo argentino estrechó lazos comerciales con el gigante asiático

22 de septiembre de 2023, CABA (Ansol). – El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig, participó con otros importantes representantes del sector cooperativo y mutual argentino de la primera misión de cooperación entre China y Argentina para la promoción del comercio e intercambio con el sector.

El viaje que duró 10 días fue organizado por el INAES en conjunto con Martin Wu, vicepresidente de la Cámara de Importación y Exportación de Fuzhou, representante en Argentina y presidente de Hidrocuyo S.A.

Roig y Wu firmaron un convenio en la ciudad de Taquian que promueve el comercio entre ambos países, con el cooperativismo como actor central, con acompañamiento de autoridades políticas locales y representantes del sector asociativo argentino.

Estuvieron presentes Guillermo Olloa y Claudio Pereyra de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Juan Manuel Rossi de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), Manuel Marino de la Federación Rural, Angel Echarren de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y Domingo Benso del Grupo Devoto.

Además, se creará la “Oficina Cooperativa para la Exportación e Importación para el Desarrollo Argentino”, organismo que tendrá sede en la Cámara de Exportación e Importación de Fuzhou, que está encabezada por Cooperar y será punto de comercialización directa con China.

Durante el viaje, la comitiva visitó entidades locales de la ciudad de Taquian para fortalecer vínculos, con recorridos por diversas instituciones y empresas de rubros como aceiteras, productores de plumas y confección de abrigos, agrícolas, entre otras.

Luego, en la ciudad de Zhengzhou, visitaron una empresa dedicada a la tecnología minera y otra que elaboa túneles para el desarrollo de trenes. Más tarde, en Weifang, recorrieron un establecimiento de maquinaria agropecuaria y de extracción de petróleo.

Finalmente, en conjunto con la comitiva, Roig participó del Foro “Cooperation and Exchange Conference between Henan Province and Multinational Corporations”, encabezado por el partido comunista de la Provincia de Henan y autoridades políticas de la provincia, donde confluyen las principales empresas del mundo que promueven el comercio, un espacio fundamental para promover el desarrollo del trabajo argentino.