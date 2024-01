Masiva participación de trabajadores autogestionados en todo el país, en rechazo al DNU

25 de enero de 2024, CABA (Ansol). –La marcha convocada por la CGT y las dos CTA en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus para el último miércoles fue masiva en todo el país, contó con el respaldo y la participación de los más variados sectores, incluidos las y los trabajadores autogestionados.

En ese marco, dijeron presente representantes del cooperativismo de trabajo encuadrados sindicalmente en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en distintas federaciones que acompañaron a diversos gremios y las dos confederaciones existentes, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop).

Ramiro Martínez, máximo titular de Conarcoop, compartió con Ansol que «la Confederación apoyó este rechazo total de la sociedad que ve licuado rotundamente, 48 horas después de la asunción presidencial, el 120% de sus ingresos. Empieza un programa de lucha con un primer gran paso porque no vamos a resignar toda nuestra construcción de 40 años de democracia».

Participación orgánica de trabajadores autogestionados

Dentro de la columna de la Corriente Federal de los Trabajadores que compone la CGT, muchos trabajadores cooperativistas se sumaron; especialmente, los que se vinculan con la industria del cuero y el rubro gráfico, entre otros.

Hugo Cabrera, presidente de FEDECABA e histórico afiliado a la Federación Gráfica Bonaerense, declaró a Ansol tras la marcha que «Los trabajadores de las distintas cooperativas nos plegamos a la marcha junto a los sindicatos y adherimos al paro porque entendemos que lo que está en juego es el futuro; no solo de los trabajadores, sino de todos los argentinos. Le toca a la clase trabajadora conducir el proceso político de reorganizar al campo popular, ante el avance de los intereses de grupos económicos que se reflejan en el violento deterioro económico de nuestras empresas, en tan poco tiempo, después de la devaluación». Hubo también trabajadores autogestionados en las columnas de SiPreBA, Sadop, entre otros.

Muchos cooperativistas también se sumaron a las filas de diferentes gremios y espacios de las dos CTA. Entre ellos, las distintas cooperativas que componen FACTA, cuyo presidente Federico Tonarelli declaró a Ansol: «El miércoles los trabajadores demostramos que tenemos con qué. No solo llenamos la Plaza de los dos Congresos, sino también los espacios simbólicos de las ciudades más importantes del país. Fue una rotunda demostración de desacuerdo con el DNU y con la ley ómnibus. Un acto pacífico y consciente para mostrarle a los legisladores que no queremos que se rife la soberanía y que no deben prestarse a negociaciones en las cloacas».

Algunas cooperativas, por su parte, como la empresa recuperada gráfica Madygraf, participaron de la movilización con todo su cuerpo de asociados, integralmente como entidad cooperativa. Muchas cooperativas jóvenes y de profesionales se incorporaron a la movilización adhiriendo a la visión de las organizaciones sindicales.

DNU unitario, movilización federal

La movilización fue impactante, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho del país. Especialmente, en ciudades como Bariloche, Tierra del Fuego y Rosario, donde la concentración se destacó históricamente sobre otras manifestaciones. Los trabajadores y trabajadoras de la autogestión se sumaron de igual manera a las filas de las centrales sindicales.

En Rosario justamente donde la movilización alcanzó los 80.000 asistentes, la Cooperativa de Trabajo Centro Cultural La Toma constituyó un espacio de organización para la gestación de la marcha, y después se plegó a la CTA en la movilización, anteponiendo la unidad en la acción a las diferencias circunstanciales. Estuvieron también presentes trabajadores de empresas recuperadas y cooperativistas de experiencias comunicacionales.

En Resistencia, la Federación de Empresas Recuperadas de Chaco Ltda. junto a compañeros de distintas cooperativas del Chaco, se incorporaron a la marcha en un marco de movilización multisectorial con amplia participación, como no se veía desde hacía mucho tiempo. El acto central se realizó al mediodía y se leyó un manifiesto de consenso, como preludio al acto principal que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación.

Ramiro Martínez de Conarcoop amplió al respecto: «Acompañamos en la marcha en el Congreso con una columna con muchos compañeros cooperativistas que viajaron desde Córdoba, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe para sumarse a los de Buenos Aires. Pero también tuvimos presencia destacada en las movilizaciones que se dieron en La Rioja capital, en Santa Fe capital, en Villa Constitución en un acto en ACINDAR, en Entre Ríos por la noche en Colón. No podemos dejar de acompañar en la calle y estar presentes».

Apoyo Internacional

La solidaridad internacional de distintos sindicatos y trabajadores autogestionados que integran a los mismos se expresó también masivamente a través de diversos comunicados y concentraciones en apoyo al paro general en la Argentina.

En Canadá, la UNIFOR, el sindicato nacional más grande e importante del sector privado, expresó su apoyo señalando que «estas reformas socavarían gravemente los derechos y protecciones básicos de los trabajadores en todo el país, dejando a millones de trabajadores expuestos a abusos y explotación desenfrenados».

En Europa, el apoyo a la lucha de los trabajadores de Argentina se vio reflejado en el Sindicato Docente de las Universidades y Colegios (UCU) del Reino Unido, las centrales gremiales CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA y Solidaires de Francia, y en España, la solidaridad llegó a través de un comunicado emitido desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT.

En cuanto a Latinoamérica, los trabajadores organizados y las organizaciones sociales protagonistas del 3er. Congreso del Pueblo en Uruguay declararon «su pleno apoyo al derecho a la protesta y defensa de los derechos conquistados del pueblo hermano de Argentina». En Brasil, por iniciativa de la CUT y la CSP-Conlutas, en apoyo al paro se realizaron actividades frente a la Embajada de Argentina en Brasília, São Paulo y Rio de Janeiro. De igual manera en Uruguay, PIT-CNT se movilizó frente a la Embajada Argentina en Montevideo en solidaridad al paro. En México también, el Sindicato Mexicano de electricistas (SME) que cuenta con miles de cooperativistas autogestivos realizó un mitín en solidaridad frente al Consulado de Argentina en México.