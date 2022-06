Marcha de la UTEP: «Hay que garantizar la comida a nuestro pueblo»

08 de Junio de 2022, CABA (Ansol). -El mediodía porteño se vió un poco colapsado debido a las manifestaciones de las distintas organizaciones que salieron a marchar en contra de la suba de precios en los alimentos, bajo el frío de un duro otoño.

Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezaron la movilización hacia las oficinas de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que nuclea a las principales empresas alimenticias del país y que es liderada por Daniel Funes de Rioja, presidente a su vez de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Esteban «Gringo» Castro, secretario general de UTEP, habló con ANSOL sobre los motivos de esta protesta: «Salimos a la calle con una consigna que es ‘con la comida no se jode, bajen los precios’. Estamos planteando a los empresarios que concentran la producción de alimentos en la Argentina, a los productores y exportadores, y también a las cadenas supermercadistas de precios minoristas, que debe haber un acuerdo de precios con el pueblo. En este sentido, tiene que intervenir el Gobierno, pero todos tenemos que ser parte de ese debate».

«Si los empresarios quieren aprender cómo hacer para no tener una visión que esté expuesta estrictamente en la ganancia, tendrían que ir a ver a nuestras compañeras en los barrios populares que producen alimentos para mucha más gente de la que deberían producir», consignó el dirigente.

En esta nueva concentración popular, acompañaron a la UTEP la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Evita y el Movimiento Territorial Liberación (MTL), entre otras organizaciones.

Ante la consulta de este medio, Castro afirmó que «hay una preocupación por garantizar la comida a nuestro pueblo. La preocupación está en los sectores más humildes; tiene que estar en toda la cadena de valor de la producción de alimentos en la Argentina».

Mesa de diálogo para que haya comida en las mesas del pueblo

Finalmente, Castro promovió una mesa de diálogo entre las partes, con el fin de llegar a un acuerdo antes de que sea tarde. «Lo que va a suceder es que va a haber mucho más pueblo organizado y movilizado para esto. Si quieren, lo resolvemos ahora y empezamos a armar la mesa de dialogo. Si se estira, va a haber cada vez más gente. El gran problema no es cuando salimos organizadamente y en paz, sino cuando salen los sectores que no están organizados y que no sabemos para dónde va a ir esa pelea. Lo que hay que hacer es armar una mesa de diálogo para discutir cómo son los precios, cuánto influye el problema de la guerra y cómo podemos trabajar juntos para garantizar el alimento para nuestro pueblo; no es tan complicado».