Los líderes mundiales de la economía social y solidaria se dieron cita en Cartagena

21 de Octubre de 2022, CABA (Ansol). –En el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia, se llevaron a cabo las sesiones públicas de los Encuentros Mont Blanc 2022, que convocaron a los líderes mundiales de la Economía Social y Solidaria (ESS).

Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud y co-presidenta de ESS Forum International (ESSFI, red de entidades de economía social y solidaria), remarcó que es la primera vez que este evento de carácter global tiene lugar fuera de Europa. Y en su edición número 10, el encuentro se enmarca en el camino de fortaleciendo la ESS, propósito que derivó en la Declaración de Cartagena, que definirá la hoja de ruta para el crecimiento de la ESS a nivel global.

“La Declaración de Cartagena será una hoja de ruta para pasar de la teoría a la práctica, con planes de acción concretos de cara a alianzas globales y a planes que nos permitan contribuir a la dinámica de crecimiento de la ESS en cada lugar y como motor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, afirmó Torrenegra.

Héctor Acosta, secretario de Relaciones Internacionales de la CAM, contó a ANSOL la relevancia de la actividad: “La ESS está integrada por cooperativas, mutuales, fundaciones, fondos, sindicatos, un montón de entidades de bien público que no tenían tanta visibilidad a nivel mundial. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) había logrado algunas resoluciones importantes en la ONU (Naciones Unidas) y en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), pero el resto no, siendo que toda la ESS aporta entre un 12 y un 15% de puestos de trabajo y no menos del 10% del PBI (Producto Bruto Interno) mundial”.

Sobre las alianzas internacionales del sector, Acosta apuntó: “Se han logrado cosas muy importantes como fue una resolución de la OIT sobre el trabajo digno y también revalorizando el trabajo de la ESS definiéndola por primera vez. Venimos trabajando para que el año que viene, en la Asamblea General de la ONU, se logre una resolución a favor de la ESS, a fin de que se pueda plasmar un acompañamiento más fuerte desde los Gobiernos”.

Acosta destacó la importancia de la participación de entidades como la ACI, la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM), la Alianza Mutualismo de América (AMA), el Foro Mundial y “algunos otros colectivos grandes, tratando de incidir políticamente para dar respuestas a las demandas de un mundo global que está en crisis y que tiene problemas no resueltos como el cambio climático y como la economía de mercado que no alcanza a dar todas las respuestas y tiene daños colaterales como los grandes índices de pobreza”.

En el panel de apertura participaron Rafael González, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS); Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria de Ecuador; Carla Ventura, vicepresidenta de Cooperativa António Sérgio para la Economía Social (CASES) de Portugal; Claudia De Lisio, directora de Planificación y Desarrollo Institucional del Instituto del Cooperativismo (INACOOP) de Uruguay; y Alain Coher, co-presidente de ESSFI. En forma virtual, participaron el presidente de CAM y director de INAES Lic. Alejandro Russo; Yolanda Diaz, ministra de Trabajo y Economía Social y Solidaria de España; Juan Manuel Martínez Louvier, del INAES de México, y Vicent NDongo, del Ministerio de ESS de Camerún.

El tema central del Encuentro Mont Blanc 2022 es “La Economía Social y Solidaria, de las soluciones locales a las internacionales en un mundo cambiante”, que se desarrollará a través de siete talleres de temas como la educación para el aprendizaje permanente; cambio organizacional y perspectiva de género; modelos de producción, distribución y consumo de alimentos; bienes públicos y bienes comunes; sistemas financieros; políticas públicas e incidencia; e inversión para mejorar el empleo, todo en el marco de la ESS.

La internalización de la Economía Social y Solidaria

Luego de la apertura en su X edición de los Encuentros de Mont Blanc, se concretó una Conferencia Plenaria sobre el tema “La Internalización de la Economía social y solidaria en el marco de la agenda 2050 de la ONU”, moderada por Alain Coheur, co-presidente de la entidad organizadora.

La actividad contó con la presencia de Vic van Vuuren, director del Departamento de Empresas de la OIT y presidente del Grupo de inter-agencias de ONU para la ESS; Antonella Noya, jefe de la unidad de ESS e innovación del Centro para el Emprendimiento, las Pymes, las regiones y las ciudades de OCDE; Arnaud Boulanger, jefe adjunto de la unidad de ESS e inversiones de impacto del Ministerio de Trabajo de Francia; Bruno Roelants, director general de ACI (Alianza Cooperativa Internacional), y Sibylle Reichert, directora de la AIM.